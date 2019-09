DGAP-News: Ergomed plc gibt ungeprüfte Halbjahresergebnisse für die Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2019 bekannt (deutsch)

Ergomed plc gibt ungeprüfte Halbjahresergebnisse für die Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2019 bekannt

Ergomed plc gibt ungeprüfte Halbjahresergebnisse für die Berichtsperiode bis

zum 30. Juni 2019 bekannt

25.09.2019

Ergomed plc gibt ungeprüfte Halbjahresergebnisse für die Berichtsperiode bis

zum 30. Juni 2019 bekannt

* Umsätze in Höhe von £35,2 Mio. (plus 36,8%)

* Bereinigtes EBITDA in Höhe von £6,5 Mio. vs £0,0 Mio. in H1 2018

* Auftragsbestand von £118,3 Mio. (plus 26,9%)

Guildford, UK - 25. September 2019: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN;

Xetra: 2EM GR), ein Anbieter spezialisierter Dienstleistungen für die

weltweite pharmazeutische Industrie, veröffentlicht heute sein ungeprüftes

Halbjahresergebnis für die Berichtsperiode bis zum 30. Juni 2019.

Dr. Miroslav Reljanovi, Executive Chairman von Ergomed, kommentierte: "Im

ersten Halbjahr 2019 hat Ergomed weitere wichtige Schritte unternommen, um

sich voll und ganz auf sein Dienstleistungsgeschäft zu konzentrieren, seine

Strategie umzusetzen, ein führender Anbieter spezialisierter

Dienstleistungen im CRO-Bereich zu werden, und seine zukünftigen

Wachstumspotenziale auszuschöpfen.

Wir haben das Führungsteam und den Aufsichtsrat verstärkt und unser

differenziertes Angebot klinischer Dienstleistungen sowohl durch die

Integration früherer Akquisitionen als auch durch die kommerzielle

Integration weiter vorangetrieben. Mit einer verbesserten finanziellen

Performance im ersten Halbjahr 2019 sowie einem starken Auftragsbestand und

starken Umsätzen im ersten Halbjahr ist Ergomed für weiteren Erfolg durch

kontinuierliches Wachstum optimal positioniert."

Finanzielle Höhepunkte

* Umsätze betrugen £35,2 Mio., ein Anstieg von 36,8% auf vergleichbarer

IFRS 15 Basis (H1 2018: £25,7 Mio.)

* Bereinigtes EBITDA betrug £6,5 Mio. (H1 2018: Break-Even £0,0 Mio.)

* Gewinn pro Aktie (unverwässert) betrug 7,8 Pence (H1 2018: Verlust von

5,7 Pence)

* Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente betrugen zum 30. Juni 2019

£8,1 Mio. (30. Juni 2018: £7,4 Mio.)

* Zukünftiger Rechnungswert des Auftragsbestandes zum 30. Juni 2019 von

£118,3 Mio., ein Plus von 26,9% (30. Juni 2018: £93,2 Mio.)

Operative Höhepunkte (einschließlich Höhepunkte nach Ende der

Berichtsperiode

Verstärkung des Führungsteams und Veränderungen im Aufsichtsrat:

* Richard Barfield, ehemals Finanzvorstand (Chief Financial Officer, CFO)

von Chiltern International, als CFO in den Vorstand der Gesellschaft

bestellt

* Roy Ovel, ehemals ICON, Worldwide Clinical Trials und TFS, zum Chief

Commercial Officer bestellt

* Dr. Jim Esinhart, ehemals CEO von Chiltern International, Rolf

Soderstrom, ehemals CFO von BTG plc und Ian Johnson, ehemals Chairman

von Bioquell plc, als Non-Executive Directors bestellt

* Dr. Jan Petracek ist von seinen Ämtern als Chief Operating Officer und

Mitglied des Aufsichtsrats von Ergomed sowie als CEO von PrimeVigilance

zurückgetreten; Jonathan West, ehemals Chief Business Officer von

PrimeVigilance, hat die Rolle des Geschäftsführers (President) von

PrimeVigilance übernehmen

* Peter George wird als Non-Executive Director zurücktreten (Details siehe

separate Mitteilung)

Finanzlage

In der ersten Jahreshälfte 2019 konnte Ergomed über alle Geschäftsbereiche

hinweg weiterhin ein starkes Umsatzwachstum sowie eine gute finanzielle

Entwicklung verzeichnen. Ein starker Auftragsbestand zu Beginn des Jahres in

Verbindung mit dem im ersten Halbjahr 2019 gewonnenen Neugeschäft trug zu

einem Anstieg des Umsatzes auf £35,2 Mio. bei. Auf vergleichbarer IFRS 15

Basis entspricht dies einem Wachstum von 36,8% (H1 2018: £25,7 Mio.).

