DGAP-News: Epigenomics AG: U.S. Department of Veterans Affairs beginnt Studie zum Darmkrebs-Screening mit Epigenomics' Bluttest Epi proColon(R) (deutsch)

Pressemitteilung

U.S. Department of Veterans Affairs beginnt Studie zum Darmkrebs-Screening

mit Epigenomics' Bluttest Epi proColon(R)

Berlin und San Diego, CA (USA), 31. Oktober, 2018 - Die Epigenomics AG (FSE:

ECX, OTCQX: EPGNY) gab heute bekannt, dass das VA New York Harbor Healthcare

System eine Studie zur Teilnahme am Darmkrebs-Screening mit Epi proColon

begonnen hat. In der Studie werden Patienten untersucht, die eine

Darmspiegelung (Koloskopie) und einen fäkalen immunochemischen Test (FIT)

ablehnen.

Das VA New York Harbor Healthcare System (VA-Manhattan) besteht aus einer

Reihe von Krankenhäusern, die vom U.S. Department of Veterans Affairs in New

York City betrieben werden.

Für die Durchführung dieser Studie hat VA-Manhattan Zuschüsse von der

American Society for Gastrointestinal Endoscopy (ASGE) und der New York

Society for Gastrointestinal Endoscopy (NYSGE) erhalten. Die Studie wird vom

Narrows Institute betreut, Epigenomics stellt Test- und Budgetunterstützung

bereit.

Darmkrebs (CRC) ist die vierthäufigste Krebserkrankung und die

zweittödlichste Krebserkrankung in den USA. CRC ist jedoch vermeidbar, da

Screening einen sehr wirkungsvollen Beitrag zur Prävention darstellt. Die

Teilnahmeraten am CRC-Screening sind aufgrund bestehender Hürden bei der

Koloskopie oder bei Stuhltests derzeit nicht optimal. Patienten ohne

regelmäßiges Screening tragen zu etwa 43% der Neuerkrankungen, zu 70% der

CRC-Todesfälle und zu 76% der CRC-Behandlungsausgaben bei.

Ziel der VA-Manhattan-Studie ist es, das Potenzial eines blutbasierten Tests

als eine akzeptable Alternative für Screening-resistente Patienten zu

bewerten. Wenn die vorgeschlagene Studie eine hohe Akzeptanz des Bluttests

sowie ein zuverlässiges Koloskopie-Follow-up für positive Tests zeigt,

könnte der Bluttest eine wichtige zusätzliche Rolle bei der Verbesserung der

Teilnahmeraten spielen.

"Manche Menschen lehnen einfach Darmspiegelungen und Stuhltests ab, daher

müssen wir verstehen, wie wirksam alternative Methoden wie ein blutbasierter

Test sind, um diese Patienten zu erreichen", sagte Dr. Peter Liang,

Studienleiter und ein Gastroenterologe im VA-Manhattan.

"Patienten ohne Darmkrebs-Screening tragen wesentlich zu den

Neuerkrankungen, Todesfällen und Behandlungskosten aufgrund von Darmkrebs

bei", sagte Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG. "Wenn wir diese

Herausforderung mit einem Bluttest angehen, könnte das eindeutig

Auswirkungen auf die Bewältigung von Darmkrebs haben. Wir freuen uns auf die

Studienergebnisse, da sie das Potenzial haben, die Verwendung eines

Bluttests bei Screening-resistenten Patienten zu unterstützen."

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit

hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi

proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der

US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA,

Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi

proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für

HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das

Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Über das Narrows Institute of Biomedical Research & Education, Inc.

Das Narrows Institute of Biomedical Research & Education wurde gegründet, um

einen flexiblen Finanzierungsmechanismus für die Durchführung von

VA-zugelassenen Forschung und Bildungsprotokollen zu bieten. Das

Narrows-Institut wurde im Jahr 1989 als New York State Nonprofit Research

Corporation gegründet. Die Mission besteht darin, direkt und indirekt

begutachtete und genehmigte Forschungs- und Bildungsaktivitäten im VA New

York Harbor Healthcare System (VA NYHHS) zu unterstützen.

Das Narrows, zusammen mit der VA NYHHS, besteht aus dem Brooklyn Campus und

dem Manhattan Campus sowie dem St. Albans Community Living Center und ist

verbunden mit der New York University (NYU) School of Medicine und der State

University of New York (SUNY).

Das Narrows, zusammen mit VA-Ärzten und ihren Mitarbeitern, und anderen, die

an der Forschung im VA New York Harbor Healthcare System beteiligt sind,

verschreibt sich der Forschung für das Wohlergehen von Menschen. Lernen aus

der Vergangenheit und gemeinsames Handeln mit den Kollegen dienen dazu,

herausragende Leistungen für die Veteranen zu erbringen.

Kontakt Epigenomics AG

Epigenomics AG, Investor Relations, Peter Vogt, Geneststraße 5, 10829

Berlin, Tel +49 (0) 30 24345 386, Fax +49 (0) 30 24345 555, E-Mail:

ir@epigenomics.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den erwarteten Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

