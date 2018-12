DGAP-News: Ellwanger & Geiger: 'Jetzt ist die richtige Zeit für REITs' (deutsch)

Ellwanger & Geiger: 'Jetzt ist die richtige Zeit für REITs'

Ellwanger & Geiger: 'Jetzt ist die richtige Zeit für REITs'

Der Kauf von Immobilien ist vernünftig, gerade, wenn es sich um die eigenen

vier Wände handelt. Wer aber in ,Betongold' als Kapitalanlage investiert,

macht häufig Fehler. Hierzu gehört beispielsweise, das Kapital vielfach in

nur einem Objekt zu binden und auch keine Streuung nach Region und

Nutzungsart vorzunehmen. Für den Experten Helmut Kurz hat die ideale

Immobilienanlage nur fünf Buchstaben: REITs. Warum das so ist, erläutert er

in dem nachstehenden Interview:

Was genau sind REITs, welches ,Problem' lösen sie und an welche Investoren

richten sie sich?

REITs steht für ,Real Estate Investment Trusts'. Darunter versteht man

Immobiliengesellschaften in einem besonderen rechtlichen und steuerlichen

Rahmen. Das Besondere: Diese Gesellschaften schütten den gesamten

erwirtschafteten Gewinn aus und müssen daher keine Unternehmenssteuern

bezahlen. Der Anleger erhält in der Regel hohe Dividenden, die dann von

diesem zu versteuern sind. REITs richten sich an Investoren, die

professionell, kostengünstig und fungibel in Immobilien investieren wollen.

Durch die Vielzahl ihrer Objekte ermöglichen sie auch kleineren

Anlagebeträgen die Teilhabe an einem großen, hochwertigen Portfolio mit

Einzelobjekten, von denen manche über eine Milliarde Euro wert sind. Wer

sich an der Illiquidität anderer Immobilienanlagen wie offenen

Immobilienfonds, AIFs oder Direktanlagen stört, findet in REITs ein hoch

fungibles und täglich an der Börse gehandeltes Investmentvehikel. Auch

hinsichtlich der Kosten sind REITs vergleichsweise preiswert. Viele

Spezialisten sehen sie zudem als ertragreichste Art der indirekten

Immobilienanlage an. Bei allen Vorteilen, einen "Pferdefuß" müssen Anleger

aushalten können: Kursschwankungen. Darum ist ein mehrjähriger

Anlagezeitraum unbedingt zu empfehlen. Doch das ist bei Immobilien ohnehin

der Fall. Wer nicht so viel Geduld hat, der kann natürlich auch unter

Tradingaspekten kaufen. Die vergleichsweise geringe Korrelation zu anderen

Sektoren macht REITs als Bestandteil eines Aktien-Portfolios

hochinteressant. Hierdurch kann für das Gesamtdepot ein spürbar verbessertes

Chance-/Risiko-Verhältnis erzielt werden.

Immobilien gelten als teuer, viele Menschen besitzen bereits selbstgenutzte

Häuser oder Wohnungen - weshalb sollte man überhaupt einen REITs-Fonds

hinzufügen?

Die meisten Anleger haben in der Tat bereits Immobilienbesitz - vielfach die

eigenen vier Wände. Das ist auch vernünftig. Kommen jedoch weitere Objekte

hinzu, machen viele Investoren einen Fehler, den sie bei Wertpapieranlagen

so nicht begehen würden: Sie kaufen häufig Wohnimmobilien im näheren Umfeld

und haben dann einen großen Teil ihres Vermögens in nur einer Region, einer

Nutzungsart oder gar nur in einem Objekt gebunden. Das ist unschädlich,

solange dort alles richtig läuft und der deutsche Immobilienmarkt freundlich

bleibt. In der Vergangenheit gab es aber oft lange Phasen, in denen der

deutsche Markt sich relativ schlecht entwickelte. Denken Sie etwa an den

Zeitraum vom Beginn der 90er Jahre bis zur Finanzkrise 2008. Auch die nicht

ganz einfache Entscheidung, wie Immobilienanlagen vernünftig über

verschiedene Nutzungsarten und Kontinente hinweg aufgeteilt werden können,

haben viele Immobilieninvestoren nicht gelöst. Und last but not least haben

viele die häufig aufwändige und teure Verwaltung des Besitzes nicht im

Blick. Alle diese Aspekte sind Gesichtspunkte, die für eine Anlage in REITs

sprechen.

Zahlreiche offene Immobilienfonds nehmen keine neuen Mittel an - wo bringen

Sie die Anlagegelder unter?

Das ist der Clou: Das Anlagekapital ist bei REITs bereits investiert. Die

Titel in unserem Fonds besitzen Immobilienbestände und müssen nicht erst

jetzt anfangen neu zu kaufen bzw. zu bauen. Wir achten beim Kauf unserer

Zielinvestments natürlich ganz genau darauf, nicht an der Börse für die

Gebäude mehr zu bezahlen, als sie am physischen Markt wert sind. Es gibt

fast immer Papiere, die fair oder - eher die Regel als die Ausnahme - tiefer

bewertet sind, als die dahinterstehenden Objekte bzw. Portfolios.