Das bereinigte EBITDA betrug in der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2019

£6,5 Mio. (einschließlich positiven ergebniswirksamen Effekten in Höhe von

£0,9 Mio. durch den neuen Rechnungslegungsstandard IFRS 16, der die

Bilanzierung von Leasingverhältnissen regelt) gegenüber einem Break-Even auf

Basis des neu ausgewiesenen bereinigten EBITDAs in H1 2018 (Anpassung im

Rahmen der Einführung des neuen Standards IFRS 15, zuvor EBITDA Verlust in

Höhe von £0,4 Mio. in H1 2018).

Operatives Geschäft

Der Bereich der klinischen Auftragsforschung (Clinical Research Organisation

Services, CRO) entwickelte sich im ersten Halbjahr 2019 stark. Die Umsätze

stiegen um 39,9% auf £19,0 Mio. (H1 2018: £13,6 Mio., neu ausgewiesen gemäß

IFRS 15). Der Auftragsbestand zum 30. Juni 2019 betrug £66,2 Mio.; ein

Anstieg von 28,0% (30. Juni 2018: £51,7 Mio.).

Als eigenständiger Anbieter spezialisierter Dienstleistungen für die

pharmazeutische Industrie verzeichnete die Unternehmensgruppe im

Berichtszeitraum über alle Phasen der klinischen Entwicklung hinweg und auf

globaler Ebene weiter maßgebliche Fortschritte. Der deutliche Umsatzanstieg

im CRO-Bereich wurde maßgeblich durch die fortlaufende Umsetzung von im Jahr

2019 angelaufenen Studien aus dem starken Auftragsbestand sowie

signifikanten neuen Auftragsgewinnen im Berichtszeitraum getragen. Die

Mitarbeiterzahl in diesem Geschäftsbereich blieb dabei unverändert. Bei der

Integration von PSR hat das Unternehmen weitere Fortschritte gemacht. PSR

ist die im Oktober 2017 akquirierte spezialisierte klinische

Auftragsforschungsorganisation, die sich auf die Entwicklung von

Arzneimitteln für seltene Krankheiten (Orphan-Arzneimittel) konzentriert. Im

ersten Halbjahr 2019 entfielen rund 45% aller Umsätze und Neuaufträge im

CRO-Segment auf den Orphan-Bereich. Das Unternehmen geht davon aus, die

Integration von PSR zum Ende des Jahres abzuschließen. Auch in weiteren

wichtigen Therapiebereichen hat der CRO-Bereich während des

Berichtszeitraums bedeutende Aufträge gewonnen, darunter in der Hämatologie,

Onkologie und Diabetes.

Nach Ende der Berichtsperiode hat sich die Dynamik des ersten Halbjahres

weiter fortgesetzt. Im September 2019 erhielt Ergomed den Auftrag für eine

umfangreiche, vollumfängliche Phase-III-Studie mit 1.400 Patienten, die

unter Einsatz innovativer Studienmanagement-Technologien durchgeführt wird.

Dieser 3-Jahresauftrag in Höhe von £17 Mio. Umsatz mit einem der führenden

europäischen Spezialbiotechunternehmen mit Produkten in der klinischen

Entwicklung bestätigt einmal mehr Ergomeds Stärke, Aufträge im Bereich der

groß angelegten, globalen Studien zu gewinnen.

Auch der Bereich Arzneimittelsicherheit (Pharmakovigilanz, PV) unter der

Marke PrimeVigilance zeigte im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres

eine starke Performance. Die Umsätze stiegen in H1 2019 um 33,2% auf £16,1

Mio. (H1 2018: £12,1 Mio.). Umsatzerlöse aus dem Pharmakovigilanz-Segment

werden durch IFRS 15 nicht beeinflusst. Der Auftragsbestand betrug zum 30.

