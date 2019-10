DGAP-News: Envion AG: Razzia bei Ex-CEO Matthias Woestmann und Berliner Rechtsanwalt Thomas van Aubel - Durchsuchung ist vorläufiger Höhepunkt des spektakulärsten Firmenraubes der Kryptoszene (deutsch)

Envion AG: Razzia bei Ex-CEO Matthias Woestmann und Berliner Rechtsanwalt Thomas van Aubel - Durchsuchung ist vorläufiger Höhepunkt des spektakulärsten Firmenraubes der Kryptoszene

Envion AG: Razzia bei Ex-CEO Matthias Woestmann und Berliner Rechtsanwalt

Thomas van Aubel - Durchsuchung ist vorläufiger Höhepunkt des

spektakulärsten Firmenraubes der Kryptoszene (News mit Zusatzmaterial)

24.10.2019 / 10:02

Berlin, 24.10.2019 - Wie das Online-Portal der Wirtschaftszeitschrift

CAPITAL (capital.de / financefwd.com) heute berichtet, wurden die Räume des

ehemaligen CEO der Schweizer envion AG, Matthias Woestmann, als auch die

Kanzleiräume des Berliner Rechtsanwaltes Thomas van Aubel (VAN AUBEL &

PARTNER Rechtsanwälte, Kurfürstendamm 57, 10707 Berlin) einer

staatsanwaltschaftlich angeordneten Durchsuchung unterzogen. Dies hat die

Staatsanwaltschaft Berlin gegenüber einem Capital-Journalisten bestätigt.

Die Auswertung der bei der Razzia beschlagnahmten Akten, Unterlagen und

Datenträger dauere noch an. Seit geraumer Zeit ermittelt die

Staatsanwaltschaft gegen van Aubel und Woestmann im Zusammenhang mit dem

größten und spektakulärsten Firmenraub der Krypto- und Blockchainszene.

Woestmann und van Aubel wollten sich zu den Durchsuchungen gegenüber den

Capital-Journalisten nicht äussern.

Woestmann und sein Freund und Geschäftspartner van Aubel hatten durch eine

illegale Kapitalerhöhung bei der envion AG das Gründerteam entmachtet und um

deren Unternehmen beraubt; die Gründer hatten ihre Interessen in der Trado

GmbH gebündelt. Unmittelbar zuvor hatte die envion AG im Zuge eines ICO rund

100 Mio USD von rund 37.000 internationalen Anlegern eingesammelt. Woestmann

und van Aubel hatten sich offensichtlich Zugriff auf die Investitionen

erhofft, allerdings konnte die Trado GmbH mit dem Gründer Michael Luckow vor

Gericht den Zugriff blockieren.

Unmittelbar nach der illegalen Kapitalerhöhung und der "Enteignung" des

Gründerteams der envion AG starteten Woestmann und van Aubel eine

Medienkampagne, um ihr illegales Vorgehen zu rechtfertigen. Dazu gehörte

dann auch, Strafanzeige gegen die Gründer zu erstatten wegen angeblichen

Fehlverhaltens bei der Tokenerstellung - im Gegensatz zu Woestmann und van

Aubel ist die Staatsanwaltschaft aber bei den Gründern nicht vorstellig

geworden. Woestmann präsentierte beim Handelsblatt angeblich valide

Unterlagen und ein "Gutachten", nach denen die Gründer mehr Token

hergestellt hätten, als erlaubt gewesen sei. Das Handelsblatt

veröffentlichte einen Bericht und andere Medien übernahmen diese falschen

Informationen. Daraufhin wurden die envion-Investoren nervös, nahmen die

Aussagen von Woestmann für bare Münze und verklagten die Trado GmbH und die

envion AG wegen angeblicher Prospektfehler.

Als wesentlichen Vorwurf wurde immer wieder vorgetragen, dass die Anleger

über die Anzahl der erstellten Token getäuscht worden seien und die Rolle

der Trado GmbH nicht "aufgedeckt" worden sei. In der ersten mündlichen

Verhandlung vor dem Berliner Landgericht hat das Gericht jedoch im Detail

erläutert, dass es selbst im Einzelnen nachgerechnet habe und keineswegs

unrechtmäßig Token hergestellt worden seien. Selbst wenn zuviele Token

produziert worden wären, sähe der Prospekt das Recht vor, eine höhere Anzahl

von Token zu produzieren, die, wenn nicht gebraucht, dann vernichtet werden

könnten. Außerdem erklärte das Gericht: Die Anlegeranwälte hatten an keiner

Stelle Indizien auch nur vorgetragen, die darauf schließen ließen, dass die

handelnden Personen bei der Trado GmbH eine Schädigungsabsicht gehabt

hätten. Es sei jedoch zwingende Voraussetzung für eine Haftung, dass solche

Indizien nachgewiesenermaßen vorlägen.

Sowohl Landgericht als auch das Kammergericht Berlin sahen in der

unrechtmäßigen Kapitalerhöhung und dem gemeinsamen Vorgehen von Woestmann

und van Aubel mit deren Gesellschaften Quadrat Capital GmbH und Sycamore

GmbH ein "besonderes Maß an Rücksichtslosigkeit", das "den objektiven

Tatbestand der Sittenwidrigkeit" erfülle. Die Sycamore GmbH steht unter der

Leitung des Berliner Rechtsanwalts Thomas van Aubel und seiner Frau Jutta

Freifrau von Falkenhausen. Seit der unrechtmäßigen Kapitalerhöhung halten

Thomas van Aubel und seine Frau Jutta Freifrau von Falkenhausen über die

Sycamore GmbH mit 61% die Mehrheit an der envion AG. Sollten Woestmann und

van Aubel verurteilt werden, drohen mehrjährige Haftstrafen. Sie müssen auch

mit Schadensersatzforderungen der Gründer in Millionenhöhe rechnen.

