DGAP-News: ElringKlinger wächst weiter stark in einem Geschäftsjahr mit wichtigen strategischen Meilensteinen (deutsch)

27.03.2018

- Deutlicher Umsatzzuwachs von 6,8 % auf 1.664 Mio. Euro, organisch sogar

8,1 %

- EBIT vor Kaufpreisallokation mit 142 Mio. Euro leicht über

Vorjahresniveau, EBIT-Marge vor Kaufpreisallokation bei 8,5%

- Stabiler Dividendenvorschlag von 0,50 Euro

- Wichtige strategische Meilensteine: Vollzug der hofer-Beteiligung,

Vereinbarung einer Kooperation mit chinesischem Batteriehersteller CITC,

Einigung über Verkauf der Hug-Gruppe

- Ausblick 2018: organisches Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozentpunkten über

globalem Marktwachstum, EBIT-Marge vor Kaufpreisallokation von rund 9 %

- Neues Vorstandsressort Elektromobilität zum 1. April 2018 geschaffen

Dettingen/Erms (Deutschland), 27. März 2018 +++ Im Geschäftsjahr 2017 hat

die ElringKlinger AG wichtige strategische Meilensteine für ihre weitere

Entwicklung erzielt. Im Februar und März wurde die Beteiligung an der

hofer-Gruppe vollzogen. Damit stellt der Konzern nunmehr komplette

elektrische Antriebssysteme - vor allem für das hochklassige Sport- und

Luxuswagensegment - her. Im Bereich der Batterietechnologie hat

ElringKlinger im November einen Kooperationsvertrag mit dem chinesischen

Batterieproduzenten CALB über seine Muttergesellschaft CITC unterzeichnet.

Gemeinsam wird man Batteriesysteme für die globalen Automobilmärkte

anbieten. Darüber hinaus hat sich ElringKlinger im Dezember mit einem großen

französischen Zulieferer über den Verkauf der Hug Engineering AG geeinigt.

Durch diese Trennung kann sich ElringKlinger voll auf die Weiterentwicklung

seines Elektromobilitätsgeschäfts konzentrieren.

Dazu der Vorstandsvorsitzende Dr. Stefan Wolf: "Mit diesen strategischen

Maßnahmen haben wir den Konzern weiter auf die Mobilität der Zukunft

ausgerichtet. ElringKlinger verfügt damit in seinem Produktportfolio neben

leistungsfähigen Brennstoffzellensystemen auch über Batteriesysteme und

komplette elektrische Antriebseinheiten." Für alle Bereiche bieten sich dem

Konzern große Chancen. "Wir arbeiten in all diesen Feldern derzeit an vielen

Projekten, die neuen Antriebstechnologien versprechen für ElringKlinger ein

großes Potenzial," so Dr. Wolf weiter.

Starkes Umsatzwachstum

Im vierten Quartal 2017 zeigte sich die ElringKlinger AG erneut umsatzstark.

Gegenüber dem außerordentlich guten Schlussquartal 2016 konnte der Konzern

in den letzten drei Monaten 2017 seinen Umsatz noch einmal um 3,0 % auf

419,3 (407,2) Mio. Euro steigern und kam so im Geschäftsjahr 2017 auf Erlöse

von insgesamt 1.664,0 Mio. Euro. Dies entspricht einem Anstieg gegenüber dem

Vorjahr von 6,8 %. Berücksichtigt man Effekte aus Wechselkursentwicklungen

und Akquisitionen, betrug das organische Wachstum im abgelaufenen

Geschäftsjahr sogar 126 Mio. Euro oder 8,1 %.

EBIT leicht über Vorjahresniveau

Mit einem EBIT vor Kaufpreisallokation von 141,8 Mio. Euro lag ElringKlinger

2017 leicht über dem Vorjahresniveau (140,4 Mio. Euro). Dies entspricht

einer EBIT-Marge von 8,5 (9,0) %. Zwar konnten positive Effekte aus dem

Umsatzanstieg sowie aus der Kostenoptimierung am Schweizer Standort in

Sevelen realisiert werden. Diese Ergebnisbeiträge wurden jedoch nahezu

vollständig durch Zusatzkosten im Zusammenhang mit der Implementierung des

konzernweiten ERP-Systems in Sevelen, durch den spürbaren Anstieg der

Rohstoffpreise und durch Folgekosten aufgrund der anhaltend hohen

Kundenabrufe in der NAFTA-Region kompensiert.

