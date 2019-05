DGAP-News: Epigenomics AG: Neuer Bericht zeigt steigende Darmkrebs-Screening-Raten bei einer medizinisch unterversorgten Bevölkerung unter Nutzung des Epi proColon Bluttests (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics AG: Neuer Bericht zeigt steigende Darmkrebs-Screening-Raten bei einer medizinisch unterversorgten Bevölkerung unter Nutzung des Epi proColon Bluttests

DGAP-News: Epigenomics AG / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Epigenomics AG: Neuer Bericht zeigt steigende Darmkrebs-Screening-Raten bei

einer medizinisch unterversorgten Bevölkerung unter Nutzung des Epi proColon

Bluttests

20.05.2019 / 08:41

Neuer Bericht zeigt steigende Darmkrebs-Screening-Raten bei einer

medizinisch unterversorgten Bevölkerung unter Nutzung des Epi proColon

Bluttests

* Die gestern auf der Digestive Disease Week (DDW) 2019 präsentierten

Daten zeigen eine Akzeptanzrate von 93,6 % bei Patienten, die nicht

bereit oder nicht in der Lage sind, andere CRC-Screenings durchzuführen.

Berlin (Deutschland) und San Diego, CA (USA), 20. Mai 2019 - Die Epigenomics

AG (Frankfurt Prime Standard: ECX, OTCQX: EPGNY; das "Unternehmen"), ein

Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die blutbasierte Erkennung von

Krebserkrankungen mit seiner patentierten

DNA-Methylierungs-Biomarkertechnologie spezialisiert hat, hat gestern neue

Ergebnisse bekannt gegeben, die die hohe Akzeptanz von Epi proColon im

Vergleich zu Stuhl-Screeningtests unterstreichen. Die Ergebnisse wurden

gestern auf der Digestive Disease Week 2019 in San Diego vorgestellt. Epi

proColon wurde 2016 von der U.S. Food and Drug Administration (FDA)

zugelassen und ist für das Screening von Erwachsenen ab 50 Jahren geeignet,

die ein durchschnittliches Darmkrebs (CRC) Risiko aufweisen, jedoch keine

ausreichende CRC-Vorsorge betreiben.

"CRC-Screening ist dafür bekannt, das Auftreten dieser tödlichen Krankheit

zu reduzieren und die Überlebenswahrscheinlichkeit zu erhöhen", sagte Amar

R. Deshpande, MD, Associate Professor of Clinical Medicine an der University

of Miami und Haupt-Autor des Berichts. "Trotz der klaren Vorteile ist das

CRC-Screening in medizinisch unterversorgten Bevölkerungsgruppen eine

Herausforderung, die zum Teil auf die Kosten und die Zugänglichkeit

zurückzuführen ist. Während frühere Studien eine geringe Akzeptanz bei

Stuhl-Screening-Tests festgestellt haben, zeigen die heute vorgestellten

Ergebnisse, dass ein Bluttest eine hohe Akzeptanzrate in dieser Population

hat. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass Epi proColon dazu beitragen

könnte, die CRC-Screening-Raten in medizinisch unterversorgten

Bevölkerungsschichten zu verbessern, was ein entscheidender Schritt zur

Reduzierung ihrer CRC-assoziierten Risiken ist."

Die Kollegen von Dr. Deshpande haben die Daten gestern auf einem Plakat mit

dem Titel "Zunehmende Akzeptanz der Darmkrebsvorsorge in einer medizinisch

unterversorgten Bevölkerung durch blutbasierte Tests" ("Increasing uptake of

colon cancer screening in a medical undererserved population with the

addition of blood-based testin", Abstract #1667) präsentiert. Die Teilnehmer

nahmen zwischen April 2017 und April 2018 an kostenlosen Gesundheitsmessen

des Mitchell Wolfson Sr. Department of Community Service (DOCS) der

University of Miami in Südflorida teil. Den Teilnehmern, die für das

Screening in Frage kamen und die ein durchschnittliches Risiko für CRC

aufwiesen, wurde ein Stuhl-basierter fäkal-immunhistochemischer Test (FIT)

zum CRC-Screening angeboten. Diejenigen, die den FIT-Test ablehnten, wurde

anschließend der Epi proColon-Bluttest angeboten. Teilnehmern, die einem

Screening mit Epi proColon zugestimmt haben, wurden Blutproben entnommen und

zur Analyse eingeschickt. Teilnehmer mit positiven Ergebnissen wurden von

studentischen Hilfskräften kontaktiert, um eine Darmspiegelung zu

erleichtern. Zu den wichtigsten Ergebnissen des Berichts gehören:

* Von 1.241 Teilnehmern der Gesundheitsmesse waren 249 zur Teilnahme am

CRC-Screening berechtigt.