Ihr Haus ist in Stuttgart - wie lösen Sie das Research Ihrer Anlagen in

Amerika und Asien?

Uns war immer klar, dass wir vom schönen Schwabenland aus nicht seriös

Immobiliengelder in der ganzen Welt nach eigenem Gusto platzieren können.

Deshalb haben wir uns kompetente lokale Berater gesichert, mit denen wir

seit vielen Jahren gut und vertrauensvoll zusammenarbeiten. Auch wenn man

,nur' Immobilienaktien kauft - bei Immobilien geht es nicht ohne lokales

Know How.

Werden die Kurse Ihrer REITs fallen, wenn die Zinsen wieder steigen?

Das ist eine derzeit sehr verbreitete Theorie. In der Tat wäre es

wahrscheinlich weder für REITs, noch andere Immobilienanlagen noch für

Wertpapiere gut, falls die Zinsen deutlich steigen sollten. Aber anders als

bei - womöglich langlaufenden - Anleihen, ist es bei REITs nicht

mathematisch zwingend, dass die Kurse durch steigende Zinsen fallen müssen.

Denn warum steigen die Zinsen schließlich? Weil die aufwärts gerichtete

Konjunktur das mit sich bringt. Eine bessere Wirtschaftsentwicklung wiederum

bedeutet in der Regel aber auch steigende Auslastungen und steigende Mieten.

Diese kompensieren oder überkompensieren dann den "Schaden" den höhere

Zinsen anrichten. Historisch entwickelten sich REITs bei steigenden Zinsen

in der Anfangsphase eher etwas schwächer als sonstige Branchen, jedoch

spürbar besser als Anleihen. Im weiteren Verlauf tendierten sie dann

freundlich - wie andere Aktien. Auch der laufende Zyklus in den USA, wo die

Zinsen seit 2013 langsam steigen, zeigt dieses Muster. Dort entwickelten

sich REITs trotz insgesamt deutlichen Zinssteigerungen gut.

Nur hohe Realzinsen - die weltweit nirgendwo zu beobachten oder zu erwarten

sind, setzen dem Sektor zu. Denn ihnen folgt fast immer eine Rezession, der

sich Immobilien naturgemäß nicht entziehen können. Doch auch dann wäre nicht

alles verloren: Die Erfahrung lehrt, dass mit konjunkturell

unempfindlicheren Nutzungsarten ein Portfolio widerstandsfähiger gemacht

werden kann. Nicht nur über die Auswahl von REITs mit solchen Objekten,

sondern auch bei der Titelselektion können besonders robust aufgestellte

REITs ausgewählt werden. Eine Möglichkeit, die wir dafür nutzen, sind gering

verschuldete Gesellschaften. Was die allgegenwärtige Angst vor steigenden

Zinsen anbelangt, haben sich die meisten REITs die derzeit noch niedrigen

Zinssätze über langfristige Kredite auf Jahre hinaus gesichert, so dass sich

etwaige Zinsanstiege bei den Fremdfinanzierungskosten nicht so schnell

bemerkbar machen.

Wie bzw. woher gewinnen Sie Ihre Anlageideen?

Meldungen von Immobilienunternehmen, Analystenstudien sowie die Presse

verfolgen wir und unsere Berater täglich genau. Sie liefern uns in der Regel

mehr als genug Ideen. Hinzu kommen Analysen der Finanzberichte und Gespräche

mit dem Management der REITs. Manchmal sind es auch volkswirtschaftliche

Entwicklungen, die uns dazu bringen, bestimmte Umschichtungen zwischen

Regionen oder bei Nutzungsarten vorzunehmen. Die Kunst ist, den Überblick zu

behalten und Nachrichten schnell und richtig einordnen zu können. Dabei

helfen uns die jahrzehntelange Erfahrung und der intensive Austausch mit

anderen Marktexperten.

Wie haben Sie Ihren Fonds momentan strukturiert - sichern Sie die

Fremdwährungen ab?

Im Moment ist Europa klar übergewichtet, dann folgt die Region Asien/Pazifik

- in Nordamerika sind wir unterrepräsentiert. In den USA ist der Zyklus am

weitesten fortgeschritten und die Konkurrenz durch die dort höheren

Anleihezinsen am ehesten gegeben.

In der Vergangenheit haben wir nur in Fällen ausgeprägter Überbewertung von

Fremdwährungen abgesichert. Das war bisher bei japanischen und australischen

REITs der Fall. Aktuell sind wir bei keinen Währungen abgesichert.

Das Interview wurde geführt von Thomas Reinhold vom Berenberg

Vermögensverwalter Office, das als Verwahrstelle für den genannten Fonds

fungiert.

Auf einen Blick:

Fonds:

E&G FONDS GLOBAL REITS, WKN A0X9EX (R) und A0RDTN (I)

Weitere Informationen:

Bankhaus ELLWANGER & GEIGER AG

Helmut Kurz, Tel. 0711 2148 235, Mail helmut.kurz@privatbank.de

https://www.privatbank.de/vermoegen/e-g-immobilienaktien

