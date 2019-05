DGAP-News: Erlebnis Akademie AG setzt Wachstum 2018 mit einem Umsatzplus von 32,2 % fort (deutsch)

Erlebnis Akademie AG setzt Wachstum 2018 mit einem Umsatzplus von 32,2 % fort

^

DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Erlebnis Akademie AG setzt Wachstum 2018 mit einem Umsatzplus von 32,2 %

fort

27.05.2019 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Erlebnis Akademie AG setzt Wachstum 2018 mit einem Umsatzplus von 32,2 %

fort

* Konzernumsatz steigt von 11,6 Mio. Euro auf 15,3 Mio. Euro

* Ergebnisentwicklung durch 2018 erfolgte Neueröffnung im österreichischen

Gmunden gedämpft

* Baubeginn für den neuen Baumwipfelpfad in Rogla/Slowenien erfolgt;

Eröffnung im Sommer 2019

* Bislang höchste Zahl an Neueröffnungen für 2020 erwartet

Bad Kötzting, 27. Mai 2019 - Die Erlebnis Akademie AG konnte 2018 ihren

Wachstumskurs mit hoher Dynamik weiter fortsetzen und den Konzernumsatz um

32,2 % von 11,6 Mio. Euro auf 15,3 Mio. Euro steigern. Wachstumstreiber

waren insbesondere die mittlerweile vier internationalen Baumwipfelpfade.

Mit dieser Umsatzentwicklung lag die Erlebnis Akademie AG leicht über der

Prognose von 14 bis 15 Mio. Euro. Die Zahlen des erstmalig erstellten

Konzernabschlusses sowie des Einzelabschlusses sind noch vorläufig. Auf

Ebene der AG, in der die deutschen Aktivitäten zusammengefasst sind, stieg

der Umsatz um 1,7 % von 8,8 Mio. Euro auf 9,0 Mio. Euro und er erreichte

damit den oberen Rand der ausgegebenen Prognose von 8,8 bis 9,0 Mio. Euro.

Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG: "Die

Umsatzdynamik gerade im internationalen Geschäft bleibt sehr hoch. Erstmals

haben die 2017 eröffneten Baumwipfelpfade im tschechischen Krkonose und

slowakischen Bachledka über die vollen zwölf Monate zum Konzernumsatz

beigetragen. Zusammen mit dem 2018 eröffneten Baumwipfelpfad im

österreichischen Gmunden befinden sich nun bereits 50 % unserer Projekte im

Ausland. Das ist auch der Grund, warum wir nun erstmals auf Konzernebene

reporten. Denn auch für die Zukunft erwarten wir aus unserer bestens

gefüllten Projektpipeline insbesondere international die höchste

Wachstumsdynamik - auch wenn wir in Deutschland weiterhin sehr attraktive

Optionen prüfen und entwickeln."

Nicht ganz Schritt halten mit dieser Dynamik konnte 2018 die

Ergebnisentwicklung. Insbesondere unerwartete Effekte aus der 2018 erfolgten

Neueröffnung des Baumwipfelpfades im österreichischen Gmunden und eine im

Rahmen der Weiterentwicklung notwendige Aufstockung von Führungspersonal im

Projektmanagement und Marketing in Osteuropa dämpften die

Ertragsentwicklung. Das Konzern-EBITDA stieg um 18,3 % von 4,6 Mio. Euro auf

5,4 Mio. Euro. Das Konzern-EBIT ging leicht zurück um 2,2 % von 2,35 Mio.

Euro auf 2,3 Mio. Euro. Der Konzernjahresüberschuss lag 2018 bei 1,4 Mio.

Euro nach 1,6 Mio. Euro im Jahr zuvor. Auf Ebene der deutschen AG verlief

die Ergebnisentwicklung mit einem EBITDA von 2,8 Mio. Euro (Vorjahr: 2,9

Mio. Euro), einem EBIT von 1,1 Mio. Euro (Vorjahr: 1,2 Mio. Euro) sowie

einem Jahresüberschuss von 0,8 Mio. Euro (Vorjahr: 0,8 Mio. Euro) auf ganz

ähnliche Weise. Damit lag die Erlebnis Akademie ergebnisseitig jeweils auf

oder leicht unter den eigenen Prognosen. Wesentlich beeinflusst wurde die

Ertragssituation durch einen negativen Ergebniseffekt von rund 0,4 Mio. Euro

im Eröffnungsjahr des Baumwipfelpfades in Gmunden. "Unerwartete zusätzliche

Rechts- und Finanzierungskosten, infrastrukturelle Rahmenbedingungen und

eine etwas verspätete Eröffnung dämpften unsere Entwicklung in Gmunden.

Statt dort wie geplant bereits 2018 break-even abzuschließen, sollten wir

dies dort nun 2019 erreichen. Der Standort bleibt ein absolutes Highlight

innerhalb unseres Portfolios. Wir justieren im laufenden Jahr mit

verschiedenen Maßnahmen nach und ich bin sehr sicher, dass dieser

Baumwipfelpfad ab 2020 sein volles Potenzial zeigen kann. Ohne diesen

Sondereffekt hätten wir unsere Ergebnisprognosen erreicht oder übertroffen."

