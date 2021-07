DGAP-News: Einladung zur Donner & Reuschel Asset Manager Presentation 'Powerfrauen' (1,0 CPD-Credit ) (deutsch)

Einladung zur Donner & Reuschel Asset Manager Presentation 'Powerfrauen' (1,0 CPD-Credit )

^

DGAP-News: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB / Schlagwort(e):

Fonds/Sonstiges

Einladung zur Donner & Reuschel Asset Manager Presentation 'Powerfrauen'

(1,0 CPD-Credit )

01.07.2021 / 08:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Einladung zur D&R Asset Manager Presentation "Powerfrauen" (1,0 CPD-Credit)

Das D&R Vermögensverwalter HUB betreut unabhängige Vermögensverwalter sowohl

auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten

setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label

Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In

diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner &

Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger

richtet.

Die UN-Studie World Survey on the Role of Woman in Development belegt, dass

Unternehmen mit weiblichen Vorständen in OECD-Ländern 42 Prozent höhere

Umsatzrenditen erzielten. Es heißt, der weibliche Führungsstil sei geprägt

von Lösungsorientierung, der Konzentration auf Sachverhalte und wirke sich

positiv auf die Unternehmenskultur aus.

Ist dies auch auf die lange von Männern dominierte Welt der Asset Management

Firmen übertragbar?

Gemeinsam mit fünf "Powerfrauen", die als Gründerinnen, Geschäftsführerinnen

und Vorständinnen ihre Firmen zum Erfolg geführt haben, gehen wir u.a. auch

dieser Frage auf den Grund und laden Sie herzlich ein zur

VI. DONNER & REUSCHEL ASSET MANAGER PRESENTATION (1,0 CPD-Credit)

am Dienstag, den 06. Juli 2021 von 09:00 - 11:00 Uhr.

Lassen Sie sich interessante Fondskonzepte, attraktive

Investitionsmöglichkeiten und den weiblichen Blick auf die Welt des

Managements von Vermögensverwaltungen zeigen.

Ein Diskussionspanel, in dem unsere Referentinnen über die Herausforderungen

für ihre Unternehmungen in Gegenwart und Zukunft diskutieren werden, rundet

unsere Veranstaltung ab.

Freuen Sie sich auf Ire Referentinnen:

Dr. Pereshia Berlenbach ist Mitgründerin und COO der Earth Resource

Investment Group (ERIG) und leitet dort die ESG Strategie. Sie ist

Initiatorin des 2019 aufgelegten Earth Sustainable Resources Fund, der auf

ihrer preisgekrönten MBA Arbeit mit dem Titel "Nachhaltigkeit in der

Bergbauindustrie" aufbaut. Der Fonds gilt als einer der ersten auf

Nachhaltigkeit fokussierten Rohstofffonds.

Marion Gridl, Gründerin und Geschäftsführerin der Gridl Asset Management

GmbH verfügt über 24 Jahre Erfahrung als ausgewiesene Expertin im

Rentenfondsmanagement mit Fokus auf Unternehmens-, Wandel- und High Yield

Anleihen. Zusammen mit ihrem Ehemann ist sie Beraterin eines

Multi-Asset-Fonds, der sich in turbulenten Börsenzeiten als

"allwettertaugliche Anlagestrategie" bewiesen hat. Sie ist

Dipl.-Volkswirtin, Dipl.-Vermögensmanagerin und CFA Charterholder.

Dr. Mechthild Upgang, Gründerin Geschäftsführerin der Dr. Upgang

Vermögensverwaltung GmbH, verantwortet das Management ihrer Dachfonds nach

dem Motto "Gewinn mit Sinn": Stabile, nachhaltige Gewinne basieren auf

ökologischer, sozialer und ethischer Verantwortung. Ihre fachlichen

Qualifikationen, die Promotion in Agrarökonomie, ZertFP (c) (University of

Applied Sciences, Fachberaterin für nachhaltiges Investment, sind Basis

ihres Erfolges.

Edda Schröder, Gründerin und Geschäftsführerin der Invest in Visions GmbH.

2006 gründete sie ihre Firma mit dem Ziel institutionellen und privaten

Anlegern den Zugang zu Impact Investments zu ermöglichen. Im Jahr 2011

folgte die Auflegung des IIV Mikrofinanzfonds mit heute knapp einer

Milliarde EUR AuM.

Petra Ahrens, Inhaberin und Vorständin der MAIESTAS AG, gründete 2016 mit

Marc-André Barth die Vermögensverwaltung. Sie ist verantwortlich für die

Organisation, Marketing & Presse sowie die Vermögensverwaltung. Sie ist im

Beirat der Deutsche Mittelstands AG und sitzt im Aufsichtsrat der The Fund

Maker AG. Seit Mai 2021 ist Petra Ahrens die erste Frau im Vorstand des

Verbandes unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland.

Für Sie moderiert Andreas Franik von FIMECO, bekannt als höchst

wertgeschätzter Moderator der deutschen Finanzszene und aus n-tv.

Melden Sie sich hier für die Veranstaltung an!

Wir freuen uns sehr darauf, Sie zu diesem Fachevent mit 1,0 CPD Credit zu

begrüßen!

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie als professioneller Anleger künftig auf direktem

Wege eine Einladung zu unseren Veranstaltungen erhalten möchten,

registrieren Sie sich bitte hier.

---------------------------------------------------------------------------

01.07.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

1214107 01.07.2021

°