Juni 2019 £52,1 Mio.; ein Anstieg von 25,5% (30 Juni 2018: £41,5 Mio.).

Das Umsatzwachstum wurde sowohl durch im ersten Halbjahr 2019 hinzugewonnene

Neukunden als auch durch Bestandskunden, die inkrementell zusätzliche

Aufträge vergaben, getragen. Neuaufträge erstreckten sich über das

angebotene Leistungsspektrum hinweg, darunter Pharmakovigilanz, Medizinische

Information sowie das Netzwerk interner und externer qualifizierter Personen

für Pharmakovigilanz (QPPV). Die Mitarbeiterzahl im PV-Segment blieb, unter

anderem aufgrund von Automatisierung und Effizienzsteigerungen, unverändert.

Im ersten Halbjahr 2019 etablierte PrimeVigilance eine neue, erweiterte

Sicherheitsdatenbank sowie zusätzliche Beratungsdienstleistungen in der

Pharmakovigilanz-Automatisierung und erweiterte sein Beratungsangebot in den

Bereichen Pharmakoepidemiologie und Risikominimierung. Die Integration von

Harefield Pharmacovigilance Limited (2018 akquiriert) und dem im Jahr 2018

übernommenen Pharmakoepidemiologie-Geschäft von Mesama Consulting wurde

abgeschlossen und stärkt das Angebot erheblich. Neuaufträge im

Berichtszeitraum umfassen unter anderem einen Vertrag über mehrere Millionen

Pfund für die Bereitstellung von Pharmakovigilanz-Dienstleistungen mit einem

großen europäischen Pharmaunternehmen. Darüber hinaus konnte das Unternehmen

Erfolge beim Cross-Selling von medizinischen Informations- und

Pharmakovigilanz-Dienstleistungen verzeichnen.

Seit Ende der Geschäftsperiode hat das PV-Geschäft weiter an Dynamik

gewonnen. Dies ist insbesondere auf den Abschluss neuer Verträge

zurückzuführen, die gleichzeitig Erfolgsnachweis für die langfristige

Automatisierungsstrategie des Unternehmens in diesem Bereich sind. Im August

2019 erhielt PrimeVigilance den Zuschlag für einen neuen Vertrag über £4,8

Mio., der eine marktführende Fallbearbeitungs-Automatisierung sowie

Post-Marketing-Beratung und Compliance mit der

EU-Datenschutz-Grundverordnung (General Data Protection Regulation, GDPR)

umfasst. Im Rahmen dieses Auftrags werden umfangreiche Arbeiten in der

Region Asien-Pazifik durchgeführt. Das PV-Geschäft hat kürzlich zudem eine

Reihe kleinerer Aufträge für in Asien ansässigen Pharmaunternehmen gewonnen.

Im Einklang mit der Strategie, Ergomed als Pharmadienstleistungsunternehmen

zu etablieren und das Engagement im Co-Development Bereich zurückzufahren,

ist das Unternehmen im Berichtszeitraum keine neuen

Entwicklungspartnerschaften bzw. Co-Development-Vereinbarungen eingegangen.

Ergomed ist weiterhin auf der Suche nach einem oder mehreren Lizenz- oder

Finanzpartnern für die Haemostatix-Produkte Peprostat und ReadyFlow und hält

gleichzeitig die laufenden Forschungs- & Entwicklungskosten auf einem

Minimum sowie den Schutz des geistigen Eigentums aufrecht.

Veränderungen im Aufsichtsrat und Führungsteam

Im laufenden Geschäftsjahr hat Ergomed das Management Team und den

Aufsichtsrat des Unternehmens durch mehrere wichtige Neueinstellungen weiter

verstärkt. Richard Barfield, ehemaliger CFO von Chiltern International,

übernahm im Juni 2019 die Position des CFOs. Er verfügt über mehr als 25

Jahre Erfahrung auf Finanzvorstandsebene in einem internationalen Umfeld.

Roy Ovel, zuvor bei ICON, Worldwide Clinical Trials und TFS tätig, trat dem

Unternehmen im April 2019 als Chief Commercial Officer (COO) bei. Herr Ovel

ist in seiner Rolle als COO vor allem für den Abschluss der kommerziellen

Integration des Geschäfts zuständig. Sally Amanuel, ehemals Head of Global

Regulatory bei World Wide Clinical Trials, trat Ergomed im Juni 2019 als

Head of Regulatory and Clinical Delivery bei.

