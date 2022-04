DGAP-News: EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT (deutsch)

EcoGraf Limited: QUARTALSBERICHT

29.04.2022 / 16:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

QUARTALSBERICHT

Australische Regierung genehmigt bedingt Ausbaudarlehen in Höhe von 40 Mio.

US-Dollar für HF-freie Batterieanodenmaterialanlage

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK;

OTCQX: ECGFF) freut sich, seinen Tätigkeits- und Cashflow-Bericht für die

drei Monate bis zum 31. März 2022 zu veröffentlichen.

Höhepunkte

* EcoGraf(TM)-Batterieanodenmaterial

* Die australische Regierung gibt die bedingte Genehmigung für

EcoGrafs 40-Millionen-US-Dollar-Ausbaudarlehen zur Unterstützung der

HF-freien Batterieanodenmaterialanlage des Unternehmens bekannt

* Das Bauprojekt schreitet mit der Einreichung der behördlichen

Genehmigungsanträge und der Vorbereitung des Beginns der ersten

Bauarbeiten und der Installation der unterirdischen

Baustelleneinrichtungen voran

* Der Standortpachtvertrag mit der staatlichen westaustralischen

Behörde DevelopmentWA liegt vor und wird nach Erhalt der

Genehmigungen unterzeichnet

* Abschluss der vertraglichen Vereinbarungen für die Vergabe der

Bauarbeiten und der Beschaffungsprogramme für die wichtigsten

Prozessanlagen

* Zusätzliche Verfahrensverbesserungen, die im Rahmen des Programms

zur mechanischen Formgebung im kommerziellen Maßstab identifiziert

wurden, werden voraussichtlich zu einer Steigerung der

Produktausbeute von über 60 % führen

* Die Ergebnisse der HF-freien EcoGraf(TM)-Prozessoptimierung zeigen

einen geringeren Verbrauch an Reagenzien und eine verbesserte

Betriebseffizienz

* Gespräche mit potenziellen Kunden in Asien, Europa und Nordamerika

bezüglich Abnahme-, Investitions- und

Produktentwicklungsmöglichkeiten

* Das Fließschema der neuen australischen Anlage wurde so

konfiguriert, dass die Produktausbeute maximiert und die

Nebenprodukte verwertet werden können, um neue Marktchancen für

Produkte zu nutzen

* EcoGraf(TM)-Batterierecycling

* Verstärkte Konzentration der Industrie auf geschlossene

Batterielieferketten und Anodenrecycling

* HF-freies, rückgewonnenes EcoGraf(TM)-Anodenmaterial wird bei

SungEel Hitech in Korea elektrochemischen Tests unterzogen

* Einbindung eines europäischen Spezialisten für Anodenrecycling im

Zuge des Fortschreitens der Gespräche mit potenziellen Partnern

* EcoGraf(TM)-Naturflockengraphit

* Staatliche Anerkennung für Epanko auf der jährlichen tansanischen

Bergbau- und Investitionskonferenz

* Finanzierungsprogramm schreitet voran, mehrere Finanzinstitute

führen eine Due-Diligence-Prüfung durch

* Soziale und kommunale Programme zur Unterstützung des örtlichen

Krankenhauses, der medizinischen Versorgung des Dorfes, des

Waisenhauses und der Feierlichkeiten zum Internationalen Frauentag

in Ulanga

* Partnerschaft mit Vemeer Südafrika zur Untersuchung von

Möglichkeiten für einen schonenden Tagebau

* Unternehmen

* Barmittel am Quartalsende in Höhe von 48,1 Millionen AUD

* EcoGraf ist seit ab 21. März 2022 in den australischen All

Ordinaries Aktienindex aufgenommen

* DTC-Zulassung für den Handel von EcoGraf-Aktien auf dem OTCQX-Markt

in den USA

Unternehmensübersicht

EcoGraf baut ein diversifiziertes Geschäft mit Batterieanodenmaterial auf,

um hochreine Graphitprodukte für den Lithium-Ionen-Batterien-Markt und

fortschrittliche Fertigungsmärkte zu produzieren. Bis heute wurden über 30

Millionen US-Dollar investiert, um zwei äußerst attraktive,

entwicklungsbereite Graphitgeschäfte aufzubauen.

Die erste neue, hochmoderne EcoGraf-Verarbeitungsanlage in Westaustralien

wird sphärische Graphitprodukte für den Export nach Asien, Europa und

Nordamerika herstellen und dabei eine überlegene, umweltverträgliche

HF-freie Reinigungstechnologie einsetzen, um den Kunden nachhaltig

produziertes, hochleistungsfähiges Batterieanodenmaterial zu liefern. Später

wird die Produktionsbasis für Batteriegraphit um zusätzliche

Verarbeitungsanlagen in Europa und Nordamerika erweitert, um den weltweiten

Übergang zu sauberer, erneuerbarer Energie im kommenden Jahrzehnt und das

rasche Wachstum bei Batteriematerialien zu unterstützen.

Darüber hinaus wird die bahnbrechende Rückgewinnung von

Kohlenstoffanodenmaterial aus recycelten Batterien durch das

EcoGraf(TM)-Verfahren des Unternehmens die Recyclingindustrie in die Lage

versetzen, Batterieabfälle zu reduzieren und recyceltes

Kohlenstoffanodenmaterial zur Verbesserung der Lebenszykluseffizienz von

Batterien einzusetzen.

