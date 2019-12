DGAP-News: Epigenomics berichtet über Ergebnisse einer Mikrosimulationsstudie, die zeigen, dass Epi proColon eine klinisch signifikante Reduzierung der Häufigkeit und Mortalität von Darmkrebs ermöglicht (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics berichtet über Ergebnisse einer Mikrosimulationsstudie, die zeigen, dass Epi proColon eine klinisch signifikante Reduzierung der Häufigkeit und Mortalität von Darmkrebs ermöglicht

02.12.2019

* Teilnahmequoten und Screening-Intervalle als entscheidende Faktoren

erfolgreicher Screening-Strategien erkannt

Berlin, 29. November 2019 - Die Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY; das

"Unternehmen") gibt die Ergebnisse eines Mikrosimulationsmodells bekannt.

Die Ergebnisse zeigen, dass Epi proColon(R), ein Darmkrebs

(CRC)-Screening-Test, zugelassen für Patienten, die nicht bereit oder nicht

in der Lage sind, die von der USPSTF (United States Preventive Services Task

Force) empfohlenen Screening-Methoden durchzuführen, im Vergleich zu diesen

Screening-Methoden klinisch signifikante Reduzierungen der Häufigkeit und

Mortalität von CRC ermöglicht. Das Mikrosimulationsmodell, das an der

Harvard Medical School entwickelt und validiert wurde, untersuchte die

Auswirkungen von Teilnahmequoten, Testintervallen und der klinischen

Leistungsfähigkeit verschiedener Screening-Strategien auf die CRC-Häufigkeit

und -Mortalität. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnahmequoten und

Screening-Intervalle einen wesentlichen Einfluss auf die Wirksamkeit von

Screening-Strategien im Vergleich zu einmaliger Sensitivität und/oder

Spezifität haben können. Die Studie wurde in der Zeitschrift Cancer Medicine

veröffentlicht.1

Daniel Sussman, MD, University of Miami Miller School of Medicine und einer

der Autoren der Publikation: "Während die Darmspiegelung für Darmkrebs die

höchste Sensitivität aller verfügbaren Screening-Strategien aufweist, zeigen

die Ergebnisse dieses Mikrosimulationsmodells, dass die Teilnahmehäufigkeit

und die vorgeschriebenen Screening-Intervalle die langfristige klinische

Wirksamkeit für alle CRC-Screening-Strategien stark beeinflussen. Die

Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass stuhl- und blutbasierte

CRC-Screening-Strategien mit höheren Teilnahmequoten und deutlich kürzeren

Screening-Intervallen Patienten und Ärzten konkurrenzfähige Optionen bieten,

um die Inzidenz und Mortalität von CRC zu reduzieren. Dies gilt insbesondere

in einem Umfeld, in dem die tatsächliche Teilnahmequote bei Darmspiegelungen

bei weniger als 70 % liegt und Individuen mit einem durchschnittlichen

Darmkrebsrisiko die Durchführung einer Darmspiegelung nur in einem Intervall

von zehn Jahren empfohlen wird. Darmkrebs ist eine Krankheit, die weitgehend

heilbar ist, wenn sie frühzeitig erkannt und behandelt wird."

Die Studie wurde mit Hilfe eines Modells auf Einzelfallebene durchgeführt,

um den natürlichen Verlauf von CRC zu simulieren und so den Vergleich von

klinischen Vor- und Nachteilen durch alternative Strategien für das

CRC-Screening zu ermöglichen. Das Modell wurde durch den Vergleich von

vorhergesagter CRC-Häufigkeit und -Mortalität, Adenom-Progressionsdauer,

Gesamtprogressionsdauer und dem lebenslangen Risiko, Darmkrebs zu bekommen,

mit Ergebnissen aus zwei großen randomisierten Kontrollstudien2,3 und den

Ergebnissen der CISNET-Modelle (Cancer Intervention and Surveillance

Modeling Network) des National Cancer Institute validiert.4

Das Modell verwendete eine hypothetische Kohorte von Personen im Alter von

50 Jahren oder älter und simulierte die Verteilung der Basiseigenschaften

für Probanden in den richtungsweisenden klinischen Studien. Anschließend

wurden identische Kohorten gebildet und verschiedenen Screening-Strategien

zugeordnet, um eingriffsspezifische Unterschiede in den Ergebnissen zu

vergleichen. Die in der folgenden Tabelle zusammengefassten Strategien und

Intervalle wurden unter der Annahme von zwei Szenarien analysiert: 1) einer

Teilnahmequote von 100 %; 2) eine Teilnahmequote auf Basis publizierter

Raten. Darüber hinaus wurden Sensitivitätsanalysen durchgeführt, die auf

unterschiedlichen Anfangs- und Gesamtteilnahmequoten basieren.

Screening-Strategie Screening-In-

tervall

Kein Screening N/A

Flexible Sigmoidoskopie (FS) 5 Jahre

Koloskopie (Darmspiegelung, COL) 10 Jahre

Fäkal Immunologischer Tests (FIT) 1 Jahr

Hochempfindliche Guajak-basierte okkulte 1 Jahr

Blutuntersuchung im Stuhl (HS-gFOBT)

Multitarget Stuhl-DNA-Test (FIT-DNA) 3 Jahre

Computertomographische Kolonographie (CTC) 5 Jahre

Methylierte SEPT9 DNA-Bluttest (SEPT9) (Epi proColon) 1, 2 oder 3

Jahre

Zu den zentralen Ergebnissen der Studie gehören:

* Unter der Annahme einer Teilnahmequote von 100 % (jeweils pro 1.000

untersuchten Personen):

* FIT-DNA, FIT, HS-gFOBT und SEPT9 verhinderten 42-45 der CRC-Fälle und

25-26 der CRC-Todesfälle.