Dr. Jim Esinhart, ehemaliger CEO von Chiltern International und eine

anerkannte Führungsperson in der internationalen Pharma- und

Auftragsforschungsindustrie, sowie Rolf Soderstrom, ehemals CFO der BTG plc,

traten dem Unternehmen im Juli 2019 als Non-Executive Directors bei. Rolf

Soderstrom wird den Vorsitz des Prüfungs- und Risikoausschusses übernehmen.

Ian Johnson, ehemals Executive Chairman von Bioquell plc, wurde im August

2019 als Non-Executive Director in den Aufsichtsrat des Unternehmens

berufen.

Dr. Jan Petracek ist von seinen Ämtern als Chief Operating Officer und

Mitglied des Aufsichtsrats von Ergomed sowie als CEO von PrimeVigilance

zurückgetreten. Jonathan West, ehemals Chief Business Officer von

PrimeVigilance, hat die Rolle des Geschäftsführers (President) von

PrimeVigilance übernommen.

Wie heute bekannt gegeben, wird Peter George sein Amt als Non-Executive

Director mit sofortiger Wirkung niederlegen, um sich auf seine anderen

Geschäftsaktivitäten zu konzentrieren.

Derzeitige Lage und Ausblick

Das starke erste Halbjahr und ein Auftragsbestand in Höhe von £118,3 Mio.

(30. Juni 2018: £93,2 Mio.) untermauern die Fähigkeit des Unternehmens,

seine für das Geschäftsjahr 2019 gesetzten Ziele zu erreichen und bilden ein

solides Fundament für weiteres Wachstum. Ergomed ist gut in das zweite

Halbjahr gestartet und entwickelt sich im Rahmen der Markterwartungen für

das Gesamtjahr 2019.

Die Unternehmensgruppe verfügt über eine hoch differenzierte Plattform im

Bereich der klinischen Dienstleistungen und ist hinsichtlich seines Ziels,

Ergomed als führendes integriertes, spezialisiertes mittelständisches

Pharmadienstleistungsunternehmen zu etablieren, für weiteres organisches

Wachstum optimal positioniert.

Zusammengefasste Gewinn- und Verlustrechnung für das Halbjahr zum 30. Juni

2019

Ungeprüfte Ungeprüfte Geprüfte

Ergebnisse für Ergebnisse für das Ergebnisse für

das zum 30. zum 30. Juni 2018 das zum 31.

Juni 2019 endende Halbjahr Dezember 2018

endende (neu ausgewiesen) endende

Halbjahr £T £T Geschäftsjahr £T

UMSATZ 35.179 25.724 54.112

Umsatzkosten (14.783) (13.208) (26.788)

Weiterberechnete (5.907) (3.541) (8.070)

Kosten

Rohertrag 14.489 8.975 19.254

Verwaltungskos- (9.175) (10.288) (28.152)

ten

Verwaltungskos-

ten enthalten:

Sonstige (8.365) (8.745) (16.701)

Verwaltungskos-

ten

Abschreibungen (449) (677) (1.286)

auf erworbene

immaterielle

Vermögenswerte

zum Zeitwert

Gebühren auf (321) (359) (758)

anteilbasierte

Vergütungen

Abgegrenzte (40) - (972)

Akquisitionskos-

ten

Änderungen des - - 233

beizulegenden

Zeitwertes von

abgegrenzten

Akquisitionskos-

ten

Akquisitionskos- - (66) (174)

ten

Außerordentliche - (441) (8.494)

Effekte

Forschung & (306) (863) (1.578)

Entwicklung

Wertminderung (833) - (9)

(netto) für

finanzielle und

Vertragsvermö-

genswerte

Sonstige 19 16 39

betriebliche

Erträge

OPERATIVES 4.194 (2.160) (10.446)

ERGEBNIS

Erträge aus 3 4 23

Investitionen

Nicht 73 - 277

realisierte

Gewinne aus der

Neubewertung von

Kapitalbeteili-

gungen

Finanzkosten (124) (303) (622)

Ergebnis vor 4.146 (2.459) (10.768)

Steuern

Steuern (537) (72) 1.788

PERIODENERGEBNIS 3.609 (2.531) (8.980)

ERGEBNIS PRO

AKTIE

Unverwässert 7,8p (5,7)p (20,0)p

Verwässert 7,5p (5,7)p (20,0)p

Telefonkonferenz und Meeting für Analysten:

Ein Analysten-Briefing mit gleichzeitiger Telefonkonferenz und Q&A wird am

25. September 2019 um 11:00 Ortszeit (12:00 MESZ) in den Räumlichkeiten von

Numis Securities Ltd., 10 Paternoster Square, London, EC4M 7LT, stattfinden.

