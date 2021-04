DGAP-News: Einladung zur D&R Asset Manager Presentation 'Es grünt so grün mit ESG' (deutsch)

Einladung zur D&R Asset Manager Presentation 'Es grünt so grün mit ESG'

Einladung zur D&R Asset Manager Presentation 'Es grünt so grün mit ESG'

Das D&R Vermögensverwalter HUB betreut Unabhängige Vermögensverwalter sowohl

auf der strategischen als auch auf der operativen Seite. Diese Spezialisten

setzen ihre innovativen Anlagestrategien vielfach in eigenen Private Label

Fonds um, für die Donner & Reuschel die Verwahrstellenfunktion ausübt. In

diesem Zusammenhang lädt die Bank zur digital durchgeführten Donner &

Reuschel Asset Manager Presentation ein, die sich an professionelle Anleger

richtet.

Titel: "Es grünt so grün mit ESG"

Termin: Freitag, den 16. April 2021 von 08:30 - 10:30 Uhr.

Wie ist im Bereich ESG das Verhältnis von Aufwand und Nutzen zu betrachten?

Welches Spannungsfeld besteht zwischen grünen Investments und einer

attraktiven Performance? Wie sieht die aktuelle Regulatorik aus? Handelt es

sich bei ESG um einen Hype oder einer never ending story?

Die ausgewiesene Spezialisten lassen Sie hinter ihre Kulissen schauen und

stellen sich Ihren Fragen rund um die konsequente Investition in

Nachhaltigkeit mit realistischem Alpha.

Eine abschließende Podiumsdiskussion soll hierüber Aufschluss geben.

Beteiligen Sie sich sehr gern mit Ihrer persönlichen Einschätzung an der

Diskussion.

Ihre Referenten:

Natalie Schmid, Abteilungsdirektorin Corporate Social Responsibility bei der

Privatbank Donner & Reuschel Aktiengesellschaft. Verantwortlich für die

Impulsgebung zu Nachhaltigkeitsthemen der Bank, Entwicklung derselben auch

unter Einbezug der Belegschaft.

Dr. Joachim Berlenbach, Geologe, langjährig praxiserfahren im Bergbau und

Firmengründer der Earth Resource Investment Group (ERIG). Pereshia

Berlenbach, zeichnet verantwortlich für die Entwicklung einer Produktlösung,

mit der Investoren gezielt auf Rohstoffaktien von nachhaltig wirtschaftenden

Unternehmen setzen können.

Manfred Wiegel, Gründer, CEO und Fundmanager der green benefit AG. Sein

Motto: "Improve the world and benefit from it!"

Oliver Hagedorn, Gründer und CEO der avesco Financial Services AG. Ein

Unternehmer mit gesellschaftlichen Visionen.

Christoph Klein, CFA, CEFA, Gründer und Managing Partner der ESG Portfolio

Management GmbH mit 20 Jahren Erfahrung als Portfolio Manager.

Für Sie moderiert Andreas Franik, unter anderem bekannt aus n-tv.

