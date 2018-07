DGAP-News: Endor AG: Deutlicher Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2018 (deutsch)

Endor AG: Deutlicher Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2018

Endor AG: Deutlicher Umsatzanstieg im 1. Halbjahr 2018

17.07.2018

Landshut, 17. Juli 2018

Die ENDOR AG setzte im 1. Halbjahr 2018 ihren Wachstumskurs fort. Der

positive Trend des ersten Quartals hat sich gefestigt und somit konnte der

Konzernumsatz im gesamten 1. Halbjahr um 68% gesteigert werden. Der

Konzerngewinn legte im gleichen Zeitraum überproportional zu.

Thomas Jackermeier, CEO der ENDOR AG: "Wir konnten im 1. Halbjahr 2018

gegenüber dem Vorjahr deutlich zulegen. Nun gilt es, auch in der zweiten

Jahreshälfte den im Vorjahreszeitraum aufgrund des Erscheinens wichtiger

Rennspiele sehr starken Umsatz zu übertreffen. Jedenfalls basieren die

aktuellen Umsatzsteigerungen lediglich auf der steigenden Beliebtheit der

Marke Fanatec und nicht aufgrund von externen Effekten oder neuen

Produkten."

Über die ENDOR AG - www.endor.ag

Die ENDOR AG entwickelt und vermarktet High-End-Lenkräder und Controller für

Spielkonsolen und PCs sowie Spieler-Mäuse. Als "Brainfactory" liegt der

Fokus des Unternehmens im Kreativbereich. Produktentwicklung und

Prototypenbau führt ENDOR in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten

Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch ("Germaneering").

Unter der Marke FANATEC (www.fanatec.de) verkauft das Unternehmen seine

Produkte über e-Commerce in erster Linie an Endkunden in Europa, USA,

Kanada, Australien und Japan. Weiterhin verkauft ENDOR in Kooperation mit

dem Vogel Verlag Fahrschulsimulatoren.

Die ENDOR AG, mit Sitz in Landshut, wurde 1997 gegründet und beschäftigt

derzeit 40 Mitarbeiter. Im Konzern sind weltweit inkl. freier Mitarbeiter 62

Personen für ENDOR tätig.

Kontakt:

Thomas Jackermeier, Vorstandsvorsitzender

Tel.: +49(0)871-9221 122

ir@endor.ag

Seligenthalerstr. 16a

84034 Landshut

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Endor AG

Seligenthaler Str. 16a

84034 Landshut

Deutschland

Telefon: +49-(0)871-9221-122

Fax: +49-(0)871-9221-221

E-Mail: ir@endor.ag

Internet: www.endor.ag

ISIN: DE0005491666

WKN: 549166

Börsen: Freiverkehr in Hamburg, München