* COL verhinderte 46 Fälle und 26 Todesfälle.

* CTC verhinderte 39 Fälle und 23 Todesfälle und FS 32 Fälle und 19

Todesfälle.

* Die geschätzte Anzahl gewonnener Lebensjahre ("life years gained") war

jeweils ähnlich in den Strategien für FIT-DNA, FIT, HS-gFOBT, SEPT9, CTC

und COL

* Basierend auf der beobachteten Teilnahme von teilnahmeberechtigten

Personen am CRC-Screening erzielte die Darmspiegelung pro 1.000

untersuchten Personen die besten Ergebnisse, es sei denn, eine

nicht-invasive Methode erreicht eine Teilnahmequote von 65-70 % oder

höher.

* Das Screening von Personen mit Hilfe einer Darmspiegelung alle zehn

Jahre oder jährlich mit SEPT9 (unter der Annahme, dass die gemeldeten

Teilnahmequoten eingehalten werden) führte zu besseren Ergebnissen im

Vergleich zu allen anderen Strategien (siehe Abbildung unten).

* Der Einfluss der analytischen Performance auf die Screening-Ergebnisse

wird stark von den Teilnahmequoten und dem Screening-Intervall

beeinflusst.

"Das wichtigste Ergebnis dieser Studie ist, dass Epi proColon - bei

jährlicher Durchführung - als effektive, nicht-invasive

CRC-Screening-Strategie die gleichen langfristigen Vorteile anderer derzeit

empfohlener CRC-Screening-Methoden bietet und zudem geringere nachteilige

Ereignisse als die Darmspiegelung aufweist. Am wichtigsten ist jedoch, wie

von den Autoren angegeben, dass sich der Nutzen des CRC-Screenings auch bei

Tests mit höchster Genauigkeit, wie z.B. der Darmspiegelung, durch eine

suboptimale Teilnahmerate reduziert. Daher stimmen wir den vielen Experten

in diesem Fachgebiet zu, die sagen, dass der beste Test derjenige ist, der

auch tatsächlich durchgeführt wird", sagte Dr. Jorge Garces, President und

Chief Scientific Officer der Epigenomics AG.

Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG: "Wir hoffen, dass diese Studie die

Diskussion innerhalb der Gastroenterologie-Community und zwischen Ärzten und

ihren Patienten darüber anregen wird, wie man alle verfügbaren

Screening-Strategien optimal einsetzen kann und so dazu beiträgt, die

Häufigkeit und die Mortalität von CRC zu reduzieren und die Ergebnisse für

Patienten zu verbessern."

Über Darmkrebs

Darmkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen durch

Krebserkrankungen in den USA. Obwohl Screening und die Früherkennung von

Darmkrebs Leben retten können, nehmen etwa 35 % der dazu berechtigten

Amerikaner nicht an einer regelmäßigen Darmkrebs-Vorsorge teil. Dieser

Bevölkerungsanteil trägt mit 43 % überproportional zu neuen Darmkrebsfällen

sowie zu rund 76 % der dadurch bedingten Todesfälle bei und somit auch zu

den damit zusammenhängenden Kosten. Etwa 18 Mrd. US-Dollar werden jährlich

für diese vermeidbare Krankheit ausgegeben. Über 13 Mrd. US-Dollar werden

davon für Fälle von nicht gescreenten Personen ausgegeben.

Durch eine verstärkte Vorsorge und die frühzeitige Erkennung von mehr

Krebserkrankungen können die Kosten und Todesfälle durch diese Krankheit

reduziert werden.

Über Epi proColon(R)

Der Bluttest Epi proColon(R) ist in den USA für die Darmkrebsvorsorge bei

Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko, die nicht an

Darmkrebs-Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelung und stuhlbasierten

Tests teilnehmen, zugelassen.

Für den Test ist nur eine einfache Blutprobe notwendig ist, die bei einem

Arztbesuch routinemäßig entnommen werden kann. Die Durchführung des Tests

erfordert weder vorbereitende Maßnahmen bei der Ernährung noch eine

Umstellung bei etwaiger Einnahme von Medikamenten. Die Blutprobe wird in

einem nationalen bzw. regionalen diagnostischen Labor untersucht.

Für weitere Informationen zu Epi proColon(R) besuchen Sie bitte

www.epiprocolon.de.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit

hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi

proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der

US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA,

Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi

proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für

HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das

Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Referenzen

1 Dandrea A, Ahnen DJ, Sussman DA and Najafzadeh M. Quantifying the impact

of adherence to screening strategies on colorectal cancer incidence and

mortality. Cancer Medicine 2019.

2 Atkin WS, Edwards R, Kralj-Hans I, et al. Once-only flexible sigmoidoscopy

screening in prevention of colorectal cancer: a multicentre randomised

controlled trial. The Lancet 2010; 375(9726): 1624-33.

3 Schoen RE, Pinsky PF, Weissfeld JL, et al. Colorectal-cancer incidence and

mortality with screening flexible sigmoidoscopy. New England Journal of

Medicine 2012; 366(25): 2345-57.

4 Joseph DA, King JB, Richards TB, Thomas CC, Richardson LC. Peer Reviewed:

Use of Colorectal Cancer Screening Tests by State. Preventing chronic

disease 2018; 15.

Kontakt

Epigenomics U.S.

David Bull

Direktor für Marketing

Telefon: 858.429.6199

David.Bull@Epigenomics.com

Kontakt Epigenomics AG

Frederic Hilke

IR.on AG

Telefon +49 221 9140 970

ir@epigenomics.com

Medienkontakt - Lazar Partners

Erich Sandoval

917-497-2867

esandoval@lazarpartners.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

