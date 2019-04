DGAP-News: Elysium Capital AG: Meyer Burger Technology AG - unabhängiger Kandidat für den Verwaltungsrat - Urs M. Fähndrich kandidiert um Aktionärsinteressen zu schützen - für ein symbolisches Honorar von 1 CHF (deutsch)

Elysium Capital AG: Meyer Burger Technology AG - unabhängiger Kandidat für den Verwaltungsrat - Urs M.



Elysium Capital AG: Meyer Burger Technology AG - unabhängiger Kandidat für

den Verwaltungsrat - Urs M. Fähndrich kandidiert um Aktionärsinteressen zu

schützen - für ein symbolisches Honorar von 1 CHF

05.04.2019 / 14:44

Oxford PV Transaktionsstruktur schürt Misstrauen im Aktionariat - weiteres

Beispiel dafür, dass es Kontrolle durch unabhängige Aktionärsvertreter im

Verwaltungsrat der MBT braucht, welche nicht aus dem Nominierungsnetzwerk

der bisherigen Verwaltungsräte kommen und jeden Vorgang aus dem Blickwinkel

des Kapitalmarktes bzw. der Aktionäre beurteilen.

Die Elysium Capital AG, deren Eigentümer und Verwaltungsrat Urs. M.

Fähndrich ist, vertritt Aktionäre der Meyer Burger Technology AG, welche ca.

4 Millionen Aktien halten, unter anderem den Teutonia Opportunity Fund. Die

von uns vertretenen Aktionäre sind von der Meyer Burger Technology AG und

ihrem Potenzial überzeugt.

Da Herr Eric Meurice nicht mehr für den Verwaltungsrat kandidieren wird und

da an der kommenden Generalversammlung vom heutigen Verwaltungsrat nur noch

vier Kandidaten zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen werden,

kandidiert Urs M. Fähndrich mit Schreiben an den Verwaltungsrat vom 5. April

2019 an der kommenden Generalversammlung zur Wahl als zusätzliches

unabhängiges Verwaltungsratsmitglied.

Urs M. Fähndrich bringt signifikante Finanz- und Kapitalmarkterfahrung mit.

Im Weiteren bringt er eine Eigentümersicht in den Verwaltungsrat, da er

persönlich und über Beteiligungen in Investmentgesellschaften eine

beträchtliche Summe in die MBT investiert hat und daher selbst Risiko trägt.

Die Sicht der Eigentümer ist im Rahmen des Verwaltungsrates wichtig und

bisher nicht ausreichend vertreten. Da die Aktionäre, welche durch die

Elysium Capital AG vertreten werden, eine beträchtliche Investition gemacht

haben und von Kursanstiegen der Gesellschaft profitieren werden, möchte Urs

M. Fähndrich im Fall seiner Wahl die Verwaltungsratstätigkeit für ein

symbolisches Honorar von CHF 1 leisten, um das Budget der Meyer Burger

Technology AG in schwieriger Zeit nicht unnötig zu belasten.

Die Transaktionsstruktur um Oxford PV ist ein weiteres Beispiel einer Kette

von missglückten Transaktionen und bedenklicher Corporate Governance des MBT

Verwaltungsrates. Diverse Indizien, dass die komplizierte

«Dreiecks-Platzierung» durch Oxford PV im Voraus arrangiert und mit Wissen

und unter aktiver Mitwirkung von MBT stattgefunden hat, erzeugen Misstrauen

im Aktionariat und in der Öffentlichkeit. Die bestehenden Aktionäre wurden

verwässert und der Wert der nicht erhaltenen Bezugsrechte an andere

umverteilt.

Über die Motivlage für dieses Vorgehen und die lückenhafte

Informationspolitik kann der Publikumsaktionär nur spekulieren.

Daher braucht es Kontrolle durch Aktionärsvertreter im Verwaltungsrat,

welche nicht aus dem Nominierungsnetzwerk der bisherigen Verwaltungsräte

kommen und jeden Vorgang aus dem Blickwinkel des Kapitalmarktes bzw. der

Aktionäre beurteilen.

Urs M. Fähndrich möchte sich dem Nomination Committee der MBT vorstellen und

hofft, dass der Verwaltungsrat der MBT seine Kandidatur unterstützen und ihn

an der Generalversammlung zur Wahl als Verwaltungsrat vorschlagen wird.

Sollten sich der Verwaltungsrat der MBT nicht entscheiden können, die

Kandidatur von Urs M. Fähndrich in diesem Sinne zu unterstützen, so bittet

er, ihn in der Traktandenliste bzw. der Einladung zur Generalversammlung als

zusätzlichen Kandidaten, der aus eigener Initiative kandidiert, beim

Traktandum "Wahlen in den Verwaltungsrat" aufzuführen.

Wenn die MBT Urs M. Fähndrich in der Traktandenliste bzw. der Einladung zur

Generalversammlung als zusätzlichen Kandidaten aufführt, gibt das

Unternehmen den Aktionären im Sinne einer positiven Corporate Governance die

Möglichkeit, selbst darüber zu entscheiden, ob sie ihn als zusätzlichen

unabhängigen Verwaltungsrat wählen oder ihre Stimme nur den vom

Verwaltungsrat vorgeschlagenen Kandidaten geben wollen. Auf diese Weise kann

der Verwaltungsrat sicherstellen, dass die Generalversammlung tatsächlich,

wie im Code of Best Practice gefordert, die höchste Autorität in der

Gesellschaft hat und frei über die Zusammensetzung des Verwaltungsrates

entscheiden kann.

Zur Person:

Urs M. Fähndrich M.A. HSG hat in Sankt Gallen (HSG) und in New York

(Columbia University) studiert. Er ist erfahrener Investor und in den

Verwaltungsräten verschiedener Investmentgesellschaften, unter anderem der

Elysium Capital AG.

Kontakt:

Die Elysium Capital AG vertritt verschiedene Meyer Burger Aktionäre, unter

anderem den Teutonia Opportunity Fund.

Ansprechpartner: Dr. oec. HSG Arik Röschke

mbt@elysium-capital.li

