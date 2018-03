DGAP-News: Ecommerce Alliance AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 - Positives Konzernergebnis erreicht (deutsch)

Ecommerce Alliance AG veröffentlicht vorläufige Zahlen 2017 - Positives Konzernergebnis erreicht

14.03.2018 / 09:00

München, 14. März 2018 - Die Ecommerce Alliance AG (ECA, ISIN DE000A12UK08)

hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 vorgelegt. Nach dem

erfolgreichen Umbau zum digitalen Asset Manager fokussiert sich die

Gesellschaft auf das Konzernergebnis, in dem die Ergebnisbeiträge aller

Beteiligungen - inklusive der Minderheitsbeteiligungen der im zweiten

Halbjahr 2017 übernommenen Mountain Internet AG - berücksichtigt werden. Das

Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nach

vorläufigen Berechnungen auf TEUR 670 nach TEUR 349 im Vorjahr. Mit einem

Konzernjahresüberschuss in Höhe von TEUR 434 hat die Gesellschaft das Ziel

eines positiven Jahresergebnisses erreicht und den Vorjahreswert von TEUR

213 um 104 Prozent übertroffen.

Im Geschäftsjahr 2017 hat die Ecommerce Alliance AG mit den Verkäufen von 12

Prozent der Anteile an MYBESTBRANDS, der Minderheits-Beteiligung an der The

Native Media Inc. sowie der Minderheits-Beteiligung an der InterNations GmbH

drei erfolgreiche Exits realisiert. Mit der Übernahme der Mountain Internet

AG hat sich das ECA-Portfolio im Gegenzug um acht aussichtsreiche digitale

Beteiligungen substanziell erweitert. Im Berichtsjahr reduzierten sich die

Konzernumsätze, in denen die Erlöse der Minderheitsbeteiligungen nicht

berücksichtigt werden, aufgrund eines schwächeren Service-Geschäfts auf rund

EUR 16,7 Mio. (Vorjahr EUR 18,4 Mio.).

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Ecommerce Alliance AG die notwendigen

Strukturen geschaffen, um den Konzern zu einer führenden

Beteiligungsgesellschaft für digitale Unternehmen zu entwickeln. Durch die

vertiefte Kooperation mit dem Mehrheitsaktionär Mountain Partners haben sich

zudem die strategischen Möglichkeiten der ECA signifikant erweitert.

Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und unter

Vorbehalt der Abschlussprüfung. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr

2017 sowie einen Ausblick zum laufenden Geschäftsjahr wird die Ecommerce

Alliance AG mit dem Geschäftsbericht 2017 am 24. April 2018

veröffentlichen.

Über die Ecommerce Alliance AG:

Die Ecommerce Alliance AG (ECA) (ISIN: DE000A12UK08) ist eine operative

Beteiligungsgesellschaft, deren Aktien im Mittelstandssegment m:access der

Börse München und im Basic Board der Frankfurter Wertpapierbörse notieren.

Als schlanker, transparenter und intelligenter Investor widmet sich die

Gesellschaft der Zukunftsbranche, in der sie über langjähriges Know-how und

ein ausgezeichnetes Netzwerk verfügt: dem Digitalgeschäft. Aktuell hält die

Ecommerce Alliance AG mehr als dreißig Unternehmensbeteiligungen in drei

Segmenten: Meta-Plattformen, SaaS sowie Digital Media, Value-Added-Ecommerce

und Digital Business Services. Die ECA ermöglicht so ihren Aktionären über

die Börse den einfachen Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von

digitalen Assets.

Kontakt:

Ecommerce Alliance AG

Justine Wonneberger

Vorstand

Bavariaring 17

80336 München

phone: +49 89 2314141 00

fax: +49 89 2314141 11

e-mail: wonneberger@ecommerce-alliance.de

www.ecommerce-alliance.de

CROSSALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Investor Relations

Freihamer Straße 2

82166 Gräfelfing/München

phone: +49 89 898 27 227

e-mail: sh@crossalliance.de

°