Wie sich bereits unterjährig abzeichnete, wirkten sich die

Währungsentwicklungen über das Finanzergebnis, das bei minus 27,3 (-11,5)

Mio. Euro lag, auch reduzierend auf das Konzernergebnis aus. Bei niedrigeren

Ertragsteueraufwendungen von 36,3 (41,5) Mio. Euro und leicht geringeren

Minderheitenanteilen von 3,9 (4,1) Mio. Euro belief sich das Jahresergebnis,

das den Aktionären zur Verfügung steht, auf 69,9 (78,6) Mio. Euro. Daraus

ergibt sich mit 1,10 Euro ein Ergebnis je Aktie, das unter dem Vorjahreswert

von 1,24 Euro liegt.

Stabile Dividendenzahlung vorgeschlagen

Es ist ein grundlegendes Prinzip von ElringKlinger, die Aktionäre angemessen

am Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. Daher schlagen Aufsichtsrat und

Vorstand der Hauptversammlung am 16. Mai 2018 gemeinsam eine stabile

Dividendenzahlung von 0,50 Euro vor. Die Ausschüttungsquote verbessert sich

damit auf 45 (40) %.

Schuldscheindarlehen sehr erfolgreich platziert

Hinsichtlich der Bilanzkennziffern zeigt sich der Konzern weiterhin robust.

Die Eigenkapitalquote belief sich per Jahresultimo 2017 auf 44,0 (47,2) %

und liegt damit weiterhin deutlich innerhalb des Zielkorridors von 40 bis 50

% der Bilanzsumme.

Darüber hinaus hat der Konzern im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals in

seiner Geschichte ein Schuldscheindarlehen begeben. Das ursprünglich

geplante Emissionsvolumen wurde aufgrund der hohen Nachfrage auf 200 Mio.

Euro verdoppelt, der durchschnittliche Zinssatz beträgt 1,23 %. Mit dem

Zahlungsmittelzufluss wurden bestehende Verbindlichkeiten getilgt. Indem

täglich fällige Verbindlichkeiten gegen Laufzeiten von fünf, sieben und zehn

Jahren getauscht wurden, hat sich die Fälligkeitenstruktur des Konzerns

wesentlich verbessert.

Investitionsquote deutlich reduziert, operativer Free Cashflow unter Vorjahr

2017 lag die Investitionsquote (in Sachanlagen und als Finanzinvestition

gehaltene Immobilien) mit 9,3 % deutlich unter dem Vorjahreswert von 11,0 %.

Trotz seines disziplinierten Ansatzes hat ElringKlinger wichtige Maßnahmen

durchgeführt und gezielt in sein zukünftiges Wachstum investiert. So wurde

beispielsweise in Fremont, USA, eine neue Produktionsstätte zur Herstellung

von Strukturleichtbauteilen eingerichtet. Gleichzeitig wurde am ungarischen

Standort in Kecskemét ein neues Werk gebaut, in dem zunächst Türmodulträger

und Abschirmsysteme hergestellt werden. Nicht zuletzt wurde am

Unternehmenssitz in Dettingen/Erms eine neue Logistikhalle in Betrieb

genommen.

Hinsichtlich des Working Capitals initiiert und setzt der Konzern

kontinuierlich Maßnahmen um, um Beschaffungsprozesse und Vorratsmengen zu

optimieren und die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen aktiv zu

steuern. Insgesamt betrug das Net Working Capital 553,3 (524,6) Mio. Euro,

was einer Quote von 33,3 % des Konzernumsatzes entspricht. Aufgrund der

Ergebnislage, des Net Working Capital-Niveaus und trotz des disziplinierten

Capex-Ansatzes hat sich der operative Free Cashflow nicht verbessern können,

sondern lag erwartungsgemäß mit minus 66,6 (-3,8) Mio. Euro unter

Vorjahresniveau.

