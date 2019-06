DGAP-News: Epigenomics AG: Neue klinische Daten unterstreichen den Nutzen des Epi proColon(R) Bluttests für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit Lynchsyndrom (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Epigenomics":

Epigenomics AG: Neue klinische Daten unterstreichen den Nutzen des Epi proColon(R) Bluttests für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit Lynchsyndrom

Publikation

Epigenomics AG: Neue klinische Daten unterstreichen den Nutzen des Epi

proColon(R) Bluttests für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit

Lynchsyndrom

17.06.2019 / 14:00

17.06.2019

Neue klinische Daten unterstreichen den Nutzen des Epi proColon Bluttests

für die Darmkrebsvorsorge bei Patienten mit Lynchsyndrom Die

minimal-invasive Blutuntersuchung könnte die Darmspiegelung bei Lynchsyndrom

(LS)-Hochrisikopatienten ergänzen, die nicht den Vorsorgeempfehlungen bei

Darmspiegelungen folgen oder möglicherweise Gewebeveränderungen

(präkanzeröse Läsionen) im Zeitraum zwischen den Darmspiegelungsterminen

entwickeln.

Berlin, 17. Juni 2019 - Epigenomics AG (FSE: ECX, OTCQX: EPGNY; das

"Unternehmen"), ein Molekulardiagnostikunternehmen, das sich auf die

blutbasierte Erkennung von Krebserkrankungen mit seiner patentierten

DNA-Methylierungs-Biomarkertechnologie spezialisiert hat, hat heute neue

Studienergebnisse bekanntgegeben. Demnach kann Epi proColon, ein Darmkrebs

(CRC)-Früherkennungstest geeignet für Patienten, die nicht bereit oder nicht

in der Lage sind die empfohlenen Methoden zur Darmkrebsvorsorge zu nutzen,

auch eine wichtige Ergänzung zur Darmspiegelung bei der CRC-Früherkennung

bei Patienten mit LS sein. LS ist eine Erbkrankheit, die mit einem 10-80

%-igen Anstieg des Risikos für die Entwicklung von CRC verbunden ist. Die

Studienergebnisse erscheinen in der aktuellen Ausgabe des BMJ Open

Gastroenterology. [1]

Es gibt derzeit keine Heilungsmöglichkeit für LS. Daher hat das

routinemäßige Screening, das eine frühzeitige Erkennung und Behandlung von

präkanzerösen Läsionen ermöglicht, das Potenzial, das Risiko einer

CRC-Erkrankung zu verringern und somit Leben zu retten. Etwa 95 % der

Menschen mit LS sind sich ihres Krankheitsstatus nicht bewusst und fast ein

Drittel der Patienten, die ihren LS-Status kennen, folgen nicht der

Empfehlung, sich alle ein bis zwei Jahre einer Darmspiegelung zu

unterziehen. Die Studie hat einen neuen Ansatz evaluiert, der das

CRC-Screening für LS-Patienten potenziell verbessern könnte, was

entscheidend für die Reduzierung der mit der Krankheit verbundenen

Morbidität und Mortalität ist.

Die Studie wurde als retrospektive Analyse von konserviertem Gewebe und

gefrorenen Plasmaproben von Patienten mit einer bestätigten LS-Diagnose

durchgeführt. Die Patienten wurden zwischen März 2006 und Februar 2019

entweder einer chirurgischen Resektion zur Diagnose von CRC oder einer

Entfernung eines Polypen während einer Darmspiegelung unterzogen. Zu den

Studienzielen gehörte ein Vergleich des Methylierungsstatus des SEPTIN9-Gens

(der mit Epi proColon gemessene Marker) zwischen Patienten mit LS und

Patienten mit nicht-erblichen Formen von CRC sowie explorative Analysen der

Sensitivität und Spezifität von Epi proColon bei LS-Patienten. Zu den

wichtigsten Ergebnissen der Studie gehören:

* In Gewebeproben von LS-Patienten wurde eine unterschiedliche

SEPTIN9-Methylierung in 97,3 % des primären CRC und in 90,0 % des

fortgeschrittenen Adenoms gefunden, was zeigt, dass LS-bezogene Tumore

häufig den Biomarker SEPTIN9 produzieren.

* Von 20 Plasmaproben, die zwischen 138 und einem Tag vor der

chirurgischen Resektion eines primären CRC-Tumors gesammelt wurden,

wurden alle valide getestet und 14 davon waren SEPTIN9-positiv, was

einer 70 %-igen Sensitivität entspricht.

