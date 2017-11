DGAP-News: Erlebnis Akademie AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Erlebnis Akademie AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

^ DGAP-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Erlebnis Akademie AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

06.11.2017 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Erlebnis Akademie AG: Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

Bad Kötzting, 6. November 2017 - Die Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat die am 24. Oktober 2017 angekündigte 10 % Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Der Platzierungspreis betrug 9,00 Euro je Aktie. Durch die Platzierung von insgesamt 156.833 neuen Aktien bei vorwiegend institutionellen Investoren fließen der Gesellschaft brutto 1.411.497,00 Euro zu. Das Bezugsrecht der Aktionäre war ausgeschlossen. Damit erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft durch die Kapitalerhöhung nach Eintragung der Durchführung im Handelsregister von bisher 1.568.331 Euro auf bis zu 1.725.164 Euro.

"Wir haben uns seit unserem Börsengang vor zwei Jahren enorm entwickelt, konnten drei neue Standorte realisieren, davon zwei im europäischen Ausland, und verfügen auch weiter über eine höchst attraktive Projektpipeline, mit der wir in den kommenden Jahren unsere Marktposition in Deutschland und Europa weiter stärken werden", so Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. "Mit unserem breit angelegten Finanzierungsmix sowie der jetzt erfolgreich platzierten Kapitalerhöhung und der weiteren Stärkung des Eigenkapitals gewinnen wir nochmals entsprechenden Gestaltungsspielraum, um schnell und effizient das weitere Unternehmenswachstum zu generieren. Dabei konnten wir gleichzeitig unsere Aktionärsbasis strategisch um neue Investoren, die unsere Vision teilen, erweitern."

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang sieben Baumwipfelpfade inkl. ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von 38,8 Mio. Euro errichtet. Die deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf Rügen sowie an der Saarschleife. Darüber hinaus wurden zwei Standorte in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonose (2017)] sowie einer in der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)] errichtet. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2016 besuchten insgesamt 1,23 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade der eak. Neben der Planung von durchschnittlich jährlich drei neuen Baumwipfelpfaden bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandising, weiterer Seminar-Angebote, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing - sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

Kontakt

Christian Kremer Leiter Marketing und Kommunikation Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting T +49 9941 / 90 84 84-11 christian.kremer@eak-ag.de www.eak-ag.de

Investor Relations

Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair / Vera Müller Haidelweg 48 81241 München T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de www.better-orange.de

---------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de ISIN: DE0001644565 WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in München (m:access); Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

625133 06.11.2017

°