Ausblick: Branche in herausforderndem Umfeld - ElringKlinger erwartet

weiteres Wachstum

Wenn man in die Zukunft blickt, ist die Unsicherheit in den vergangenen

Monaten global insgesamt größer geworden: Zunehmende nationale Interessen

rücken an die Stelle multinationaler Institutionen oder Wirtschaftsabkommen;

Zölle oder Handelsschranken gefährden den freien Handel. Für die

Automobilindustrie kommt hinzu, dass striktere Emissionsvorschriften die

Branche vor große Herausforderungen stellen. Gleichzeitig wird der Endkunde

durch die anhaltende Diskussion über Dieselfahrverbote in Innenstädten,

durch Gerichtsurteile und immer wieder neue Anschuldigungen gegen Hersteller

oder Zulieferer verunsichert. Im Ergebnis resultiert daraus ein

herausforderndes, von vielfältigen Faktoren beeinflusstes Branchenumfeld,

das die Ableitung von Prognosen, die über die kurzfristige Sicht

hinausgehen, deutlich erschwert.

Aufgrund der überaus guten Auftragslage und dem breiten, innovativen

Produktportfolio geht der ElringKlinger weiterhin davon aus, dass der

Konzern kurz- und mittelfristig überproportional - verglichen mit dem

globalen Automobilmarkt - wachsen wird. Für 2018 rechnet ElringKlinger mit

einem Wachstum, das den globalen Marktzuwachs um 2 bis 4 Prozentpunkte

übertreffen wird. Experten erwarten ein globales Marktwachstum zwischen 1,9

und 4,3 %, ElringKlinger geht von 2 bis 3 % aus.

Das geplante Umsatzwachstum wird - wie auch die weitere Kostenoptimierung am

Schweizer Standort - positiv zum Ergebnis beitragen, während Effekte aus den

hohen Rohstoffpreisen oder aus der anhaltend starken Nachfrage in der

NAFTA-Region die Ergebnissituation beeinträchtigen werden. Insgesamt rechnet

ElringKlinger mit einem EBIT-Margenniveau vor Kaufpreisallokation von rund 9

%. Mittelfristig geht der Konzern von einer schrittweisen Verbesserung der

Profitabilität aus.

Neues Vorstandsressort für die Elektromobilität

Seine strategische Ausrichtung auf die Elektromobilität hat ElringKlinger

zuletzt auch organisatorisch bestätigt, indem ein eigenständiges

Vorstandsressort für die Bereiche Batterietechnologie,

Brennstoffzellentechnologie und die Integration der hofer-Beteiligungen

geschaffen wurde. Der bisherige Produktionsvorstand Theo Becker wird ab dem

1. April 2018 die Leitung dieses Zukunftsressorts übernehmen. Für ihn rückt

der bisherige Leiter der Geschäftsbereiche Zylinderkopfdichtungen und

Spezialdichtungen, Reiner Drews, als Produktionsvorstand nach.

Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat in seiner jüngsten Sitzung den Vertrag

von Finanzvorstand Thomas Jessulat um fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2023

verlängert.

in Mio. GJ 2017 GJ 2016 rel. Q4 2017 Q4 rel.

Euro abs. 2016 abs.

Auftrags- 1.732,0 1.693,7 +38,3 +2,3% 443,4 444,9 -1,5 -0,3%

eingang

Auftrags- 1.000,6 932,5 +68,1 +7,3% 1.000,6 932,5 +68,1 +7,3%

bestand

Umsatz 1.664,0 1.557,4 +106,- +6,8% 419,3 407,2 +12,1 +3,0%

6

davon -28,7 -1,8% -16,9 -4,2%

Währungs-

effekte

davon +9,3 +0,6% +2,0 +0,5%

Akquisi-

tionen

davon +126,- +8,1% +27,1 +6,7%

orga- 0

nisch

EBITDA 238,4 231,2 +7,2 +3,1% 55,9 64,5 -8,6 -13,3%

EBIT vor 141,8 140,4 +1,4 +1,0% 30,7 39,5 -8,8 -22,3%

Kaufprei-

salloka-

tion

EBIT-Mar- 8,5 9,0 -0,5P- - 7,3 9,7 -2,4P- -

ge vor P P

Kauf-

preis-al-

lokation

(in %)

