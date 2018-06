DGAP-News: Equistone verkauft Maschinenanlagenbauer Karl Eugen Fischer (deutsch)

Equistone verkauft Maschinenanlagenbauer Karl Eugen Fischer

München/Burgkunstadt, 12. Juni 2018 - Von Equistone Partners Europe beratene

Fonds ("Equistone") geben ihre Mehrheitsanteile an Karl Eugen Fischer ab.

Das Unternehmen ist der weltweit führende Hersteller von Cord-Schneidanlagen

für die Reifenindustrie. Equistone hatte Karl Eugen Fischer im August 2013

erworben und verkauft seine Anteile nun an den von der Deutschen

Beteiligungs AG beratenen Fonds DBAG Fund VII. Das Management von Karl Eugen

Fischer bleibt beteiligt. Über den Kaufpreis und weitere Details der

Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.

Die Karl Eugen Fischer GmbH Maschinenfabrik wurde 1940 im oberfränkischen

Burgkunstadt gegründet und begann 1949 mit der Entwicklung von Schneid- und

Pressmaschinen. Seit Mitte der 70er Jahre produziert Karl Eugen Fischer

Cord-Schneidanlagen für die Reifenindustrie und startete damit seine

internationale Expansion. Mit den Schneidanlagen von Karl Eugen Fischer

konfektionieren Reifenhersteller hauptsächlich Reifenkarkassen und -gürtel

und damit Bauteile, die dem Reifen Form und Fahrstabilität verleihen. In

diesem Maschinenanlagen-Segment ist Karl Eugen Fischer mit 70 Prozent

Marktanteil weltweit führend und beliefert nahezu alle namhaften

Reifenhersteller. Zum Kundenkreis gehört zudem die metallverarbeitende

Industrie. Neben dem alleinigen Produktionsstandort und Hauptsitz

Burgkunstadt verfügt Karl Eugen Fischer in den USA über eine Service- und

Vertriebsniederlassung. Seit dem Einstieg von Equistone wuchs die

Mitarbeiterzahl des Unternehmens in Burgkunstadt von 490 (2013) auf fast 550

(2018).

"Die starke Position von Karl Eugen Fischer auf dem Markt für Schneidanlagen

konnte seit 2013 konsequent ausgebaut werden. Die Funktionalität der

Maschinenanlagen wurde weiter verbessert, ihr Automatisierungsgrad stetig

erhöht. Zudem gelang es, das Servicegeschäft breiter aufzustellen und die

Kundenbasis um international renommierte Unternehmen zu erweitern. Mit einer

auf Nachhaltigkeit und Stabilität ausgerichteten Wachstumsstrategie hat sich

Karl Eugen Fischers hohes Ansehen als Hersteller von Schneidanlagen auf

Premiumniveau weiter gesteigert. Die Anlagen setzen international den

Goldstandard in diesem Maschinenanlagen-Segment ", sagt Dr. Marc Arens,

Geschäftsführer und Partner bei Equistone. "Wir sind überzeugt, dass die

Deutsche Beteiligungs AG der richtige Partner ist, um mit Karl Eugen Fischer

den bereits eingeschlagenen Weg erfolgreich weiter zu gehen."

Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Dr. Marc Arens und

Leander Heyken. Der Mittelstands-Investor wurde bei der Transaktion beraten

von Ashurst (Legal), PwC (Commercial) und EY (Financial und Tax).

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten

in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen

Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem

Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro.

Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen,

hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst

europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive

Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit

2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Pressekontakt:

IWK GmbH

Dr. Reinhard Saller

+49. 89. 2000 30-30

equistone@iwk-cp.com

www.iwk-cp.com

