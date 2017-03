DGAP-News: Einbecker Brauhaus AG: Jahresergebnis 2016 - Einbecker Brauhaus AG weiter auf Kurs - Markenabsatz und Jahresüberschuss legen zu (deutsch)

Einbecker Brauhaus AG: Jahresergebnis 2016 - Einbecker Brauhaus AG weiter auf Kurs - Markenabsatz und Jahresüberschuss legen zu

Jahresergebnis 2016

Einbecker Brauhaus AG weiter auf Kurs

Markenabsatz und Jahresüberschuss legen zu

Im Geschäftsjahr 2016 setzte die Einbecker Brauhaus AG 586.000 hl Bier ab. Der Markenabsatz betrug 471.000 hl und lag 5,2 % über dem Vorjahr.

Die Umsatzerlöse betrugen TEUR 32.567, hierbei ist die Kürzung um die Biersteuer nach BilRUG berücksichtigt. Der Jahresüberschuss liegt mit TEUR 1.053 gegenüber TEUR 444 im Vorjahr deutlich höher. Das Jahresergebnis wurde in Höhe von TEUR 600 durch die gesetzlich erforderliche zinssatzbedingte Neubewertung bei den Pensionsrückstellungen gemäß § 253 HGB beeinflusst.

Der seit 2012 kontinuierlich umgesetzte Masterplan mit der Konzentration sämtlicher Abfüll- und Logistikaktivitäten am Standort Einbeck wurde erfolgreich abgeschlossen. Im Jahr 2016 wurden eine Leerflaschensortieranlage installiert, zusätzliche Leergutlagerflächen geschaffen und vorbereitende Maßnahmen zur Errichtung einer weiteren Lagerhalle getroffen.

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 30. Mai 2017 vorschlagen, den Bilanzgewinn der Einbecker Brauhaus AG in Höhe von EUR 650.025,92 (Vj.: TEUR 313) wie folgt zu verwenden:

Zahlung einer Dividende in Höhe von EUR 218.318,96 (EUR 0,08 je dividendenberechtigter Stückaktie, Vj.: EUR 0,07), Einstellung von EUR 300.000,00 in andere Gewinnrücklagen und Vortrag von EUR 131.706,96 auf neue Rechnung.

Die Dividende wird steuerfrei ausgeschüttet, d.h. ohne Abzug von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag, da die Dividende in vollem Umfang aus dem steuerlichen Einlagekonto im Sinne von § 27 KStG (nicht in das Nennkapital geleistete Einlagen) geleistet wird. Die Zahlung der Dividende erfolgt am 2. Juni 2017.

Einbeck, den 30. März 2017

Kontakt: Lothar Gauß Vorstand