Kaufprei- 4,5 4,8 -0,3 - 1,0 1,1 -0,1 -

salloka-

tion

EBIT 137,3 135,6 +1,7 +1,3% 29,7 38,4 -8,7 -22,7%

Nettofi- -27,3 -11,5 -15,8 >-100% -8,0 1,0 -9,0 >-100%

nanzer-

gebnis

EBT 110,1 124,1 -14,0 -11,3% 21,6 39,4 -17,8 -45,2%

Ertrag- 36,3 41,5 -5,2 -12,5% 10,4 18,1 -7,7 -42,5%

steuern

Effekti- 33,0 33,4 -0,4P- - 48,0 45,9 +2,1P- -

ver P P

Steuer-

satz (in

%)

Jahresü- 69,9 78,6 -8,7 -11,1% 10,3 19,7 -9,4 -47,7%

ber-

schuss

(nach

Minderhe-

iten)

Ergebnis 1,10 1,24 -0,14 -11,3% 0,16 0,31 -0,15 -48,4%

je Aktie

(in EUR)

Dividen- 0,50* 0,50 +0,0 -

de je

Aktie

(in EUR)

Investi- 155,5 171,3 -15,8 -9,2%

tionen

(in

Sachanla-

gen)

Operati- -66,6 -3,8 -62,8 >-100%

ver Free

Cashflow

ROCE (in 8,2 8,7 -0,5P- -

%) P

Net 553,3 524,6 +28,7 +5,5%

Working

Capital

Eigenka- 44,0 47,2 -3,2P- -

pitalquo- P

te (in

%)

Nettofi- 655,3 538,8 +116,- +21,6%

nanz-ver- 5

bindlich-

keiten

Mitarbei- 9.611 8.591 +1.02- +11,9%

ter (per 0

31.

Dez.)

* Vorschlag an die Hauptversammlung 2018

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter

Investor Relations/Corporate PR

Max-Eyth-Straße 2

D-72581 Dettingen/Erms

Fon: +49 7123 724-88335 [IMAGE]

Fax: +49 7123 724-85 8335 [IMAGE]

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Über die ElringKlinger AG

Als Automobilzulieferer ist ElringKlinger ein verlässlicher Partner für

seine Kunden, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ob optimierter

Verbrennungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche

Batterie- und Brennstoffzellentechnologie - ElringKlinger bietet für alle

Antriebsarten innovative Lösungen. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das

Fahrzeuggewicht, wodurch sich entweder bei Verbrennungsmotoren der

Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert oder bei alternativen

Antrieben die Reichweite erhöht. Für die immer komplexeren

Verbrennungsmotoren entwickelt der Konzern sein Leistungsspektrum rund um

Dichtungen kontinuierlich weiter, um stets den höchsten Anforderungen

gerecht zu werden. Lösungen der thermischen und akustischen Abschirmtechnik

runden das Angebot ab. Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch

für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns über 9.600

Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit.

Rechtlicher Hinweis

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf den Erwartungen, Markteinschätzungen und Prognosen des

Vorstands sowie den ihm derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Die

zukunftsgerichteten Aussagen sind insbesondere nicht als Garantien der darin

genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Obwohl der

Vorstand überzeugt ist, dass die gemachten Aussagen und ihre zugrunde

liegenden Überzeugungen und Erwartungen realistisch sind, beruhen sie auf

Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zukünftige

Ergebnisse und Entwicklungen sind abhängig von einer Vielzahl von Faktoren,

Risiken und Unwägbarkeiten, die zu Änderungen der ausgedrückten Erwartungen

und Einschätzungen führen können. Zu diesen Faktoren zählen zum Beispiel

Änderungen der allgemeinen Wirtschafts- und Geschäftslage, Schwankungen von

Wechselkursen und Zinssätzen, die mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und

Dienstleistungen sowie Änderungen der Geschäftsstrategie.

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ElringKlinger AG

Max-Eyth-Straße 2

72581 Dettingen/Erms

Deutschland

Telefon: 071 23 / 724-0

Fax: 071 23 / 724-9006

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Internet: www.elringklinger.de

ISIN: DE0007856023

WKN: 785602

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),

Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, München, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

669083 27.03.2018

°