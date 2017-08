DGAP-News: Epigenomics beginnt Post-Marketing Studie mit Epi proColon(R) (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics beginnt Post-Marketing Studie mit Epi proColon(R)

Berlin und Germantown, MD (USA), 30. August 2017 - Die Epigenomics AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute den Beginn der Post-Marketing Studie Performance of Epi proColon in Repeated Testing in the Intended Use Population (PERT) bekannt.

Mit der PERT-Studie erfüllt Epigenomics eine für Vorsorgetests übliche Vorgabe seitens der US-Zulassungsbehörde FDA, nachdem das Unternehmen im Jahr 2016 eine Zulassung für den Bluttest Epi proColon zur Darmkrebsvorsorge erhalten hatte.

Epi proColon ist zugelassen für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko, die nicht an empfohlenen Darmkrebs-Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelung und stuhlbasierten Tests teilnehmen.

Mit der PERT-Studie sollen die Teilnahmerate, die Test-Performance sowie die Bereitschaft zur Darmspiegelung bei positivem Testergebnis mit Epi proColon untersucht werden.

Die multizentrische Studie startet derzeit im Beaumont Hospital, Royal Oak (MI), in der Geisinger Klinik, Danville (PA), der Universität von West Virginia, Morgantown (WV) sowie in drei weiteren Zentren in den USA. Innerhalb der nächsten drei Jahre sollen rund 4,500 Patienten in die Studie aufgenommen werden, deren Abschluss im Jahr 2022 erwartet wird.

"Epi proColon erfüllt einen erheblichen klinischen Bedarf bei der Darmkrebsvorsorge. Ein Drittel berechtigter Amerikaner beteiligt sich nicht am Darmkrebs-Screening - trotz umfassender Aufklärungskampagnen und aufwendiger Patienten-Navigations-Systeme. Ein Bluttest senkt die Hürden, die aus Sicht von Patienten für die Darmspiegelung oder einen Stuhltest bestehen," sagte Greg Hamilton, CEO von Epigenomics. "Die PERT-Studie wird dazu beitragen, die langfristige Akzeptanz und Leistungsfähigkeit von Epi proColon zu bestimmen. Wir sind zuversichtlich, dass die Ergebnisse den Nutzen von Epi proColon unterstreichen, diejenigen Millionen berechtigten Amerikaner zu erreichen, die derzeit nicht am Darmkrebs-Screening teilnehmen."

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA, Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Epigenomics' zweites Produkt, Epi proLung(R), wird derzeit als Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs entwickelt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt Epigenomics AG

Peter Vogt VP Corporate Communications & Investor Relations Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Tel.: +49 (0) 30 24345 386 ir@epigenomics.com

Epigenomics' rechtlicher Hinweis. Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Epigenomics AG Geneststraße 5 10829 Berlin Deutschland

