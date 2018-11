DGAP-News: Elanix Biotechnologies AG: Frau Prof. Lee Ann Laurent-Applegate wird neuer Vorstand (deutsch)

Elanix Biotechnologies AG: Frau Prof. Lee Ann Laurent-Applegate wird neuer Vorstand

Berlin, 12.11.2018 - Der Aufsichtsrat der Elanix Biotechnologies AG hat die

Gründerin und Hauptaktionärin Frau Lee Ann Laurent-Applegate zum Vorstand

und Interim-CEO bestellt. Frau Prof. Lee Ann Laurent-Applegate und der

Aufsichtsrat freuen sich darauf, die Elanix Biotechnologies AG in die

Zukunft zu führen.

Frau Professor Applegate ist Biologin und Spezialistin in den Bereichen

Zellbiologie und Gewebekonstruktion für die Regeneration von Haut und

muskuloskelettalem Gewebe. Seit 1993 leitet sie die Abteilung für

Zelltherapie am CHUV in Lausanne und wurde 2010 Privatdozent am Institut für

Plastische und rekonstruktive Chirurgie in der Abteilung für Regenerative

Therapie der Universität Lausanne.

Nach ihrer Promotion zur zellulären und molekularen Regeneration der Haut an

der Universität New Mexiko (Albuquerque, USA) im Jahr 1987, war sie als

Postdoktorandin an der Lovelace Medical Foundation (Albuquerque) und dem MD

Anderson Cancer Center der Universität Texas in Huston, in Zusammenarbeit

mit dem Baylor College für Medizin ebenfalls in Houston, tätig.

Im Jahr 1989 zog sie als "Gastwissenschaftlerin" in die Schweiz, um für zwei

Jahre am Schweizer Institut für Experimentelle Krebsforschung (ISREC) in

Epalinges zu forschen. Danach war sie am Institut für Dermatologie des

Universitätsklinikums tätig, wo sie die Auswirkungen von oxidativem Stress

auf fötale Haut im Vergleich zu sowohl junger als auch alter Haut

erforschte. Von 2000 bis 2005 leitete sie die Forschung über die Mechanismen

der Wundheilung und Geweberegeneration, insbesondere im Hinblick auf die

Verwendung von menschlichen fötalen Humanzellen in diesem Bereich. Im Jahr

2005 veröffentlichte sie in der Fachzeitschrift ,The Lancet' die Daten ihrer

ursprünglichen Forschung über die Verwendung von fötalen Humanzellen für die

Behandlung von Verbrennungen. Diese Publikation stellte einen substantiellen

Durchbruch auf diesem Wissenschaftsgebiet dar.

Professor Applegate setzte ihre Arbeit für die Regeneration der Haut und des

muskuloskelettalen Gewebes auf Basis von fötalen Humanzellen in

Zusammenarbeit mit verschiedenen Dienstleistern und CHUV-Forschungsgruppen

an der EPFL fort. Sie entwickelte darüber hinaus GMP zertifizierte

Zellbanken für den klinischen Einsatz. Zudem hält sie drei Patente,

einschließlich einem zur Verwendung von fötalen Zellen bei der Behandlung

von Verbrennungen, eine Technologie, die im Elanix Produkt "First Cover" zur

Verwendung kommt.

Wir werden wir die Aktionäre auf der nächsten Hauptversammlung umfänglich

informieren

Vorstand und Aufsichtsrat

Der Elanix Biotechnologies AG

Berlin

Über Elanix Biotechnologies AG

Elanix Biotechnologies AG (Frankfurt: ELN) entwickelt und kommerzialisiert

Produkte zur Geweberegeneration, für die Wundversorgung sowie für

dermatologische und gynäkologische Anwendungen und bietet Dienstleistungen

rund um Zelltechnologien an. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 in der

Schweiz aus der Universitätsklinik Lausanne (CHUV) heraus gegründet, um eine

patentierte Vorläuferzelltechnologie zu kommerzialisieren. Vorläuferzellen

sind vollständig differenzierte, aber immunologisch neutrale Zellen, die

sehr potente Induktoren für Gewebewachstum und -heilung sind. Elanix ist im

Besitz GMP-zertifizierter Master- und Working-Zellbanken mit riesigen Mengen

an Zellen.

Elanix hat seinen Hauptsitz in Berlin, Deutschland mit Niederlassungen in

Wiesbaden, Deutschland und Nyon, Schweiz. Elanix ist an der Frankfurter

Börse unter dem Symbol ELN.F notiert. Weitere Informationen und Neuigkeiten

finden Sie unter www.elanixbiotechnologies.com.