* Von 18 Plasmaproben, die innerhalb eines Jahres (328 bis 20 Tage) vor

einer darmspiegelungsbasierten Diagnose von CRC entnommen wurden, wurden

17 valide getestet. Drei der 17 Proben waren SEPTIN9-positiv. Diese drei

gehörten zu den fünf Patienten mit einer darmspiegelungsbasierten

CRC-Diagnose im Stadium I-III, was einer 60 %-igen Sensitivität zum

Nachweis von CRC etwa zwei Monate vor der Diagnose entspricht.

* Von 13 Plasmaproben, die nach der chirurgischen Entfernung eines

primären CRC-Tumors entnommen wurden, wurden alle valide getestet. Zwölf

waren davon SEPTIN9-positiv, was einer 92,3 %-igen Sensitivität zum

Nachweis von metastasierendem CRC entspricht.

* Von 34 Plasmaproben aus einer krebsfreien Kontrollgruppe wurden 31

valide getestet und waren SEPTIN9 negativ, was einer Spezifität von 100

% entspricht.

Die Studienautoren kommen zu dem Schluss, dass Epi proColon bei LS-Patienten

ähnliche diagnostische Leistungsmerkmale aufweisen kann wie bei der

durchschnittlichen Risikopopulation und legen nahe, dass eine größere,

prospektive Studie zur Bestätigung dieser vorläufigen Ergebnisse

gerechtfertigt ist.

"Die Sensitivität und Spezifität, die der Epi proColon-Bluttest in dieser

ersten Studie an LS-Patienten gezeigt hat, ist sehr vielversprechend", sagte

Megan Hitchins, PhD, Associate Professor am Center for Bioinformatics and

Functional Genomics des Cedars-Sinai und Hauptautor der Studienpublikation.

"Obwohl vorläufig, deuten die Studienergebnisse darauf hin, dass Epi

proColon ein brauchbares Screening-Tool für Darmkrebs bei LS-Patienten sowie

für den postoperativen Nachweis von metastasierenden Erkrankungen sein

könnte. Epi proColon kann eine alternative CRC-Screening-Methode für

LS-Patienten bieten, die nicht die Darmspiegelungs-Empfehlungen befolgen.

Die Bestätigung unserer Ergebnisse in größeren, prospektiven Studien wäre

ein wichtiger Fortschritt für das klinische Vorgehen bei LS. Dr. Henry

Lynch, der erste, der LS-Krebs als erblich identifiziert hat und der

Senior-Autor dieser Studie, ist letzte Woche verstorben. Ich kann mir keinen

besseren Weg vorstellen, sein ohnehin schon beachtliches Erbe zu ehren, als

die Versorgung und die Behandlungsergebnisse für LS-Patienten weiter zu

verbessern."

"Obwohl die Darmspiegelung der Goldstandard für CRC-Screening, Diagnose und

Polypenentfernung ist, ist die Einhaltung der

Darmspiegelung-Screening-Empfehlungen nicht optimal. Das gilt selbst für

Patienten mit einer LS-Diagnose, obwohl sie wissen, dass sie einem erhöhten

CRC-Risiko ausgesetzt sind und alle ein bis zwei Jahre von einem

CRC-Screening profitieren könnten", sagte Greg Hamilton, CEO der Epigenomics

AG. "Präkanzerose Läsionen können bei LS-Patienten sehr schnell zu invasivem

Darmkrebs fortschreiten. Es kann also sein, dass das für Personen mit

durchschnittlichem Risiko empfohlene zehnjährige Darmspiegelungs-Intervall

bei Patienten mit nicht diagnostizierter LS nicht ausreichend vor einer

späteren CRC-Diagnose schützt, auch wenn sie sich an das 10-Jahres-Intervall

halten. Alternative Screening-Methoden, die im Zeitraum zwischen den

Darmspiegelungen eingesetzt werden könnten, wie z.B. Epi proColon, könnten

die Früherkennung von CRC bei nicht diagnostizierten LS-Patienten und

anderen Personen mit erhöhtem, aber nicht nachgewiesenem CRC-Risiko,

verbessern."

Über Darmkrebs (CRC)

Darmkrebs ist nach wie vor eine der häufigsten Todesursachen durch

Krebserkrankungen in den USA. Obwohl Screening und die Früherkennung von

Darmkrebs Leben retten können, nehmen etwa 35 % der dazu berechtigten

Amerikaner nicht an einer regelmäßigen Darmkrebs-Vorsorge teil. Dieser

Bevölkerungsanteil trägt mit 43 % überproportional zu neuen Darmkrebsfällen

sowie zu rund 76 % der dadurch bedingten Todesfälle bei und somit auch zu

den damit zusammenhängenden Kosten. Etwa 18 Mrd. US-Dollar werden jährlich

für diese vermeidbare Krankheit ausgegeben. Über 13 Mrd. US-Dollar werden

davon für Fälle von nicht gescreenten Personen ausgegeben.

