DGAP-News: Erfolgreiche 2. Emission des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial (deutsch)

Erfolgreiche 2. Emission des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial

^

Swiss Prime Sites Solutions / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Fonds

Erfolgreiche 2. Emission des Swiss Prime Site Solutions Investment Fund

Commercial

30.03.2022 / 07:00

---------------------------------------------------------------------------

MEDIENMITTEILUNG

Während der Zeichnungsfrist der 2. Emission vom 14. bis 25. März 2022

konnten qualifizierte Investoren Fondsanteilsscheine erwerben. Insgesamt

wurden trotz der angespannten geopolitischen Lage 677'871 zusätzliche

Anteile (bisher 1'441'705) gezeichnet, womit der Swiss Prime Site Solutions

Investment Fund Commercial ein Emissionserlös von CHF 70.2 Mio. erzielt. In

der Gesamtbetrachtung weist der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund

Commercial seit der Lancierung vor etwas mehr als vier Monaten mit kumuliert

CHF 213.4 Mio. zugeflossenem Eigenkapital ein solides Wachstum aus.

Die Liberierung der 2. Emission erfolgt per 1. April 2022. Die

Kapitalerhöhung wurde kommissionsweise (auf «best effort» Basis) im Rahmen

eines Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Dazu Anastasius Tschopp,

CEO Swiss Prime Site Solutions: «Es freut mich sehr, mit dem bisher

aufgenommenen Kapital sowie der attraktiven und teilweise exklusiven

Akquisitionspipeline unser Ziel, das Fondsvermögen auf über CHF 300 Mio. zu

steigern, bereits in der ersten Jahreshälfte zu erreichen.»

Der Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial investiert direkt

und mit Fokus auf Gewerbeimmobilien an guten Lagen in der ganzen Schweiz.

Dabei stehen eine breite Diversifikation, hohe Cashflow Stabilität und

Standorte an wirtschaftlich etablierten Lagen im Investmentfokus.

Die Fondsunterlagen sind auf www.swissfunddata.ch bzw.

www.spssolutions.swiss verfügbar.

VALOR / ISIN: 113 909 906 / CH1139099068

Medienmitteilung (PDF)

Zürich, 30. März 2022

* 2. Emission im geopolitisch anspruchsvollen Umfeld erfolgreich

durchgeführt

* Liberierung der Anteilsscheine am 1. April 2022

* Erlös erlaubt strategiekonformes Wachstum und Ausbau des

Immobilienportfolios auf >CHF 350 Mio.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Fabian Linke, Head Business Development & Fundraising

Tel. +41 58 317 17 98, fabian.linke@sps.swiss

Andrea Schaller, Media Relations

Tel. +41 58 317 17 51, andrea.schaller@sps.swiss

Swiss Prime Site Solutions AG

Swiss Prime Site Solutions ist eine Gruppengesellschaft der börsenkotierten

Swiss Prime Site AG. Der Real Estate Asset Manager verfügt über CHF 6.0 Mrd.

Assets under Management sowie eine Entwicklungspipeline von über CHF 800

Mio. und entwickelt massgeschneiderte Dienstleistungen und

Immobilienlösungen für Kunden. Die Swiss Prime Site Solutions AG verfügt

über eine Zulassung der FINMA als Fondsleitung nach Art. 2 Abs. 1 lit. d

i.V.m. Art. 5 Abs. 1 FINIG.

Die hierin enthaltenen Informationen richten sich ausschliesslich an

Personen, die als qualifizierte Anleger im Sinne von Art. 10 Abs. 3 oder

Art. 10 Abs. 3ter des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen

(KAG) gelten. Sie richten sich explizit nicht an Personen, die einer

Rechtsordnung unterstehen, welche den Zugang oder ihre Veröffentlichung oder

die Zeichnung oder den Erwerb der betreffenden Anteile durch solche Personen

verbietet (aufgrund der Staatsangehörigkeit der betreffenden Person, ihres

Wohnsitzes oder aus anderen Gründen), und dürfen nicht an solche Personen

weitergegeben werden. Bei den hierin enthaltenen Informationen handelt es

sich um Werbung. Sie stellen keinen Prospekt und kein Basisinformationsblatt

dar und sind weder als Angebot noch als Beratung oder Aufforderung zur

Zeichnung bzw. zum Erwerb oder zur Veräusserung irgendwelcher

Finanzinstrumente zu verstehen. Eine Zeichnung bzw. ein Erwerb von Anteilen

sollte nur nach gründlichem Studium des betreffenden aktuellen Prospekts und

des betreffenden aktuellen Fondsvertrags erfolgen sowie gestützt auf eine

eigene Beurteilung der persönlichen Umstände und der möglichen juristischen,

regulatorischen, steuerlichen und anderen Folgen, allenfalls unter Beizug

professioneller Berater. Der aktuelle Prospekt und der aktuelle Fondsvertrag

können kostenlos bei der Swiss Prime Site Solutions AG (Fondsleitung) sowie

bei der Banque Cantonale Vaudoise (Depotbank) bezogen und/oder auf

www.swissfunddata.ch konsultiert werden.

THIS PRESS RELEASE IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND

SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO UNITED STATES PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A

GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE

AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN

ADDITION, THE SECURITIES OF SWISS PRIME SITE AG HAVE NOT BEEN REGISTERED

UNDER THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR

DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT FROM

REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE REGISTRATION

REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS.

---------------------------------------------------------------------------

Ende der Medienmitteilungen

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Swiss Prime Sites Solutions

Prime Tower, Hardstrasse 201

8005 Zürich

Schweiz

ISIN: CH1139099068

Valorennummer: 11390990

EQS News ID: 1315031

Ende der Mitteilung EQS News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1315031 30.03.2022

°