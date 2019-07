DGAP-News: Eight Advisory Germany GmbH: Die von einem ehemaligen Big Four Steuerexperten gegründete Trarestra wird die erste Steuerkanzlei aus Deutschland bei Eight International (deutsch)

Eight Advisory Germany GmbH: Die von einem ehemaligen Big Four Steuerexperten gegründete Trarestra wird die erste Steuerkanzlei aus Deutschland bei Eight International

15.07.2019

Hochspezialisierte Steuerberatungskanzlei mit Fokus auf Beratung von M&A

Projekten schließt sich globalem Beraternetzwerk an

Frankfurt/Main, 15. Juli 2019 - Das international tätige, unabhängige

Beratungsnetzwerk Eight International begrüßt Trarestra als neues Mitglied.

Trarestra, eine hochspezialisierte Kanzlei für Transaktionssteuerberatung,

ist damit die erste Steuerberatungsgesellschaft für Eight International in

Deutschland.

Die Trarestra Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde im Oktober 2018 von dem

ehemaligen EY Transaktionsexperten Jan Ole Burchert gegründet. Bereits im

Juli dieses Jahres wurde die Gesellschaft Mitglied bei Eight International,

einem international tätigen, unabhängigen Beraternetzwerk. Burchert, der

2007 seine Karriere bei PwC begonnen hatte und auch später nach einem

Wechsel zu EY auf diversen internationalen Deals agierte, möchte für Eight

International insbesondere moderne M&A-Steuerberatung im Transaktionsumfeld

anbieten. Zu Beginn des Jahres stieß Burcherts EY-Kollege Manuel Wall zum

Trarestra Team hinzu. Beide wollen nun den Bekanntheitsgrad von Eight

International in Deutschland zusammen mit dem zweiten deutschen Partner, der

Eight Advisory Germany GmbH, erhöhen.

Als Mitglied von Eight International ist die Trarestra Teil eines globalen

Netzwerkes unabhängiger Beratungsfirmen aus mehr als 20 Ländern mit rund

2.500 Beratern. Eight International bietet mit diesem Netzwerk Unternehmen

und Finanzinvestoren finanzielle und steuerliche Beratung zu Transaktionen,

Restrukturierungen und Transformationen des operativen Geschäftes. Das 2016

gegründete Netzwerk verfügt über Dependancen auf fünf Kontinenten.

Bei Eight International trifft Burchert seinen alten Kollegen, den

Frankfurter Eight Advisory Partner Michael Wahl, mit dem er bereits bei EY

eng zusammengearbeitet hatte.

Michael Wahl, Partner Eight Advisory Germany: "Wir freuen uns, Trarestra als

Teil unseres Netzwerks zu begrüßen. Uns eint unser moderner Ansatz der drei

Säulen von Interaktion, Proaktivität und Kommunikation im Dialog mit unseren

Kunden ebenso wie die langjährige, tiefgehende Erfahrung in diversen

Branchen. Nicht zuletzt wird auch die räumliche Nähe im mainBuilding in

Frankfurt dazu beitragen, dass unsere gemeinsame Arbeit an verschiedenen

Projekten genauso eng wie inspirierend und erfolgreich wird."

Über Eight Advisory Germany

Eight Advisory ist ein international tätiges, unabhängiges

Beratungsunternehmen, das auf Transaktionsmanagement fokussiert ist. Eight

Advisory wurde 2009 in Frankreich von acht Partnern und Partnerinnen

gegründet, die zuvor bei Arthur Andersen oder einer Big Four Gesellschaft

tätig waren. Bereits 2011 wurde Eight Advisory von der Fachpresse als

französischer Marktführer für Restrukturierung und Transaktionen

ausgezeichnet. Heute beschäftigt das Unternehmen in Frankreich, Belgien,

London und Deutschland insgesamt 400 Mitarbeiter, davon 45 Partner. Über die

Eight International Allianz werden weltweit 20 Länder abgedeckt. Mehr

Informationen unter: www.8advisory.com

