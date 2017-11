DGAP-News: Ekosem-Agrar setzt Expansionskurs in den ersten neun Monaten 2017 fort (deutsch)

Ekosem-Agrar setzt Expansionskurs in den ersten neun Monaten 2017 fort

^

Ekosem-Agrar setzt Expansionskurs in den ersten neun Monaten 2017 fort

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





* Durchschnittliche tägliche Milchleistung bei 780 Tonnen (Vj. 606 Tonnen)

* Steigerung der Betriebsleistung auf 160,7 Mio. Euro (Vj. 108,6 Mio.

Euro)

* Deutliches Umsatzplus von 58 % auf 125,2 Mio. Euro (Vj. 79,0 Mio. Euro)

* Ausweitung der eigenen Verarbeitungskapazitäten durch Übernahmen

Walldorf, 30. November 2017 - Die Ekosem-Agrar GmbH, deutsche

Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten

Unternehmensgruppe Ekoniva, ist auch in den ersten neun Monaten 2017 auf

Basis vorläufiger Zahlen deutlich gewachsen. Per Ende September 2017

vergrößerte die Gesellschaft ihre Milchkuhherde um rund 31 % auf 35.440

Tiere (Vj. 27.100 Tiere). Die Milchproduktion erhöhte sich in den ersten

neun Monaten des Geschäftsjahres von 166.000 Tonnen um gut 28 % auf 213.000

Tonnen. Neben dem Anstieg der durchschnittlichen täglichen Milchleistung um

rund 29 % auf über 780 Tonnen (Vj. 606 Tonnen) profitierte Ekosem-Agrar auch

von einem im Vergleich zum Vorjahr deutlich höheren Milchpreis, der im

Schnitt über 44 Eurocent lag.

Die Betriebsleistung (Umsatz zuzüglich der Veränderung des Bestands an

fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Wert- und Bestandsveränderung an

landwirtschaftlichen Produkten und biologischen Vermögenswerten sowie

sonstigen betrieblichen Erträgen) stieg in den ersten neun Monaten auf

EUR-Basis um 48 % auf 160,7 Mio. Euro (Vj. 108,6 Mio. Euro). Die

Umsatzerlöse verzeichneten einen Anstieg von 79,0 Mio. Euro um 58 % auf

125,2 Mio. Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen

(EBITDA) lag bei 53,8 Mio. Euro und damit gut 44 % über dem Vorjahreswert

von 37,3 Mio. Euro. Dies entspricht einer EBITDA-Marge von über 33 %. Das

operative Ergebnis (EBIT) stieg auf 35,7 Mio. Euro (Vj. 24,3 Mio. Euro); die

EBIT-Marge lag bei 22 %.

Die Erntesaison 2017 entwickelt sich zufriedenstellend. Bislang wurden ca.

844.000 Tonnen Futter geerntet. Damit ist die Versorgung der Herde bis zur

nächsten Ernte sichergestellt. Während der kühle Sommer für die Entwicklung

von Soja, Mais und Sonnenblumen eher abträglich war, erzielte die

Weizenernte in weiten Teilen Russlands Rekordergebnisse. Mit 155.670 Tonnen

Weizen lag auch die Ernte von Ekosem-Agrar deutlich über dem Vorjahresniveau

(ca. 105.000 Tonnen).

Stefan Dürr, Hauptgesellschafter und Geschäftsführer der Ekosem-Agrar GmbH:

"Mit unseren Ernteergebnissen sind wir im Großen und Ganzen zufrieden. Eine

mengenmäßig sehr gute Ernte hat aber auch ihre Kehrseite. So wirkt sich das

Überangebot an Weizen - nicht nur in Russland, sondern auch auf dem

Weltmarkt - dämpfend auf die Preise aus. Insgesamt sind wir weiterhin

zuversichtlich die für das Geschäftsjahr 2017 gesteckten Ziele zu

erreichen."

Auch der Ausbau der Milchverarbeitung schreitet voran. Nach der Übernahme

einer Molkerei im Oktober in der Region Kaluga hat die Gruppe Ende November

eine weitere Molkerei in der Region Woronesch übernommen. Mit diesen beiden

Investitionen steigt die Verarbeitungskapazität des Unternehmens von 40

Tonnen (31.12.2016) auf 390 Tonnen pro Tag.

"Mit unserer eigenen Milchverarbeitung können wir flexibler auf Schwankungen

am Rohmilchmarkt reagieren und so unsere Verhandlungsposition gegenüber dem

Lebensmitteleinzelhandel zusätzlich stärken," so Stefan Dürr weiter.

Die Vermögenswerte der Ekosem-Gruppe beliefen sich zum 30. September 2017

auf 717,5 Mio. Euro (31.12.2016: 615,1 Mio. Euro).

Über Ekosem-Agrar

Die Ekosem-Agrar GmbH, Walldorf, ist die deutsche Holdinggesellschaft der

Ekoniva Gruppe, eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem

Bestand von aktuell über 89.620 Rindern (davon ca. 39.400 Milchkühe) und

einer durchschnittlichen Milchleistung von über 900 Tonnen pro Tag ist die

Gesellschaft größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe verfügt über eine

landwirtschaftliche Nutzfläche von rund 248.000 Hektar und zählt darüber

hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und

Geschäftsführer des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er

Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in

den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine

Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem

Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit rund

5.000 Mitarbeitern an sieben Standorten in sechs Regionen in Russland

vertreten. Ekosem-Agrar hat im Geschäftsjahr 2016 eine Betriebsleistung von

149,2 Mio. Euro und ein EBIT von 31,9 Mio. Euro erwirtschaftet. Weitere

Informationen unter: www.ekosem-agrar.de

°