Für 2019 ist die Neueröffnung des Baumwipfelpfads im slowenischen Rogla

vorgesehen. Der Baubeginn erfolgt diese Woche und die Eröffnung soll wie

geplant im Sommer 2019 stattfinden. Insgesamt wird dieser Baumwipfelpfad mit

angeschlossener Rutsche mit einem Gesamtinvestment von 4,65 Mio. Euro

errichtet. Bernd Bayerköhler: "Die nach heutigem Stand einzige

Baumwipfelpfad-Neueröffnung 2019 in Rogla ist ein gutes Beispiel für die

hohe Dynamik aber auch Vitalität in unserer Projektpipeline. 2019 haben wir

so viele Projekte in einem so weit fortgeschrittenen Stadium in der

Entwicklung wie noch nie. Dabei zeigt sich einerseits immer wieder, wie

lange Zeiträume manche Projekte für eine erfolgreiche Realisierung benötigen

und andererseits mit welch hoher Dynamik sich andere Projekte wie in Rogla

umsetzen lassen. Höchstwahrscheinlich ist aber, dass wir 2020 einen neuen

Höchststand bei Baumwipfelpfad-Neueröffnungen sehen werden, nach dem

bisherigen Rekord von zwei Neueröffnungen in 2017."

Nach den Erfolgen in Deutschland hat die Erlebnis Akademie ihre Expansion

seit 2012 auf Europa ausgedehnt. Aktuell plant die Erlebnis Akademie

Projekte in Frankreich, in der Slowakei, Polen, Lettland (evtl. nur als

Betreiber) und Spanien, die derzeit die üblichen Genehmigungs- und

Finanzierungsprozesse durchlaufen. Auf der Insel Usedom steht der fünfte

deutsche Baumwipfelpfad kurz vor Umsetzung. Baubeginn wird voraussichtlich

in Q3 2019 sein, die Eröffnung soll in Q2 2020 erfolgen. Ein sechster

deutscher Standort befindet sich in der Vorbereitung. Darüber hinaus wird

nun der erste Baumwipfelpfad in Kanada und damit der erste Standort

außerhalb Europas geplant. Christoph Blaß: "Die Projektpipeline ist gut

gefüllt. Parallel arbeiten wir mit Hochdruck daran, bestehende Standorte

auszubauen und die Wertschöpfung mit Gastronomie, Merchandising und anderen

Elementen zu erhöhen. Besonders attraktiv sind für uns große,

kostenpflichtige Waldspielplätze, die unsere Attraktivität für Familien und

die Verweildauer noch weiter erhöhen, bei gleichzeitig überschaubarem

Investment und signifikantem Umsatzbeitrag. Aktuell bauen wir zwei dieser

großen Waldspielplätze. Einen davon eröffnen wir noch im Sommer bei unserem

Baumwipfelpfad in Bad Wildbad. Mit unseren nationalen und internationalen

Standorten sind wir weiterhin der einzige Anbieter der überregional und mit

mehreren Baumwipfelpfaden agiert - das ist ein unschätzbarerer

Wettbewerbsvorteil, wenn es darum geht, der erste Ansprechpartner für

Nationalparks, Gemeinden und Umweltorganisationen bei der Realisierung

attraktiver naturnaher Freizeiteinrichtungen zu sein."

Der testierte Konzern- und AG-Jahresabschluss wird am 30. Juni 2019 auf

www.eak-ag.de veröffentlicht.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting

gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit-

und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang acht

Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von

44,4 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im

Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der

Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad

Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie jeweils einer in der Slowakei

[Bachledova/Hohe Tatra (2017)] und in Österreich [Gmunden, Salzkammergut

(2018)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation

mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt,

umgesetzt. Im Jahr 2018 besuchten insgesamt 2,2 Mio. Besucher die

Baumwipfelpfade der eak-Gruppe. Neben der Planung von durchschnittlich

jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete

Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des

Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und

Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf

andere Naturerlebniswelten.

Kontakt

Christian Kremer

Leiter Marketing und Kommunikation

Erlebnis Akademie AG

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzting

T +49 9941 / 90 84 84-11

christian.kremer@eak-ag.de

www.eak-ag.de

Investor Relations

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair / Vera Müller

Haidelweg 48

81241 München

T +49 89 / 889 69 06-22

eak@better-orange.de

www.better-orange.de

---------------------------------------------------------------------------

27.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Erlebnis Akademie AG

Hafenberg 4

93444 Bad Kötzting

Deutschland

Telefon: 09941-908484-0

Fax: 09941-908484-84

E-Mail: info@eak-ag.de

Internet: www.eak-ag.de

ISIN: DE0001644565

WKN: 164456

Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)

EQS News ID: 815889

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

815889 27.05.2019

°