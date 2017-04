DGAP-News: Ergomeds Co-Development-Partner Asarina Pharma gibt positive Top-Line-Ergebnisse seiner klinischen Phase-IIa-Studie mit Sepranolon in prämenstrueller Dysphorie bekannt (deutsch)

Ergomeds Co-Development-Partner Asarina Pharma gibt positive Top-Line-Ergebnisse seiner klinischen Phase-IIa-Studie mit Sepranolon in prämenstrueller Dysphorie bekannt

London, UK - 03. April 2017: Ergomed plc ("Ergomed" oder "das "Unternehmen"; AIM: ERGO LN, Xetra: 2EM GR), ein Unternehmen das spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie anbietet und sich der Entwicklung neuer Wirkstoffe widmet, weist darauf hin, dass Co-Development-Partner Asarina Pharma heute die Veröffentlichung seiner klinischen Phase-IIa-Studie mit Sepranolon in prämenstrueller Dysphorie ("Premenstrual Dysphoric Disorder", PMDD) im Fachjournal "Psychoneuroendocrinology" bekannt gegeben hat. Diese Studie wurde vor der Unterzeichnung einer Co-Development-Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen abgeschlossen.

Sepranolon ist Asarinas am weitesten fortgeschrittener Produktkandidat und die potenziell erste Therapie, die auf die Krankheitsursache von PMDD, einer schweren und einschränkenden Form des prämenstruellen Syndroms abzielt. An dieser Erkrankung leiden etwa 5% aller Frauen in ihrer fruchtbaren Zeit. Der Einschluss der Patienten in eine klinische Phase-IIb-Studie soll voraussichtlich gegen Ende 2017 beginnen.

Im Rahmen der Co-Development-Vereinbarung mit Asarina Pharma erhält Ergomed eine Kapitalbeteiligung an der Gesellschaft.

Dr. Miroslav Reljanovic, Chief Executive Officer von Ergomed, erklärte:

"Wir sind hocherfreut über Asarinas erfolgreiche klinische Phase-IIa-Studie mit Sepranolon für Frauen, die an PMDD leiden. Sepranolon hat das Potenzial, die erste Therapie zu werden, die in der Lage ist, das Arbeits- und Familienleben der an dieser sehr einschränkenden Erkrankung leidenden Frauen zu normalisieren. Die Ergebnisse dieser Studie haben den Ausschlag für unsere Co-Development-Partnerschaft mit Asarina gegeben, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in der nächsten Stufe der Entwicklung."

Hier im Anschluss die von Asarina Pharma veröffentlichte Pressemitteilung:

Asarina Pharma's phase IIa clinical study with Sepranolone in premenstrual dysphoric disorder meets primary endpoint.

Copenhagen - March 31, 2017. Asarina Pharma, a drug development company focusing on the development of a novel therapy for severe premenstrual symptoms, publishes the efficacy and safety data from the randomized, controlled trial involving a total of 120 women with PMDD, in Psychoneuroendocrinology.

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD) is a condition with severe impact on the daily life of approximately 5 per cent of all women during their fertile years. The condition is caused by an altered sensitivity in the brain to an endogenous steroid produced following ovulation, resulting in monthly recurrent episodes of depression, anxiety and mood lability. Current treatment options include anti-depressants and oral contraceptives, which have little effect and are not well tolerated by patients.

Asarina's lead product candidate, Sepranolone, is the first potential therapy to target the underlying cause of PMDD. Based on the efficacy data, that met the standard FDA primary endpoint for studies in PMDD and strong safety profile from the phase IIa study, Asarina is now preparing a Phase IIb clinical trial, to be conducted in the US, Germany, UK, Poland and Sweden with recruitment starting in the fall of 2017.

Über Ergomed Ergomed plc ist ein profitables Unternehmen mit Sitz in Großbritannien (UK), das für die pharmazeutische Industrie Dienstleistungen im Bereich der Wirkstoffentwicklung anbietet und über ein wachsendes Portfolio von Co-Development-Partnerschaften verfügt. Ergomed agiert in über 50 Ländern.

Ergomed ist ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen klinische Entwicklung, Studien-Management und Pharmakovigilanz. Die Gesellschaft arbeitet für über 100 Kunden, darunter sowohl Top10-Pharmaunternehmen als auch kleine und mittelgroße Unternehmen der Wirkstoffentwicklung. Ergomed führt erfolgreich klinische Entwicklungsprogramme von der Phase I bis hin zu späten Entwicklungsphasen durch.

Ergomed hat einen umfangreichen therapeutischen Fokus mit einer besonderen Expertise in Onkologie, Neurologie und Immunologie sowie in der Entwicklung von Medikamenten für seltene Erkrankungen (Orphan Drugs). Das Unternehmen ist der Auffassung, dass sich der Ansatz von Ergomed in der klinischen Entwicklung durch sein innovatives Modell des Studienzentren-Managements und den Einsatz von Ärzteteams für die Durchführung von klinischen Studien von dem anderer Anbieter unterscheidet. Dadurch arbeitet Ergomed sehr eng mit den Ärzten zusammen, die an den klinischen Studien beteiligt sind.

Zusätzlich zu seinem Angebot an qualitativ hochwertigen Dienstleistungen in der klinischen Entwicklung baut Ergomed ein Portfolio an Co-Development-Partnerschaften mit Pharma- und Biotech-Unternehmen auf, mit denen es sich die Risiken und Chancen in der Wirkstoffentwicklung teilt. Dabei bringt Ergomed seine umfassende Expertise und seine Dienstleistungen in die Programme ein und erhält im Gegenzug eine Gewinnbeteiligung an den Wirkstoffkandidaten, die sich in der Entwicklung befinden. Zudem erwarb Ergomed kürzlich eine Pipeline von Produkten für die Blutstillung bei chirurgischen Eingriffen, die das Unternehmen selbst entwickelt. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://ergomedplc.com.

