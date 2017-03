DGAP-News: Erfolgreiche Wachstumsstrategie: BNP Paribas Factor verzeichnet Umsatzplus und baut Mittelstandsoffensive aus (deutsch)

Erfolgreiche Wachstumsstrategie: BNP Paribas Factor verzeichnet Umsatzplus und baut Mittelstandsoffensive aus

Weiter auf Wachstumskurs: BNP Paribas Factor erreichte 2016 erneut ein deutliches Umsatzplus. Mit 21,2 Milliarden Euro steigerte die Factoring- Tochter von BNP Paribas ihren Jahresumsatz gegenüber dem Vorjahr um 23 Prozent und verstärkt damit weiter die Marktposition als Anbieter von modernen nationalen und internationalen Finanzierungslösungen.

Wichtige Wachstumstreiber waren 2016 das Inhouse-Factoring und das internationale Geschäft - sie machten 97 Prozent des Umsatzes aus. Die Umsätze im Bereich Inhouse-Factoring sind im Vergleich zum Vorjahr um 22 Prozent gestiegen. Auslandsforderungen hatten einen Zuwachs von 51 Prozent zum Vorjahr, während die Umsätze im Inland im Verhältnis gleich geblieben sind. Geographisch konnte BNP Paribas Factor seine Erlöse in West- und Osteuropa um jeweils 33 Prozent ausbauen. Den größten Anteil am Umsatz generierte der Factoring-Anbieter mit der Branche "Handel und Handelsvermittlung". Hier konnte BNP Paribas Factor ein Plus von 33 Prozent gegenüber 2015 verzeichnen.

"Wir erwarten auch für 2017 weiteres Wachstum über die bestehenden Vertriebsaktivitäten der BNP Gruppe und unseren Partnerschaften. Darüber hinaus planen wir eine Mittelstandsoffensive mit dem Ziel, eine Milliarde Euro alternative Finanzierung für mittelständische Unternehmen bereitzustellen. Unser Fokus liegt dabei auf der Unterstützung von Unternehmen in der Forderungsfinanzierung im In- und Ausland", sagt Thorsten König, Geschäftsführer der BNP Paribas Factor GmbH. "Um unseren Wachstumskurs weiterführen zu können, haben wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Mit unserem neuen Chief Sales Officer, Dennis Wallenda, haben wir einen Spezialisten an der Seite, der die erfolgreiche Wachstumsstrategie von BNP Paribas Factor weiterentwickeln und fortführen wird."

Dennis Wallenda ist seit Jahresbeginn als neuer Chief Sales Officer für BNP Paribas Factor tätig. Zuvor war er bei der Norddeutschen Landesbank, zuletzt in der Position als Direktor Supply Chain Finance im Bereich Corporate Finance.

Über BNP Paribas Factor BNP Paribas Factor ist einer der führenden Factoring-Anbieter in Deutschland. Seit 1981 bietet BNP Paribas Factor seinen Kunden maßgeschneiderte Lösungen zur Forderungsfinanzierung. Aus der Zentrale in Düsseldorf und von 9 weiteren Standorten in Deutschland betreut BNP Paribas Factor mittelständische Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich. BNP Paribas Factor ist Mitglied im Deutschen Factoring Verband und durch die Einbindung in das globale Netzwerk der BNP Paribas Gruppe kann BNP Paribas Factor seine Kunden auch beim internationalen Forderungsmanagement wirkungsvoll unterstützen.

Über BNP Paribas in Deutschland BNP Paribas ist eine global tätige Bank mit vier Heimatmärkten in Europa - Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Weltweit ist sie mit 189.000 Mitarbeitern in 75 Ländern vertreten. In Deutschland ist die BNP Paribas Gruppe seit 1947 aktiv und hat sich mit 13 Gesellschaften erfolgreich am Markt positioniert. Privatkunden, Unternehmen und institutionelle Kunden werden von fast 5.000 Mitarbeitern bundesweit in allen relevanten Wirtschaftsregionen betreut. Das breit aufgestellte Produkt- und Dienstleistungsangebot von BNP Paribas entspricht nahezu dem einer Universalbank.

Deutschland ist ein Kernmarkt für die BNP Paribas Gruppe - das hier angestrebte Wachstum ist auf Kontinuität ausgerichtet und eine der tragenden Säulen der Europa-Strategie von BNP Paribas. Die beiden Kerngeschäftsfelder Retail Banking & Services sowie Corporate & Institutional Banking sorgen für ein ausgewogenes Gesamtergebnis. BNP Paribas ist in vielen Bereichen Marktführer oder besetzt Schlüsselpositionen am Markt und gehört weltweit zu den kapitalstärksten Banken.

www.bnpparibas.de