* Insgesamt 233 teilnahmeberechtigte Teilnehmer (93,6 %) wurden für das

Epi proColon-Screening ausgewählt.

* Von den 249 teilnahmeberechtigten Teilnehmern wählten nur 16 (6,4 %)

einen Take-Home-FIT, von denen nur einer zur weiteren Bearbeitung

zurückgegeben wurde.

* In den im Vorjahr durchgeführten kostenlosen Gesundheitsmessen, die nur

FIT anboten, haben 414 Teilnehmer ein Screening durch FIT akzeptiert,

wovon 52 (12,5 %) verarbeitet wurden.

Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Verfügbarkeit des Epi

proColon-Bluttests zu einer deutlichen Erhöhung der Screening-Aufnahme bei

medizinisch unterversorgten Patienten im Vergleich zu FIT führte.

"Etwa ein Drittel der Amerikaner befolgt nicht die aktuellen

CRC-Screening-Empfehlungen", sagte Greg Hamilton, CEO der Epigenomics AG.

"Die Verbesserung der Screening-Raten in dieser Population erfordert neue

Testansätze, die helfen die Barrieren zu überwinden, die Patienten von einer

Vorsorge abhalten. Die gestern vorgestellten Ergebnisse ergänzen den

wachsenden Datenbestand, der eine hohe Akzeptanz von Epi proColon zeigt. Wir

glauben, dass der beste CRC-Screening-Test derjenige ist, der auch

tatsächlich durchgeführt wird. Wir sind stolz darauf, dass Epi proColon dazu

beiträgt, Hindernisse für potenziell lebensrettende Screenings abzubauen und

die Patienten und Ärzten wichtige Informationen liefern, die sie nutzen

können, um CRC-Risiken zu reduzieren."

Über Darmkrebs

Darmkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen durch

Krebserkrankungen in den USA. Obwohl Screening und die Früherkennung von

Darmkrebs Leben retten können, nehmen etwa 35 % der dazu berechtigten

Amerikaner nicht an einer regelmäßigen Darmkrebs-Vorsorge teil. Dieser

Bevölkerungsanteil trägt mit 43 % überproportional zu neuen Darmkrebsfällen

sowie zu rund 76 % der dadurch bedingten Todesfälle bei und somit auch zu

den damit zusammenhängenden Kosten. Etwa 18 Mrd. US-Dollar werden jährlich

für diese vermeidbare Krankheit ausgegeben. Über 13 Mrd. US-Dollar werden

davon für Fälle von nicht gescreenten Personen ausgegeben.

Durch eine verstärkte Vorsorge und die frühzeitige Erkennung von mehr

Krebserkrankungen können die Kosten und Todesfälle durch diese Krankheit

reduziert werden.

Über Epi proColon

Der Bluttest Epi proColon ist in den USA für die Darmkrebsvorsorge bei

Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko, die nicht an

Darmkrebs-Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelung und stuhlbasierten

Tests teilnehmen, zugelassen.

Für den Test ist nur eine einfache Blutprobe notwendig ist, die bei einem

Arztbesuch routinemäßig entnommen werden kann. Die Durchführung des Tests

erfordert weder vorbereitende Maßnahmen bei der Ernährung noch eine

Umstellung bei etwaiger Einnahme von Medikamenten. Die Blutprobe wird in

einem nationalen bzw. regionalen diagnostischen Labor untersucht.

Für weitere Informationen zu Epi proColon besuchen Sie bitte

www.epiprocolon.de.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit

hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi

proColon zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der

US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA,

Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi proLung,

einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für HCCBloodTest, einen

Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das Unternehmen das

CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt Epigenomics AG

Frederic Hilke

IR.on AG

Tel.: +49 221 9140 970

ir@epigenomics.com

Kontakte in den USA

Unternehmen

David Bull

Director of Marketing

Tel.: 240.912.6430

David.Bull@Epigenomics.com

Media Kontakt - Lazar Partners

Erich Sandoval

917-497-2867

esandoval@lazarpartners.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

20.05.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

