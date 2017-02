DGAP-News: Elmos Semiconductor AG: Prognose 2016 erfüllt, höheres Wachstum in 2017 (deutsch)

Elmos Semiconductor AG: Prognose 2016 erfüllt, höheres Wachstum in 2017

Dividendenvorschlag auf 0,35 Euro/Aktie leicht erhöht

Dortmund, 15. Februar 2017: Die Elmos Semiconductor AG gibt heute die ungeprüften, vorläufigen Finanzzahlen für das vierte Quartal 2016 und das Geschäftsjahr 2016 bekannt.

"Elmos hat die Prognose 2016 erfüllt. Dazu hat insbesondere das erwartet starke Schlussquartal beigetragen. Dieses war durch eine gute Entwicklung des operativen Geschäftes und Einmaleffekte geprägt. Auch Asien hat sich mit 17% Wachstum im Vergleich zum Vorjahr wieder überproportional entwickelt", sagt Dr. Anton Mindl, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor AG. "Elmos geht optimistisch in das Jahr 2017. Die Nachfrage nach neuen und bestehenden Produkten ist erfreulich. Wir werden uns 2017 mit dem Ausbau unserer Vertriebs- und Entwicklungsressourcen auch international auf weiteres Wachstum vorbereiten."

Finanzzahlen Q4 2016 und GJ 2016

Im vierten Quartal 2016 konnte der Umsatz gegenüber dem Vorjahresquartal um 14,8% auf 63,5 Mio. Euro gesteigert werden (Q4 2015: 55,3 Mio. Euro). Das hohe Umsatzwachstum wurde durch eine gute Kundennachfrage und erwartete Einmaleffekte realisiert. Das Bruttoergebnis betrug 29,4 Mio. Euro, dies entspricht einer Bruttomarge von 46,4% (Q4 2015: 23,3 Mio. Euro bzw. 42,0%). Das EBIT erreichte 11,2 Mio. Euro oder 17,7% vom Umsatz (Q4 2015: 7,0 Mio. Euro bzw. 12,6%). Das hohe EBIT wurde maßgeblich durch das hohe Umsatzniveau getragen. Der Konzernüberschuss steigerte sich auf 8,1 Mio. Euro (Q4 2015: 4,4 Mio. Euro). Dieses entspricht einem unverwässerten Ergebnis je Aktie (EPS) von 0,41 Euro (Q4 2015: 0,22 Euro). Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen beliefen sich im Q4 2016 auf 5,0 Mio. Euro bzw. 7,8% vom Umsatz (Q4 2015: 2,9 Mio. Euro bzw. 5,2%). Der bereinigte Free Cashflow* erreichte 8,4 Mio. Euro im Vergleich zu 18,7 Mio. Euro in Q4 2015. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Vorjahreswert insbesondere aufgrund eines Abbaus der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen positiv beeinflusst war im Vergleich zu einem Aufbau in Q4 2016.

Im Geschäftsjahr 2016 wuchs der Umsatz um 4,1% auf 228,6 Mio. Euro (2015: 219,6 Mio. Euro). Das Bruttoergebnis erreichte 96,8 Mio. Euro oder 42,3% vom Umsatz (2015: 91,6 Mio. Euro bzw. 41,7%). Es wurde ein EBIT von 23,1 Mio. Euro (2015: 24,5 Mio. Euro) erwirtschaftet, dies entspricht einer EBIT-Marge von 10,1% (2015: 11,2%). Der Konzernüberschuss sank leicht von 16,2 Mio. Euro auf 15,9 Mio. Euro und somit ergab sich einem EPS von 0,80 Euro (2015: 0,82 Euro). Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen blieben mit 24,5 Mio. Euro bzw. 10,7% auf gleichem Niveau wie im Vorjahr (2015: 24,7 Mio. Euro / 11,3%)**. Zudem konnte, wie erwartet, ein positiver bereinigter Free Cashflow* generiert werden, der sich auf 9,1 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2016 beläuft. Dieser lag u.a. aufgrund steuerlicher Effekte unter dem Vorjahreswert von 29,7** Mio. Euro.

Dividendenvorschlag

Der Aufsichtsrat und der Vorstand sehen vor, der Hauptversammlung am 11. Mai 2017 in Dortmund eine Anhebung der Dividende auf 0,35 Euro je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,33 Euro je Aktie). Als Voraussetzung für die Ausschüttung einer Dividende hat Elmos eine nachhaltig positive Ergebnis- und Cashflow-Entwicklung definiert.

Ausblick 2017

Elmos rechnet in 2017 gegenüber dem Vorjahr mit einem Umsatzwachstum im höheren einstelligen Prozentbereich. Die Gesellschaft wird auch 2017 nutzen, produkt- und marktnahe Bereiche weiter zu stärken, um sich auf zukünftiges Wachstum vorzubereiten. Für 2017 rechnen wir im Vergleich zum Vorjahr mit einer leicht besseren EBIT-Marge (2016: 10,1%). Die Investitionsquote soll weniger als 12% des Umsatzes betragen. Zudem wird Elmos wieder einen positiven bereinigten Free Cashflow generieren.

Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,10 US-Dollar/Euro zu Grunde.

Überblick über die Finanzzahlen

Überblick über ausgewählte, vorläufige und ungeprüfte Finanzzahlen gemäß IFRS (in Millionen Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):

2016 2015 Diff. Q4/16 Q4/15 Diff. Umsatz 228,6 219,6 4,1% 63,5 55,3 14,8% Bruttoergebnis 96,8 91,6 5,7% 29,4 23,3 26,6% Bruttomarge in % 42,3% 41,7% 46,4% 42,0% Forschung und Entwicklung 36,0 37,1 -3,0% 9,1 9,0 1,2% Betriebsergebnis 22,0 18,1 21,6% 10,9 5,6 95,0% EBIT 23,1 24,5 -5,7% 11,2 7,0 60,7% EBIT-Marge in % 10,1% 11,2% 17,7% 12,6% Konzernüberschuss nach 15,9 16,2 -1,9% 8,1 4,4 84,5% Anteilen ohne beherrschenden Einfluss Unverwässertes Ergebnis pro 0,80 0,82 -2,5% 0,41 0,22 83,1% Aktie (Euro) Investitionen in immaterielle 24,5 24,7** -0,8% 5,0 2,9 +73,7% Vermögenswerte und Sachanlagen Investitionen in % 10,7% 11,3%** 7,8% 5,2% Bereinigter Free Cashflow* 9,1 29,7** -69,4% 8,4 18,7 -55,0%

* Cashflow aus der betrieblichen Tätigkeit, abzüglich Investitionen in/ zuzüglich Abgänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen ** Bereinigt um den Rückkauf eines Gebäudes und Grundstücks aus vorzeitig beendeten Leasingverträgen in Höhe von ca. 14 Mio. Euro

Webcast für Analysten Elmos führt am 15. Februar 2017 einen Webcast um 11:30 Uhr (MEZ) für Analysten und Investoren durch. Der Webcast wird später auf der Webseite abrufbar sein. Die finalen Zahlen und der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2016 werden voraussichtlich am 15. März 2017 veröffentlicht.

Über Elmos Die Elmos Semiconductor AG ist Entwickler und Hersteller von Systemlösungen auf Halbleiterbasis. Seit über 30 Jahren machen unsere Chips Fahrzeuge und Industrie- sowie Konsumgüterprodukte energiesparender und effizienter.

Hinweis Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

