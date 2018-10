DGAP-News: Ergomed gibt Veränderungen im Vorstand bekannt (deutsch)

Ergomed gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

Ergomed gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

02.10.2018 / 15:58

Ergomed gibt Veränderungen im Vorstand bekannt

Ernennung von Michael Spiteri zum Non-Executive Director soll

Digitalisierungsstrategie vorantreiben

London, UK - 02. Oktober 2018: Ergomed plc (Ergomed; AIM: ERGO LN; Xetra:

2EM GR), ein Unternehmen, das spezialisierte Dienstleistungen für die

pharmazeutische Industrie anbietet, gibt heute zwei Änderungen im Vorstand

des Unternehmens bekannt, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten.

Herr Michael Spiteri tritt dem Vorstand des Unternehmens als Non-Executive

Director bei. Herr Spiteri verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich

der Informationstechnologien und digitalen Transformation. Zuletzt

verantwortete er für das in Großbritannien ansässige Privat- und

Firmenkundengeschäft der Santander Bank über alle Geschäftsbereiche hinweg

die Digitalstrategie sowie Prozesstransformation und digitale

Implementierung, einschließlich Automatisierung und maschinelles Lernen. Vor

seiner Zeit bei Santander war Herr Spiteri Partner bei Elixirr Partners LLP

und PricewaterhouseCoopers LLP, Senior Executive bei Accenture und IBM sowie

im Senior Management bei HCL Axon und Oracle, wobei er sich vornehmlich auf

Kunden aus Finanzdienstleistungsbereich spezialisierte. Herr Spiteri hat

einen Bachelor of Science in Maschinenbau vom Paisley College of Technology.

Andrew Mackie tritt von seinem Amt als Chief Business Officer und

Vorstandsmitglied zurück. Sein Rücktritt folgt auf die Ankündigung des

Unternehmens im April dieses Jahres, sich fortan verstärkt auf den

Dienstleistungsbereich zu fokussieren.

Peter George, Chairman von Ergomed, sagte: "Der Einsatz digitaler

Technologien zur Steigerung der Effizienz und Genauigkeit ist für Ergomed

insbesondere im Bereich Pharmakovigilanz eine strategische Priorität. Herr

Spiteri zählt zu den führenden Experten im Bereich Digitalisierung,

Automatisierung und künstliche Intelligenz, und seine Erfahrung und Rat wird

für unseren Vorstand hinsichtlich der Optimierung unserer

Geschäftstätigkeiten von unschätzbarem Wert sein und das Wachstum weiter

vorantreiben. Ich freue mich auf seinen Beitrag und heiße ihn im Team

willkommen.

Darüber hinaus möchte ich Herrn Mackie für seinen Beitrag zum Unternehmen

danken, sowohl in seiner Rolle als Führungskraft in den vergangenen drei

Jahren als auch in den Jahren davor als Berater, und ihm alles Gute für die

Zukunft zu wünschen."

Michael Spiteri, Non-Executive Director von Ergomed, fügte hinzu: "Die

Chancen, die Automatisierung und künstliche Intelligenz mit sich bringen,

und die Nutzung der damit verbundenen Möglichkeiten läuten für Ergomed eine

entscheidende Phase ein. Ich freue mich, dem Vorstand beizutreten und meinen

Beitrag zum Roll-Out der Digitalisierungsstrategie zu leisten."

Weiterführende Informationen

Michael William Spiteri, 57, hält derzeit bzw. hielt in den vergangenen fünf

Jahren die folgenden Aufsichtsratsmandate und Partnerschaften:

Aktuelle Mandate

Behavioural Innovation Ltd: Director

Vergangene Mandate

PriceWaterHouseCoopers LLP: LLP Mitglied

Elixirr Partners LLP: LLP Mitglied

Ergomed bestätigt, dass es im Zusammenhang mit Michael Spiteris Ernennung

keine weiteren Angaben gibt, die gemäß Regel 17 Paragraph (g) des Plan 2

(Schedule Two) der AIM-Regeln für Unternehmen veröffentlicht werden müssen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

MC Services AG

Medienkontakt für Deutschland & Investor Relations Kontinentaleuropa

Anne Hennecke

Tel.: +49 211 529252 22

Anne.hennecke@mc-services.eu

Über Ergomed

Ergomed bietet spezialisierte Dienstleistungen für die pharmazeutische

Industrie an, die alle Phasen der klinischen Entwicklung, die Überwachung

der Arzneimittelsicherheit und die Dokumentation medizinischer Daten nach

der Zulassung (Pharmakovigilanz) umfassen. Das schnell wachsende, profitable

Dienstleistungsspektrum des Unternehmens beinhaltet ein umfangreiches

Angebot spezialisierter Pharmakovigilanz-Lösungen, die unter der Marke

PrimeVigilance zusammengefasst werden, sowie ein breites Angebot qualitativ

hochwertiger Contract Research und Trial Management Services (CRO).

Aufbauend auf seiner Expertise in diesem Bereich hat Ergomed ein Portfolio

an Arzneimittelentwicklungs-Programmen aufgebaut - sowohl im Rahmen von

Partnerschaften als auch in Eigenregie. Weitere Informationen erhalten Sie

unter: http://ergomedplc.com.

