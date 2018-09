DGAP-News: ElringKlinger schärft Fokus bei Brennstoffzellentechnologie (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Elringklinger":

ElringKlinger schärft Fokus bei Brennstoffzellentechnologie

21.09.2018 / 11:31

* Künftige Konzentration auf das für mobile Anwendungen relevante

Niedrigtemperatur-Brennstoffzellensystem PEMFC

* Veräußerung des für stationäre Anwendungen geeigneten

Hochtemperatur-Brennstoffzellengeschäfts SOFC an die sunfire GmbH, einen

Energiespezialisten aus Dresden

* Signing am 19. September 2018 erfolgt, Closing für den 30. September

2018 vereinbart

Dettingen/Erms (Deutschland), 21. September 2018 +++ Die ElringKlinger AG

hat im Rahmen ihrer strategischen Ausrichtung im Bereich Elektromobilität

beschlossen, sich in der Brennstoffzellentechnologie künftig ausschließlich

auf die für mobile Anwendungen relevante Niedrigtemperatur-Brennstoffzelle

PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) zu konzentrieren. Vor diesem

Hintergrund veräußert ElringKlinger seine bisherigen Aktivitäten rund um die

Hochtemperatur-Brennstoffzelle SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) - und

infolgedessen seine Beteiligung an der new enerday GmbH in Neubrandenburg -

an die sunfire GmbH aus Dresden. Über die Höhe des Verkaufspreises wurde

beiderseitig Stillschweigen vereinbart. Die Unterzeichnung des Kaufvertrages

erfolgte am 19. September 2018, das Closing der Transaktion ist für den 30.

September 2018 vereinbart.

Der Vorstandsvorsitzende der ElringKlinger AG, Dr. Stefan Wolf, verdeutlicht

den strategischen Hintergrund: "Mit diesem Schritt schärfen wir unser Profil

als Anbieter von innovativen Antriebslösungen. Für mobile Anwendungen ist

insbesondere die PEM-Brennstoffzelle geeignet, die wir in den letzten Jahren

zur Marktreife gebracht haben. Diese Technologie wollen wir in Zukunft

weiter vorantreiben." ElringKlinger bietet PEM-Brennstoffzellenstacks für

Fahrzeuge jeder Art an und kann hier auf langjährige eigene

Entwicklungserfolge bauen. Die Technologie basiert auf Wasserstoff als

Energieträger und verursacht keine CO2-Emissionen.

Der Hochtemperatur-Brennstoffzellentyp SOFC hingegen wird mit Methan aus

Erd-, Bio- oder Flüssiggas betrieben und ist insbesondere für stationäre

Anwendungen geeignet. Damit ergänzt das SOFC-Geschäft das Produktportfolio

der sunfire GmbH um kleine Brennstoffzellengeräte für netzunabhängige

Stromversorgung und micro-KWK-Lösungen für Einfamilienhäuser. Der

Energiespezialist aus Dresden entwickelt und produziert große

SOFC-Brennstoffzellengeräte sowie Anlagen zur Erzeugung von erneuerbaren

Gasen und Kraftstoffen.

Das SOFC-Geschäft der ElringKlinger-Gruppe steuerte 2017 rund 0,6 Mio. Euro

zum Konzernumsatz von knapp 1,7 Mrd. Euro bei. Für das laufende

Geschäftsjahr wird ein SOFC-Umsatz in vergleichbarer Größenordnung des

Vorjahres erwartet.

PEM-Brennstoffzelle

ElringKlinger forscht und entwickelt bereits seit nahezu 20 Jahren in der

Brennstoffzellentechnologie. Für die Mobilität von morgen sieht das

Unternehmen die PEM-Brennstoffzelle neben der Batterietechnik sowie

elektrischen Antriebssystemen als zentrales Zukunftsfeld an. Das

ElringKlinger-Portfolio im Bereich PEM-Brennstoffzelle umfasst metallische

Bipolarplatten, Kunststoff-Medienmodule, Brennstoffzellenstacks und

komplette Systeme. Für Fahrzeuganwendungen bieten Brennstoffzellenantriebe

Vorteile hinsichtlich hoher Reichweiten und kurzer Auftankzeiten.

PEMFC-Systeme können auch als Range Extender für batterieelektrische

Fahrzeuge zum Einsatz kommen. Darüber hinaus finden PEM-Brennstoffzellen

zuletzt auch verstärkt Anwendungsmöglichkeiten im stationären Bereich.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

ElringKlinger AG

Dr. Jens Winter | Strategic Communications

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon: +49 7123 724-88335 | Fax: +49 7123 724-85 8335

E-Mail: jens.winter@elringklinger.com

Über die ElringKlinger AG

Als Automobilzulieferer ist ElringKlinger ein verlässlicher Partner für

seine Kunden, um die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Ob optimierter

Verbrennungsmotor, leistungsfähiger Hybridmotor oder umweltfreundliche

Batterie- und Brennstoffzellentechnologie - ElringKlinger bietet für alle

Antriebsarten innovative Lösungen. Unsere Leichtbaukonzepte reduzieren das

Fahrzeuggewicht, wodurch sich entweder bei Verbrennungsmotoren der

Kraftstoffverbrauch samt CO2-Ausstoß verringert oder bei alternativen

Antrieben die Reichweite erhöht. Für die immer komplexeren

Verbrennungsmotoren entwickelt der Konzern sein Leistungsspektrum rund um

Dichtungen kontinuierlich weiter, um stets den höchsten Anforderungen

gerecht zu werden. Lösungen der thermischen und akustischen Abschirmtechnik

runden das Angebot ab. Produkte aus dem Hochleistungskunststoff PTFE - auch

für Branchen außerhalb der Automobilindustrie - ergänzen das Portfolio.

Insgesamt engagieren sich innerhalb des ElringKlinger-Konzerns knapp 10.000

Mitarbeiter an 45 Standorten weltweit.

