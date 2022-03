DGAP-News: Elop Technology schließt Vertrag mit Vertriebspartner in China (deutsch)

Elop Technology schließt Vertrag mit Vertriebspartner in China

07.03.2022 / 12:40

Elop Technology schließt Vertrag mit Vertriebspartner in China

- Shanghai Yingce Technologies Limited sichert sich die chinesischen

Vertriebsrechte für den Ultraschallscanner Elop Insight

- Zahl Vertriebsvereinbarungen mit Partnern auf weltweit 19 Länder

angestiegen

- Innovativer Elop Insight bietet Live-3D-Visualisierung von Betonstruktur

7. März 2022; Oslo - Elop Technology hat sich seinen ersten Vertrag in China

gesichert und eine Vertriebsvereinbarung für China abgeschlossen. Das

chinesische Unternehmen Shanghai Yingce Technologies Limited hat eine

Vereinbarung unterzeichnet, die dem Unternehmen Vertriebsrechte für Elop

Insight auf dem chinesischen Markt sichert. Der norwegische

Technologiekonzern verzeichnet weiterhin ein großes weltweites Interesse für

die ultraschallbasierte Inspektion großer Betoninfrastrukturen. Diese

Vereinbarung folgt den kürzlich bekannt gegebenen Verträgen in

Großbritannien, Irland, Frankreich und fünf afrikanischen Ländern.

Shanghai Yingce Technologies ist ein aufstrebender Anbieter von Ausrüstung

für zerstörungsfreie Prüfverfahren (nondestructive testing, NDT) und ist in

den Bereichen Geophysik und Betoninfrastruktur tätig, also in Bereichen, in

denen der Elop Insight-Scanner gefragt ist. Das Unternehmen hat

Handelsvertreter in mehreren großen Städten wie Peking, Shanghai, Guangzhou,

Shenzhen, Hongkong, Wuhan, Xi'an und Chengdu.

"Wir freuen uns sehr über die Vertriebsvereinbarung mit Shanghai Yingce

Technologies, um auf dem großen und vielversprechenden chinesischen Markt

Fuß zu fassen", sagt Niklas Persson, Head of Global Sales bei Elop

Technology.

ELOP hat in den letzten Monaten mit Partnern verhandelt und Vereinbarungen

unterzeichnet, die ELOP-Produkte in 19 Ländern kaufen, bewerben, verkaufen

und vertreiben werden, einschließlich der heute bekannt gegebenen

Vereinbarung mit Shanghai Yingce Technologies. "Diese Vereinbarungen sind

wichtig, um das Bewusstsein für unsere Technologie zu schärfen. Der

chinesische Betoninfrastrukturmarkt und das damit verbundene Marktpotenzial

für Elop Insight ist nahezu unüberschaubar groß. Daher war es für uns

wichtig, einen Partner zu finden, der in mehreren der größten Städten Chinas

vertreten ist. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Shanghai Yingce

Technologies, um Elop Insight zur Technologie der Wahl für

Infrastrukturbetreiber zu machen", sagt Øivind Horpestad,

Vorstandsvorsitzender von Elop.

Beeindruckendes Kundennetzwerk in China

Shanghai Yingce verfügt über ein beeindruckendes Kundennetzwerk im

Schienen-, Straßen- und Energiesektor. Außerdem verfügt das Unternehmen über

gute Kontakte zu Universitäten und Behörden im Bereich der

Betoninfrastruktur.

"Wir freuen uns sehr, dass wir der erste Vertriebspartner von Elop für diese

neue rollende Ultraschalltechnologie auf dem chinesischen Markt sind. Wir

wissen, dass unsere Kunden von den neuen Möglichkeiten, die der Elop

Insight-Scanner auf den Markt bringt, begeistert sein werden", sagt Deng

Xinsheng, Geophysiker und Gründer von Shanghai Yingce Technologies.

Der patentierte rollende Elop Insight-Ultraschallscanner hilft bei der

Identifizierung von Problemen, die Eigentümer von Betoninfrastrukturen

angehen müssen. Er ist für die schnelle Inspektion und Bewertung großer

Flächen ausgelegt. Die Live-3D-Visualisierung der Betonstruktur auf dem

Bildschirm des Scanners liefert eine Echtzeit-Interpretation des inneren

Zustands des Betons, einschließlich der Elemente und Defekte wie Risse,

Lufteinschlüsse, Hohlräume und Delaminierung.

"Shanghai Yingce ist mit seinem Fachwissen in den Bereichen Geophysik und

Betoninfrastruktur auf dem chinesischen Markt ein perfekter Vertriebspartner

für Elop. Ihr Netzwerk und ihre Verbindungen zu Universitäten und Behörden

sind eine entscheidende Stärke und ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum

geht, neue Technologien auf dem Markt einzuführen", fügt Persson hinzu.

Weitere Informationen über Elop finden Sie unter: https://elop.no/de/

Für Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Joachim Althof

Mobil: +49 (0)152 0205 1413

E-Mail: althof@gfd-finanzkommunikation.de

Über Elop

Elop ist eine norwegische Holding mit zwei operativen Einheiten. Elop

Technology entwickelt Geräte und digitale Lösungen zur Prüfung, Überwachung

und Management von Infrastruktur-Objekten weltweit unter Verwendung einer

eigenentwickelten, patentierten Ultraschall-Technologie. Mithilfe einer

datenbasierten und unter Einsatz von Künstlicher Intelligenz programmierten

Software hat Elop Technology Lösungen entwickelt zur Prüfung und zum

vorausschauenden Management von Infrastruktur-Objekten aus Beton. Die Vision

von ELOP ist es, den Besitzern von Infrastruktur-Objekten Lösungen zu

bieten, die die Sicherheit der Beton-Bauwerke verlängern, die Lebensdauer

verlängern, die Erhaltungskosen und den ökologischen Fußabdruck über den

gesamten Zyklus deutlich zu verringern. Simplifai, die zweite operative

Einheit von Elop, bietet automatisierte Lösungen unter Verwendung

künstlicher Intelligenz. Die "Digital Employee" Lösungen von Simplifai

automatisieren arbeitsintensive Prozesse, in denen menschliche Sprache,

inklusive Email, Chat oder Dokumente, eine zentrale Rolle spielen.

Elop AS Telefon: ISIN: NO0010864036

+47 416 41

300

Dram- E-Mail: WKN: A2P86S

mensvei- post@e

en 133 lop.no

0277 Internet: Börsen: Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin

Oslo www.e Freiverkehr, Oslo Euronext Growth, Tradegate

lop.no Exchange, gettex

Norwe-

gen

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Elop AS

Postboks 135 Skoyen

0212 Oslo

Norwegen

Internet: https://elop.no/

