DGAP-News: Equistone verkauft Caseking Gruppe an Gilde Buy Out Partners (deutsch)

Equistone verkauft Caseking Gruppe an Gilde Buy Out Partners

17.07.2018 / 10:03

München/Berlin, 17. Juli 2018 - Von Equistone Partners Europe beratene Fonds

("Equistone") geben ihre Mehrheitsanteile an Caseking ab, einem führenden

europäischen Anbieter von PC Gaming-, E-Sports- und Tech-Produkten.

Equistone hatte Caseking im März 2014 erworben und die Wachstumsstrategie

des Unternehmens seitdem konsequent unterstützt. Käufer sind Fonds beraten

von Gilde Buy Out Partners, die Gründer und das Management von Caseking

bleiben beteiligt. Über den Kaufpreis und weitere Details der Transaktion

wurde Stillschweigen vereinbart. Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt der

Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden.

Caseking wurde 2003 als Online-Store für Gaming- und PC-Zubehör in Berlin

von Kay Kostadinov und Toni Sonn gegründet und hat sich seitdem zu einem der

europaweit erfolgreichsten Anbieter für hochleistungsfähige Rechnersysteme,

PC-Komponenten und -zubehör für den Gaming-Bereich entwickelt. Die

Unternehmensgruppe beschäftigt heute rund 400 Mitarbeiter. Caseking ist mit

eigenen Geschäftseinheiten in Deutschland, Großbritannien, den

skandinavischen Ländern, Süd- und Osteuropa sowie in Taiwan vertreten. Über

ein Logistiknetzwerk von sechs Warenlagern verarbeitet Caseking jährlich

über 540.000 Bestellungen und versendet rund vier Millionen Waren weltweit.

Das Angebotsportfolio erstreckt sich auf den Handel mit exklusiven Eigen-

und Lizenz- sowie Fremdmarken.

Während der Beteiligung von Equistone stieg Casekings Umsatz von 96 Mio.

Euro im Geschäftsjahr 2013/14 auf 239 Mio. Euro (2017/2018). Getrieben wurde

dieses Wachstum vor allem durch gezielte Zukäufe; aber auch das bereinigte

organische Umsatzplus lag jährlich deutlich im zweistelligen Bereich.

Caseking hatte noch vor Equistones Engagement das britische Unternehmen

Overclockers übernommen, einen führenden Anbieter von Hardwarekomponenten.

Mit dem Erwerb der ungarischen Kelly-tech im Juli 2014 und der in Portugal

ansässigen Globaldata im Februar 2017 verstärkte die Gruppe ihre Präsenz in

weiteren europäischen Schlüsselregionen. Trigono, ein in Schweden und

Norwegen aktiver Anbieter von Gaming-Produkten sowie Software-Lizenzen und

Wartungsdienstleistungen, stieß im November 2017 zur Gruppe. Zuletzt kam

Anfang 2018 Jimm's PC Store hinzu, ein finnischer Anbieter von Computer und

Gaming-Zubehör.

"Wir konnten durch unsere gezielten strategischen Akquisitionen die

internationale Präsenz von Caseking massiv ausweiten und die Expansion in

neue Märkte und Länder effektiv und erfolgreich vorantreiben", sagt Toni

Sonn, Geschäftsführer der Caseking Gruppe. "Zudem erzielten wir

außerordentlich starkes organisches Wachstum über alle angebotenen

Produktkategorien hinweg. Equistone hat uns dabei stets partnerschaftlich

unterstützt. Wir freuen uns nun, gemeinsam mit dem neuen Eigentümer die

nächste erfolgreiche Wachstumsphase einzuläuten."

"Unser Ziel war es, Caseking in seinem organischen Wachstum und durch

gezielte Zukäufe zu unterstützen. Gleichzeitig ging es darum, die führende

Position von Caseking in europäischen Schlüsselmärkten zu stärken, das

Unternehmen in neue Märkte zu führen und die hohe Glaubwürdigkeit von

Caseking in der Gaming-Community zu erhalten. Das ist in einem stark

wachsenden Markt mit anspruchsvoller und markensensibler Klientel sehr

herausfordernd", sagt Alexis Milkovic, Partner bei Equistone. Leander

Heyken, ebenfalls Partner bei Equistone, ergänzt: "Wir freuen uns, dass wir

dies gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

so erfolgreich gemeistert haben. Für die weitere Entwicklung wünschen wir

Caseking alles Gute und wissen das Unternehmen mit dem neuen Eigentümer in

guten Händen."

Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Alexis Milkovic

und Leander Heyken. Der Mittelstands-Investor wurde bei der Transaktion

beraten von William Blair (M&A), P+P Pöllath + Partners (Legal), KPMG

(Financial & Tax) und PwC (Commercial).

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten

in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen

Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem

Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro.

Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen,

hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst

europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive

Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit

2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Pressekontakt:

IWK GmbH

Communication. Partner

Dr. Reinhard Saller

+49. 89. 2000 30-30

equistone@iwk-cp.com

www.iwk-cp.com

