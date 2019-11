DGAP-News: Erlebnis Akademie AG setzt auch im dritten Quartal 2019 Wachstumskurs fort und startet heute Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht (deutsch)

Erlebnis Akademie AG setzt auch im dritten Quartal 2019 Wachstumskurs fort und startet heute Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

Ergebnis

Erlebnis Akademie AG setzt auch im dritten Quartal 2019 Wachstumskurs fort

und startet heute Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

18.11.2019 / 12:00

Erlebnis Akademie AG setzt auch im dritten Quartal 2019 Wachstumskurs fort

und startet heute Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht

* Umsatz steigt nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten in

Deutschland leicht um 1,0 %

* Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur weiteren Stärkung des

internationalen Wachstums mit Fokus Kanada

* Im dritten Quartal neu eröffneter Baumwipfelpfad in Slowenien deutlich

über den Erwartungen

* Konzernweit bereits wieder mehr als 2,1 Mio. Besucher zum bis zum 10.

November 2019

Bad Kötzting, 18. November 2019 - Die Erlebnis Akademie AG konnte nach

vorläufigen Zahlen ihren Wachstumskurs im dritten Quartal und damit im

Neunmonatszeitraum 2019 fortsetzen. Die Umsätze in Deutschland und damit in

der Erlebnis Akademie AG stiegen in den ersten neun Monaten leicht um 1,0 %

auf 7,5 Mio. Euro. Der erstmals auf Quartalsbasis errechnete Konzernumsatz

addierte sich für die ersten neun Monate auf 13,6 Mio. Euro Mio. Euro.

Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG: "Konjunktureller Gegenwind

ist uns fremd. Allerdings haben die tatsächlichen Wetterverhältnisse in

Europa ein noch besseres Abschneiden verhindert. Einerseits dämpfte das

teilweise schlechte Wetter das Besucheraufkommen insbesondere in den

östlichsten europäischen Standorten etwas. Andererseits verursachten

genehmigungstechnische Schwierigkeiten teils erhebliche Verzögerungen bei

unseren Neu- und Erweiterungsprojekten. Mit den Wintermonaten werden wir

aber den für 2019 angestrebten Projektstand erreicht haben und mit 2020

stehen uns alle für 2019 geplanten Umsatzbringer zur Verfügung." Besonders

erfreulich war die Entwicklung des zum Ende des dritten Quartals 2019

eröffneten Baumwipfelpfads Pohorje. Der im slowenischen Rogla erbaute Pfad

liegt seit seiner Eröffnung deutlich über den Erwartungen und übertraf in

seiner Performance von der Eröffnung am 20. September bis zum 31. Oktober

mit rund 58.000 Besuchern und fast 0,5 Mio. Euro Umsatz alle anderen

Baumwipfelpfade in dieser Periode. Entsprechend rechnet die Erlebnis

Akademie AG bei gutem Winterwetter trotz der späten Eröffnung Ende September

noch mit einem positiven Ergebnisbeitrag nach Steuern aus dem BWP Pohorje.

Dynamische Projektpipeline schafft Wachstumsperspektiven

Fortschritte macht die Entwicklung des 2018 eröffneten Baumwipfelpfades im

österreichischen Salzkammergut, der völlig untypisch als erster von bislang

neun Baumwipfelpfaden der eak nicht spätestens im Jahr nach Eröffnung in die

Gewinnzone geführt werden konnte. Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie

AG: "Es bedarf sicher noch weiterer Infrastruktur- und Marketingmaßnahmen,

die bereits geplant sind, bis der Standort vollständig entwickelt ist und

auch unsere Ergebniserwartungen erfüllt. Aber die bisherigen Maßnahmen

zeigen, dass wir auf einem guten Weg dorthin sind. Dass das Salzkammergut,

angeführt von Bad Ischl, mit 20 Gemeinden 2024 Kulturhauptstadt werden wird,

wird der ganzen Destination sicher noch weiteren Auftrieb geben, von dem wir

vermutlich schon mittelfristig profitieren werden."

Insgesamt lagen an allen neun deutschen und internationalen Standorten die

Besucherzahlen in den ersten neun Monaten bei 1,87 Mio. Menschen. Bis zum

10. November 2019 konnte sogar bereits deutlich die Marke von 2,1 Mio.

Besuchern geknackt werden. Die deutschen Standorte lagen beim

Besucheraufkommen bis zum Abschluss des dritten Quartals etwa auf dem Niveau

des Vorjahres und damit über den Planungen des Unternehmens. Langfristig

erwartet die Erlebnis Akademie einen jährlich minimalen Besucherrückgang an

länger etablierten Standorten, es sei denn, diese jeweiligen Standorte

werden durch Erweiterungsmaßnahmen und neue Attraktionen optimiert.

