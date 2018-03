DGAP-News: Equistone schließt seinen sechsten Fonds mit 2,8 Milliarden Euro (deutsch)

Equistone schließt seinen sechsten Fonds mit 2,8 Milliarden Euro

Equistone schließt seinen sechsten Fonds mit 2,8 Milliarden Euro

12.03.2018 / 09:10

München/Paris/London, 12. März 2018 - Equistone Partners Europe

("Equistone") hat für seinen sechsten Fonds ("EPEF VI") Kapitalzusagen in

Höhe von 2,8 Milliarden Euro erhalten und ihn damit an der Obergrenze ("Hard

Cap") geschlossen. Equistone, einer der führenden europäischen

Mittelstandsinvestoren, hatte das Fundraising für den EPEF VI im November

2017 gestartet und konnte den Fonds somit innerhalb von nur vier Monaten

schließen. Neben institutionellen Investoren wird sich auch das

Equistone-Team beteiligen.

Mit dem sechsten Fonds wird Equistone seine bewährte Beteiligungsstrategie

fortsetzen und vor allem auf Buyouts europäischer Unternehmen zielen, deren

Bewertungen zwischen 50 und 500 Millionen Euro liegen. Typischerweise sind

diese in Westeuropa ansässig, verfügen über starkes Wachstumspotential und

ein hochkarätiges Management-Team. Die Kapitalzusagen für EPEF VI stammen

von 56 namhaften Pensions-, Dach- und Staatsfonds sowie

Versicherungsunternehmen, die sich zu 56 Prozent auf Westeuropa sowie

Skandinavien, 28 Prozent auf Nordamerika und 16 Prozent auf andere Regionen

der Welt verteilen. Drei Viertel des Volumens steuern Anleger bei, die sich

schon am Vorgänger-Fonds EPEF V beteiligt hatten. Er war im April 2015

geschlossen worden, seine Mittel in Höhe von zwei Milliarden Euro hat

Equistone seitdem kontinuierlich investiert. Mit dem um 800 Millionen Euro

größeren EPEF VI und seiner um rund 30 Prozent größeren Anzahl an Investoren

deckt Equistone einerseits die gestiegene Nachfrage am Fonds und orientiert

sich zugleich weiterhin an marktgerechten Fondsgrößen.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss unseres Fundraisings",

sagt Guillaume Jacqueau, Managing Partner bei Equistone Partners Europe.

"Das Engagement zahlreicher bestehender wie auch neuer Investoren ist ein

Beleg für den Erfolg unseres Teams - sowohl, was attraktive Renditen angeht

als auch im Hinblick auf die Identifizierung und partnerschaftliche

Begleitung starker Mittelstandsunternehmen."

Dirk Schekerka, Senior Partner und Country Head DACH von Equistone Partners,

ergänzt: "Unser DACH-Team in München und Zürich hat zielsicher neue

Investitionsmöglichkeiten identifiziert und Kapital in einem fordernden

Wettbewerbsumfeld effektiv eingesetzt. Wir werden auch weiterhin starke,

erfolgversprechende mittelständische Unternehmen bei ihrem langfristigen

Wachstum unterstützen. Dabei setzen wir auf unseren Track-Record sowie auf

unsere Expertise und unser Netzwerk in der DACH-Region. "

Stephan Köhler, Partner, CFO und Investor Relations Deutschland/Schweiz,

kommentiert: "Mit unserem disziplinierten Fundraising und unserem nächsten

Fonds können wir für unsere hochkarätigen institutionellen Investoren

sicherstellen, mit einem kompetenten Team auch weiterhin erfolgreich in

Mittelstandsunternehmen in ganz Europa zu investieren."

Seit Januar 2017 konnte Equistone durch regelmäßigen Kapitaleinsatz aus dem

fünften Fonds sowie einer fortgesetzten Wertschöpfung aus dem bestehenden

Portfolio vor und während des Zeichnungszeitraums des EPEF VI neun

Investments (davon drei durch das DACH-Team) und acht Unternehmensverkäufe

(davon ebenfalls drei DACH-Exits) realisieren. So kam Group of Butchers

hinzu, ein niederländisches Unternehmen, das qualitativ hochwertige

Fleischerzeugnisse produziert und vertreibt. Mit DefShop erwarb Equistone

einen führenden Multichannel-Händler für urbane Streetwear. Der Kauf der

Fertighaus-Gruppe mit den Herstellern Bien-Zenker und Hanse Haus wurde im

Dezember 2017 erfolgreich abgeschlossen. Abgegeben hat Equistone seine

Beteiligungen an der Konrad Hornschuch AG, einem Oberflächenspezialisten aus

Weißbach, an EuroAvionics, einem Hersteller ziviler Avioniksysteme, sowie an

der OASE Gruppe, die ein internationaler Spezialist für Wassergärten und

Aquaristik ist. Zudem wurden für die Portfolio-Unternehmen von Equistone elf

Zukäufe getätigt.

Beim Fundraising wurde Equistone von Evercore Private Funds Group beraten;

Clifford Chance fungierte als Berater für Fund Formation, Tax und

regulatorische Themen. Zusätzlich unterstützte P+P Pöllath + Partners bei

rechtlichen Aspekten für den deutschen Markt.

Über Equistone Partners Europe

Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen

Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten

in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien.

Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen

Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem

Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro.

Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen,

hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst

europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive

Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.equistonepe.de

Pressekontakt:

IRA WÜLFING KOMMUNIKATION GmbH

Dr. Reinhard Saller

+49. 89. 2000 30-30

equistone@wuelfing-kommunikation.de

www.wuelfing-kommunikation.de