Bereits unmittelbar nach dem Ende des ICO und der sodann vollzogenen

Kapitalerhöhung versuchten Woestmann und van Aubel, das Unternehmen zu

verkaufen. Nachdem die Gründer von den konspirativen Plänen Kenntnis erlangt

hatten, konnte die weitere Zerschlagung der envion durch eine vom

Gründerteam erwirkte gerichtliche Verfügung gestoppt werden.

Für die envion AG wurde in der Schweiz von Amts wegen ein Liquidator

eingesetzt und Woestmann aus dem Verwaltungsrat entfernt lange bevor die

Ermittlungen gegen ihn bekannt wurden. Dabei hatte Woestmann den zur

Liquidation geführten Organmangel ab dem Zeitpunkt mutwillig herbeigeführt,

als er keine Aussichten mehr auf das schnelle Geld durch den Verkauf des

Unternehmens hatte, indem er keine Revionsstelle einsetzte, was für eine

Schweizer AG allerdings ein zwingendes Erfordernis ist. Mangels Möglichkeit

einer Einflussnahme mussten die Gründer zusehen, wie Herr Woestmann sie

nicht nur kaltstellte, sondern auch das ganze Projekt durch seine Blockade

an die Wand fuhr.

Aufgrund des unrechtmäßigen Verhaltens von Woestmann und van Aubel konnte

die envion AG, die mobile Mining Units für das energieintensive Mining von

Kryptowährung bauen und an Standorten mit niedrigen Energiekosten einsetzen

wollte, das operative Geschäft gar nicht erst aufnehmen. Woestmann stellte

sofort jede geschäftliche Aktivität ein. Jeder Versuch der Trado GmbH (der

Gründer), in den Folgemonaten Woestmann und van Aubel zu einer Rückkehr zu

rechtmäßigem Verhalten zu bewegen und das versprochene mobile Mining Konzept

umzusetzen, blieb fruchtlos. Aufgrund der angeordneten Liquidation ist das

Konzept dann endgültig gescheitert.

Das Gründerteam um Michael Luckow will nun wenigstens sicherstellen, dass

die Investoren mit möglichst geringem Schaden aus dem Engagement

herauskommen. Deshalb haben sie das sogenannte Liquidation Upgrade Program

(LUP) initiiert. Dies wird von einem weisungsunabhängigen Treuhänder

geführt. Die Gründer und die Trado GmbH haben ihre Ansprüche aus dem ICO und

Schadensersatzansprüche gegen Woestmann, van Aubel und deren Gesellschaften

an das Programm übertragen. Dem Programm können alle Inhaber von Token

beitreten, die sie von der Gesellschaft im Zuge des Initial Coin Offering

(ICO) im Jahr 2018 erhalten oder danach von Kryptowährungsbörsen erworben

haben. Die Mitgliedschaft bei LUP ist kostenlos. envion-Token-Inhaber können

sich über die Website der Gesellschaft unter

www.liquidation-upgrade-program.org anmelden. Es ist zu erwarten, dass im

Zuge der Liquidation der envion AG und der Schadenersatzklagen mehrere

Millionen Dollar von dem Programm an envion Tokenhalter ausgeschüttert

werden können.

"Die Gründer sind davon überzeugt, dass ein unabhängiges Unternehmen ohne

jede Verbindung zu envion am besten dazu geeignet ist, das Vertrauen der

envion-Community zurückzugewinnen. Das Liquidation-Upgrade-Programm ist

unsere Reaktion auf die Frustrationen der geschädigten Mitglieder unserer

Community", sagt Michael Luckow, einer der Initiatoren des Konzepts. "Wir

haben zuvor schon immer wieder erklärt, dass wir Gründer nicht von der

unglücklichen Situation der Anleger, die von Woestmann und seinen Komplizen

verursacht wurden, profitieren wollen. Mit der Gründung von LUP folgen

unseren Worten handfeste Taten.

Wir hätten", so Michael Luckow weiter, "das Projekt liebend gerne ins Leben

gebracht. Dank eines hoch motivierten Teams und der Unterstützung einer

weltweiten Gemeinschaft war es in erstaunlich kurzer Zeit gelungen, das neu

entwickelte Produkt bis zur Vorserienproduktion zu bringen. Envion stellte

für uns mehr als nur eine Chance auf ökonomische oder ökologische

Optimierung im Bereich der Blockchain-Technologie dar. Langfristig hatte die

durch das Projekt gegründete Gemeinschaft großes Potential positive

Veränderungen für die Welt in und aus den Bereichen Energie und

Dezentralisierung zu schaffen. Es macht mich traurig zu sehen wie der

Versuch einer jungen Generation etwas Positives zu bewirken dann so sinnlos

mit illegalen Tricks der Old Economy zunichtegemacht wird. Zu erfahren, dass

die Behörden hier nicht tatenlos zusehen, ist für sehr viele Menschen wie

auch für uns ein bedeutsames Signal."

Media Contact:

NAÏMA Strategic Legal Services GmbH

Büro Berlin / Uwe Wolff

Phone: +49 30 2404 8290

Email: uwe.wolff@naima-media.de

Zusatzmaterial zur Meldung:

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/naimastrat/895899.html

Bildunterschrift: The Swiss Envion AG had started to produce mobile mining

units for crypto currency to place them at locations with low energy costs.

To this end, an ICO collected around 100 million US dollars from approx.

37,000 international investors. Now the public pr