Entsprechende Maßnahmen wurden beispielsweise im dritten Quartal 2019 am

Baumwipfelpfad Bad Wildbad in Form eines Abenteuerwaldes umgesetzt. Ab

Frühjahr 2020 soll dann auch ein begleitendes Gastronomieangebot sowie ein

erweiterter Merchandise-Bereich fertiggestellt sein. Gleiches ist zur

kommenden Saison am BWP Saarschleife und am BWP in der Slowakei geplant

sowie darüber hinaus eine kostenpflichtige Rutsche für den Baumwipfelpfad am

Naturerbe Zentrum Rügen. Darüberhinausgehendes Wachstum wird in Deutschland

dann mit der für 2021 geplanten Eröffnung am Ostseebad Bad Doberan erwartet.

Die aktuellen Vorarbeiten laufen planmäßig.

Bereits für 2020 steht der Markteintritt in Frankreich an - damit wird die

eak dann in sechs europäischen Ländern aktiv sein. Geplant ist die Eröffnung

eines Baumwipfelpfades im Elsaß für Frühsommer 2020. Der Baumwipfelpfad wird

sich im nördlichen Elsaß bei Drachenbronn im Umkreis der Städte Karlsruhe,

Baden-Baden und Straßburg befinden.

Kapitalerhöhung zum Start der außereuropäischen Expansion

Wie bereits angekündigt, plant eak für den Frühsommer 2021 den ersten

außereuropäischen Baumwipfelpfad im kanadischen Quebec. Die vorbereitenden

Maßnahmen verlaufen sehr dynamisch und voraussichtlich wird im kommenden

Frühjahr die Bauphase starten.

Die Expansion nach Kanada ist die zentrale Motivation für die Erlebnis

Akademie, nun zur Unterlegung des weiter starken Unternehmenswachstums eine

Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht durchzuführen. Startschuss für die

Kapitalerhöhung ist heute. Mit der Kapitalerhöhung soll das Grundkapital der

Gesellschaft durch Ausgabe von bis zu 240.000 neuen, auf den Inhaber

lautenden Stückaktien um bis zu 240.000,00 Euro auf bis zu 2.020.714,00 Euro

erhöht werden. Die Aktien werden in der Zeit vom 18.11.2019 bis zum

02.12.2019 den bestehenden Aktionären der Erlebnis Akademie AG im Wege des

gesetzlichen Bezugsrechts zum Erwerb bei einem Ausgabepreis von 14,00 Euro

angeboten. Sie sind ab dem 1. Januar 2020 voll gewinnberechtigt.

"Wir haben die besondere Chance, das Unternehmenswachstum über eine

verstärkte strategische Ausrichtung auf den europäischen und inzwischen

sogar internationalen außereuropäischen Markt weiter voranzutreiben. Wir

haben das klare Ziel, für unsere Baumwipfelpfade die attraktivsten Standorte

zu erschließen. Das galt bislang vor allem für Deutschland, inzwischen

bereits für sieben weitere europäische Länder und zukünftig auch außerhalb

Europas", so Christoph Blaß, Finanzvorstand der Erlebnis Akademie AG. "Wir

freuen uns, dass unsere Aktionäre unseren Weg bislang immer unterstützt

haben. Um in ihrem Sinne zu agieren, müssen wir bei der

Wachstumsfinanzierung handlungsfähig sein und prüfen daher regelmäßig die

Finanzierungsoptionen."

Hinweis: Die 9-Monatszahlen und die Quartalsmitteilung Q3/2019 werden am 21.

November 2019 auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter

www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung stehen.

Disclaimer

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe

bzw. Veröffentlichung in den USA (einschließlich ihrer Territorien und

Besitzungen), Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen

eine derartige Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar.

Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften

des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder ohne

vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder

zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Erlebnis Akademie AG sind nicht

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting

gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit-

und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang acht

Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von

49,7 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im

Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der

Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad

Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei

[Bachledova/Hohe Tatra (2017)], in Österreich [Gmunden, Salzkammergut

(2018)] und in Slowenien [Pohorje (2019)] errichtet. Die pädagogischen

Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der

Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2018 besuchten insgesamt

2,2 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von

durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich

zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden

Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote,

Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch

Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt Investor Relations (eak)

Erlebnis Akademie AG

Johannes Wensauer/Walter Steuernagel

T +49 9941 / 90 84 84-0

ir@eak-ag.de

Investor Relations (better orange)

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair / Vera Müller

Haidelweg 48

81241 München

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@better-orange.de

www.better-orange.de

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzting

Deutschland

Telefon: 09941-908484-0

Fax: 09941-908484-84

E-Mail: info@eak-ag.de

Internet: www.eak-ag.de

ISIN: DE0001644565

WKN: 164456

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

°