Für die Teilnahme am Analysten-Briefing ist die Vorlage eines gültigen

Lichtbildausweises erforderlich.

Einwahldaten:

Einwahlnummer: 0800 376 7922

Internationale Einwahlnummer: +44 (0) 2071 928 000

Teilnehmercode: 1035098

Der vollständige Bericht zu den vorläufigen Finanzergebnissen für das erste

Halbjahr 2019 ist unter

https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/market-news-detail/ERGO/14240091.html

verfügbar (in englischer Sprache).

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die einzig offizielle Pressemitteilung

die vom Unternehmen in englischer Sprache veröffentlichte Meldung ist. Die

obige Übersetzung dient lediglich der vereinfachten

Informationsbereitstellung.

- Ende -

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke

Tel.: +49 211 529252 22

Anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische

Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung

der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach

der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable

Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein breites Angebot

qualitativ hochwertiger Contract Research und Trial Management Services

(CRO) unter der Marke Ergomed, ein branchenführendes Angebot spezialisierter

Pharmakovigilanz-(PV)-Lösungen, die unter der Marke PrimeVigilance

zusammengefasst werden, sowie international anerkannte Fachkompetenz im

Bereich der Entwicklung von Arzneimitteln für seltene Erkrankungen

(Orphan-Arzneimittel) unter der PSR-Marke. Weitere Informationen erhalten

Sie unter: http://ergomedplc.com

Disclaimer

Bestimmte Formulierungen in dieser Veröffentlichung enthalten

zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf aktuellen Erwartungen,

Schätzungen und Prognosen hinsichtlich potenzieller Einkünfte und Erträge

von Ergomed plc ("Ergomed") sowie der Branche oder des Marktes, in dem

Ergomed aktiv ist, und den Annahmen und Einschätzungen des Managements.

Begriffe wie "erwarten", "prognostizieren", "sollten", "beabsichtigen",

"planen", "glauben", "mit etwas rechnen", "schätzen", "Vorhaben", "Pipeline"

und Wortvariationen und ähnliche Begriffe kennzeichnen solche

zukunftsgerichteten Aussagen und Erwartungen. Diese Aussagen sind weder

Garantie für zukünftige Leistungen noch für die Fähigkeit geeignete

Investments zu identifizieren und durchzuführen. Sie beinhalten bestimmte

Risiken, Ungewissheiten, Ergebnisse von Verhandlungen oder

Due-Diligence-Prüfungen und Annahmen, welche nur schwer vorhersehbar,

qualifizierbar oder quantifizierbar sind. Aus diesem Grunde können die

tatsächlichen Ergebnisse von den hier geäußerten zukunftsgerichteten

Aussagen und Annahmen wesentlich abweichen. Zu den Faktoren die dazu führen

könnten, dass tatsächliche Ergebnisse sich wesentlich von den

zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, gehören: das allgemeine

Konjunkturklima, der Wettbewerb, das Zinsniveau, der Verlust von wichtigen

Mitarbeitern, die Ergebnisse einer rechtlichen oder kommerziellen

Due-Diligence-Prüfung, die Verfügbarkeit von Kapital und

Finanzierungsmöglichkeiten zu vernünftigen Bedingungen oder Veränderungen

der rechtlichen oder regulatorischen Rahmenbedingungen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt ihrer

Veröffentlichung aktuell. Ergomed übernimmt keinerlei Verpflichtung zur

Aktualisierung oder Berichtigung der darin enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen, um Änderungen von Ergomeds Erwartungen widerzuspiegeln, und von

Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen

stützen, es sei denn ein Gesetz oder eine Aufsichtsbehörde fordert dies.

