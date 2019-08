DGAP-News: Empower Clinics Inc.: Empower Clinics erhält Zulassung von SQUARE zur Abwicklung von CBD-Produktverkauf in Kliniken, Geschäften, Online und über das gesamte landesweite Unternehmensnetzwerk in den USA (deutsch)

Empower Clinics Inc.



: Empower Clinics erhält Zulassung von SQUARE zur Abwicklung von CBD-Produktverkauf in Kliniken, Geschäften, Online und über das gesamte landesweite Unternehmensnetzwerk in den USA

^

DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Empower Clinics Inc.: Empower Clinics erhält Zulassung von SQUARE zur

Abwicklung von CBD-Produktverkauf in Kliniken, Geschäften, Online und über

das gesamte landesweite Unternehmensnetzwerk in den USA

12.08.2019 / 09:17

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Empower Clinics erhält Zulassung von SQUARE zur Abwicklung von

CBD-Produktverkauf in Kliniken, Geschäften, Online und über das gesamte

landesweite Unternehmensnetzwerk in den USA

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA: 12. August 2019 - EMPOWER CLINICS INC. (CSE:

CBDT) (Frankfurt 8EC) (OTC: EPWCF) ("Empower" oder das "Unternehmen"), ein

vertikal integriertes und wachstumsorientiertes

CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger

Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken gibt bekannt, dass das

Unternehmen die Zulassung von SQUARE Inc. erhalten hat, Kartenzahlungen von

Kunden zu akzeptieren, die CBD-Produkte und andere Wellnessprodukte des

Unternehmens in Kliniken, Geschäften und Online erwerben möchten.

Patienten und Kunden können jetzt CBD-Produkte und verschiedene

Wellnessprodukte auf Hanfbasis von Empower Clinics & Sun Valley Health

online und im Geschäft mittels SQUARE-Zahlungsabwicklungssystem erwerben,

was eine einfache und positive Kaufabwicklung gewährleistet.

"Es ist unerlässlich, unseren Patienten und Kunden Kartenzahlungsoptionen

für unsere CBD-Produkte zur Verfügung zu stellen, und die Tatsache, dass wir

von SQUARE die Zulassung erhalten haben, bestätigt unsere Professionalität

und unsere Betriebsstandards", sagte Steven McAuley, Chairman und CEO von

Empowers. "Die Aufnahme von SQUARE-Händlerservices bietet unseren Kunden die

Möglichkeit, Produkte auf einfache und benutzerfreundliche Weise zu

erwerben, was für uns alle tagtäglich eine Selbstverständlichkeit ist."

Square erklärt ihren Nutzern online: "Wir glauben, dass jeder in der Lage

sein sollte, an der Wirtschaft teilzunehmen und Erfolg zu haben." Sie sagen

auch: "Niemand sollte aus der Wirtschaft ausgeschlossen werden, weil die

Kosten zu hoch oder die Technologien zu komplex sind."

Händlerservices ermöglichen es Unternehmen, Kredit- und Bankkartenzahlungen

von Kunden zu akzeptieren. Empower Clinics und ihre Tochtergesellschaften

unterhalten stabile und starke Partnerschaften mit Geschäftsbanken im

pazifischen Nordwesten und in Arizona.

Über SQUARE

Square Inc. ist ein Finanzdienstleistungs- und Händlerservices-Aggregator

und ein Unternehmen für mobile Zahlungen mit Sitz in San Francisco,

Kalifornien. Das Unternehmen vertreibt mehrere Software- und

Hardware-Zahlungsprodukte und expandierte in den Sektor der Dienstleistungen

für kleine Unternehmen.

Über Empower

Empower ein vertikal integriertes und wachstumsorientiertes

CBD-Biowissenschaftsunternehmen und ein in mehreren US-Bundesstaaten tätiger

Betreiber von medizinischen Kur- und Wellnesskliniken. Das Unternehmen

betreibt die Sun Valley Gesundheitskliniken, www.sunvalleyhealth.com, an

neun Betriebsstandorten und für Franchisenehmer in den USA. Als

CBD-Produkthersteller unter der Marke Solievo vertreibt das Unternehmen

seine Produkte über Kliniken, online und über Einzelhandelspartner. Zurzeit

werden in der neuen Extraktionsanlage des Unternehmens in Oregon

Extraktionsverfahren entwickelt.

Im Namen des Board of Directors

Steven McAuley

Chief Executive Officer

Kontakte:

Investoren:

Steve Low

Boom Capital Markets

steve@boomcapitalmarkets.com

Tel.: 647-620-5101

Steven McAuley

CEO

s.mcauley@empowerclinics.com

Tel.: 604-789-2146

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

12.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

855587 12.08.2019

°