Durch eine verstärkte Vorsorge und die frühzeitige Erkennung von mehr

Krebserkrankungen können die Kosten und Todesfälle durch diese Krankheit

reduziert werden.

Über das Lynch-Syndrom

Das Lynch-Syndrom (LS) ist eine erbliche Erkrankung, die durch eine Mutation

in einem von mindestens fünf Genen (MLH1, MSH2, MSH6, MPS2 oder EPCAM)

verursacht wird, die an der Reparatur von Fehlern beteiligt sind, die

auftreten, wenn DNA zur Vorbereitung der Zellteilung kopiert wird. Die

Anhäufung von Fehlern in der DNA kann dazu führen, dass Zellen

unkontrolliert wachsen und krebserregend werden. Personen mit LS haben ein

erhöhtes Risiko Darmkrebs, Gebärmutterkrebs und verschiedene andere

aggressive Krebsarten zu entwickeln, oft in jungen Jahren. Lynch-Tumore sind

extrem aggressiv und können schneller (weniger als zwei Jahre) metastasieren

als sporadischer Krebs (oft mehr als fünf Jahre). Daher wird empfohlen, dass

LS-Patienten häufiger einem CRC-Screening unterzogen werden als Personen mit

durchschnittlichem CRC-Risiko (alle 1-2 Jahre für LS im Vergleich zu allen

10 Jahren in der durchschnittlichen Risikopopulation) und beginnend in einem

früheren Alter. Eine zentrale Herausforderung bei der Erreichung dieser

Screening-Empfehlungen besteht darin, dass nur 5 % der Betroffenen ihren

LS-Status kennen.

Über Epi proColon(R)

Der Bluttest Epi proColon(R) ist in den USA für die Darmkrebsvorsorge bei

Patienten mit durchschnittlichem Erkrankungsrisiko, die nicht an

Darmkrebs-Früherkennungsmaßnahmen wie Darmspiegelung und stuhlbasierten

Tests teilnehmen, zugelassen.

Für den Test ist nur eine einfache Blutprobe notwendig ist, die bei einem

Arztbesuch routinemäßig entnommen werden kann. Die Durchführung des Tests

erfordert weder vorbereitende Maßnahmen bei der Ernährung noch eine

Umstellung bei etwaiger Einnahme von Medikamenten. Die Blutprobe wird in

einem nationalen bzw. regionalen diagnostischen Labor untersucht.

Für weitere Informationen zu Epi proColon(R) besuchen Sie bitte

www.epiprocolon.de.

Über Epigenomics

Epigenomics AG ist ein Molekulardiagnostik-Unternehmen mit dem Fokus auf

Bluttests zur Früherkennung von Krebs. Auf Basis seiner patentgeschützten

Biomarker-Technologie für den Nachweis methylierter DNA entwickelt und

vermarktet Epigenomics Bluttests für verschiedene Krebsindikationen mit

hohem medizinischem Bedarf. Epigenomics' Hauptprodukt ist der Bluttest Epi

proColon(R) zur Früherkennung von Darmkrebs. Epi proColon ist von der

US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA zugelassen und wird in den USA,

Europa, China und weiteren ausgewählten Ländern vermarktet. Für Epi

proLung(R), einen Bluttest zur Erkennung von Lungenkrebs sowie für

HCCBloodTest, einen Bluttest zur Erkennung von Leberkrebs, hat das

Unternehmen das CE-Kennzeichen zur Vermarktung in Europa erhalten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.epigenomics.com.

Kontakt Epigenomics AG

Frederic Hilke

IR.on AG

Tel.: +49 221 9140 970

ir@epigenomics.com

Kontakte in den USA

Unternehmen

David Bull

Direktor Marketing

Tel.: +1 240.912.6430

David.Bull@Epigenomics.com

Media Kontakt - Lazar Partners

Erich Sandoval

Tel.: +1 917-497-2867

esandoval@lazarpartners.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Veröffentlichung enthält ausdrücklich oder implizit in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die die Epigenomics AG und deren Geschäftstätigkeit

betreffen. Diese Aussagen beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte

Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage und die Leistungen der

Epigenomics AG wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Leistungen

abweichen, die in solchen Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck

gebracht wurden. Epigenomics macht diese Mitteilung zum Datum der heutigen

Veröffentlichung und beabsichtigt nicht, die hierin enthaltenen, in die

Zukunft gerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder künftiger

Ereignisse bzw. aus anderweitigen Gründen zu aktualisieren.

[1] Hitchins MP, Vogelaar IP, Brennan K, Haraldsdottir S, Zhou N, Martin B,

et al. Methylated SEPTIN9 plasma test for colorectal cancer detection may be

applicable to Lynch syndrome. BMJ Open Gastro. 2019;6:e000299.

doi:10.1136/bmjgast-2019-000299.

