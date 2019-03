DGAP-News: Elysium Capital AG: Oxford PV: Deal-Struktur intransparent und unfair gegenüber Altaktionären der Meyer Burger Technology AG (deutsch)

Elysium Capital AG: Oxford PV: Deal-Struktur intransparent und unfair gegenüber Altaktionären der Meyer Burger Technology AG

Wir vertreten Aktionäre der Meyer Burger Technology AG (MBT; SIX Swiss

Exchange: MBTN SW). Die von uns vertretenen Aktionäre begrüssen das

Engagement von Sentis Capital und unterstützen die Initiative

www.changemeyerburger.com. Sie schätzen Sentis Capital als langfristig

orientierten Investor, der MBT mit frischem Geld in einer schwierigen Zeit

substanziell unterstützt hat.

Der am 28.03.2019 bekanntgewordene Abverkauf der MBT Anteile durch Oxford PV

veranschaulicht, weshalb MBT vor Transaktionen seine eigenen Aktionäre

befragen sollte, anstatt diese durch Ausschluss der Bezugsrechte aus dem

genehmigten Kapital zu verwässern. Durch eine Kapitalerhöhung direkt an die

bestehenden Aktionäre hätte MBT die Platzierung transparenter und fairer

durchführen können. Stattdessen fand die Platzierung über einen Umweg durch

Oxford PV mit einem Diskont von 11% statt - an einen ausgesuchten Kreis von

Investoren. Vielen bestehenden Aktionären wurde keine Möglichkeit gegeben

hier zu zeichnen. Der Wert ihrer nicht erhaltenen Bezugsrechte wurde somit

an andere umverteilt.

Der neue Verwaltungsrat muss unmittelbar für «best practice» im Bereich

Corporate Governance sorgen. Die Aktionärsrechte müssen dabei wieder in den

Vordergrund gestellt werden. Geschäfte wie Spekulationen gegen die eigene

Aktie durch Verwaltungsräte oder Anwaltshonorare an die Kanzlei des

abtretenden Verwaltungsratspräsidenten müssen der Vergangenheit angehören.

Die von uns vertretenen Aktionäre begrüssen MBTs Fokussierung auf die

Kernbereiche, in welchen sich vielversprechende Geschäftsaussichten

anbahnen. Allerdings leistet sich MBT nach erfolgter Restrukturierung in der

Schweiz eine kleine Holding mit einer in Relation zur Unternehmensgrösse zu

teuren Konzernleitung. In der Vergangenheit hat diese zur Rechtfertigung der

eigenen Existenz und Kosten zahlreiche wertvernichtende Akquisitionen

getätigt. Diese Ressourcen könnten sinnvoller bei der Entwicklung des

operativen Geschäfts verwendet werden. Zudem sollte die Konzernleitung

dringend an den Ort des operativen Geschehens in Hohenstein-Ernstthal

verlegt werden, 800 Kilometer entfernt vom Hauptsitz in Thun, Schweiz.

Die von uns vertretenen Aktionäre erwarten, dass der neue

Verwaltungsratspräsident zügig Alternativen zur Anwaltskanzlei seines

Vorgängers aufbaut und am Ende nicht - in Umkehrung seiner Anspielung in der

«Finanz und Wirtschaft» vom 8.3.2019 - selbst am Gängelband des Vorgängers

und seiner Anwaltskanzlei hängt.

Die von uns vertretenen Aktionäre werden daher für die Aufhebung bzw. gegen

neues genehmigtes Kapital stimmen, damit so etwas nicht mehr passieren kann.

Wir werden für die von uns vertretenen Aktionäre die Stimmrechte an der

diesjährigen Generalversammlung am 2. Mai 2019 in Thun ausüben und wir

empfehlen allen Aktionären das Stimmrecht ihre Aktien selber oder über einen

Stimmrechtsvertreter wahrzunehmen. Die Eintragungsfrist ins Namensregister

der MBT läuft am 2. April 2019 ab.

Die Elysium Capital AG vertritt verschiedene Meyer Burger Aktionäre, unter

anderem den Teutonia Opportunity Fund

Ansprechpartner: Dr. oec. HSG Arik Röschke

mbt@elysium-capital.li