Ergänzend zu diesen Batteriegraphit-Aktivitäten treibt das Unternehmen auch

das Geschäft mit natürlichem Flockengraphit von TanzGraphite voran, das

zusätzliches Rohmaterial für die Batterieanodenmaterial-Anlagen liefern und

den Kunden eine langfristige Versorgung mit hochwertigen Graphitprodukten

für industrielle Anwendungen wie feuerfeste Materialien, Aufkohlungsmittel

und Schmiermittel bieten wird.

Dieser Bericht ist vom Board für die Veröffentlichung genehmigt.

Dies ist eine stark gekürzte Übersetzung des englischen Tätigkeitsberichts.

Nur der englische Bericht ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit

der Übersetzung wird ausgeschlossen.

Den vollständigen Bericht finden Sie auf

ASX-EGR-Quarterly-Activities-and-Cashflow-Report-Final.pdf (ecograf.com.au)

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

INVESTOREN

Andrew Spinks

Managing Director

T: +61 8 6424 9002

Zukunftsgerichtete Aussagen

Verschiedene Aussagen in dieser Bekanntmachung stellen Aussagen über

Absichten, zukünftige Handlungen und Ereignisse dar. Solche Aussagen werden

im Allgemeinen als "zukunftsgerichtete Aussagen" eingestuft und beinhalten

bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige

Faktoren, die dazu führen könnten, dass diese zukünftigen Handlungen,

Ereignisse und Umstände wesentlich von dem abweichen, was hier dargestellt

oder implizit dargestellt wird. Das Unternehmen gibt keine Zusicherung, dass

die erwarteten Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften, die in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden, erreicht

werden.

Produktionsziele und Finanzinformationen

Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen in Bezug auf die

Machbarkeitsstudie zur Produktion von Batteriegraphit mit der

EcoGraf-Technologie des Unternehmens, einschließlich der Produktionsziele

und der prognostizierten Finanzinformationen, die von den Produktionszielen

abgeleitet sind, stammen aus einer ASX-Meldung vom 5. Dezember 2017 "Battery

Graphite Pilot Plant", aktualisiert am 17. April 2019 "EcoGraf Delivers

Downstream Development" und am 5. November 2020 "Completion of EcoGraf(TM)

Processing Facility Development Report", verfügbar unter www.ecograf.com.au

und www.asx.com.au. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen

Annahmen, die den Produktionszielen und den von den Produktionszielen

abgeleiteten prognostizierten Finanzinformationen zugrunde liegen, die in

der am 5. Dezember 2017 veröffentlichten und am 17. April 2019 und 5.

November 2020 aktualisierten Bekanntmachung dargelegt wurden, weiterhin

gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf die bankfähige

Machbarkeitsstudie für das Graphitprojekt Epanko beziehen, einschließlich

der Produktionsziele und der prognostizierten Finanzinformationen, die von

den Produktionszielen abgeleitet sind, stammen aus der ASX-Meldung vom 21.

Juni 2017 "Aktualisierte bankfähige Machbarkeitsstudie", die unter

www.ecograf.com.au und www.asx.com.au verfügbar ist. Das Unternehmen

bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, die den Produktionszielen und

den von den Produktionszielen abgeleiteten prognostizierten

Finanzinformationen zugrunde liegen, die in der Bekanntmachung vom 21. Juni

2017 veröffentlicht wurden, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich

geändert haben.

Fachkundige Personen

Alle Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf

Explorationsergebnisse, Mineralressourcen oder Erzreserven beziehen,

basieren auf Informationen, die von Andrew Spinks zusammengestellt wurden.

Andrew Spinks ist Mitglied des Australasian Institute of Mining and

Metallurgy und steht auf einer Liste, die von der ASX von Zeit zu Zeit

veröffentlicht wird. Andrew Spinks ist ein Direktor von EcoGraf Limited und

verfügt über ausreichende Erfahrung, die für die Art der Mineralisierung und

die Art der Lagerstätte, die er untersucht, sowie für die Tätigkeit, die er

ausübt, relevant ist, um sich als kompetente Person gemäß der Definition in

der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results,

Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren. Andrew Spinks erklärt

sich damit einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden

Sachverhalte in dieser Meldung in der Form und dem Kontext, in dem sie

erscheinen, aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Meldung, die sich auf Mineralressourcen

beziehen, basieren auf Informationen, die von David Williams, einer

kompetenten Person, die Mitglied des Australasian Institute of Mining and

Metallurgy ist, zusammengestellt wurden. David Williams ist bei CSA Global

Pty Ltd, einem unabhängigen Beratungsunternehmen, angestellt und verfügt

über ausreichende Erfahrungen, die für die Art der Mineralisierung und die

Art der Lagerstätte, um die es hier geht, sowie für die Tätigkeit, die er

durchführt, relevant sind, um sich als kompetente Person gemäß der

Definition in der Ausgabe 2012 des Australasian Code for Reporting of

Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves" zu qualifizieren.

David Williams erklärt sich damit einverstanden, dass die auf seinen

Informationen basierenden Sachverhalte in dieser Meldung in der Form und dem

Kontext, in dem sie erscheinen, aufgenommen werden.

Die Informationen in dieser Bekanntmachung, die sich auf Erzreserven

beziehen, wurden von Steve O'Grady zusammengestellt, der Mitglied des

Australasian Institute of Mining and Metallurgy ist. Steve O'Grady ist ein

Vollzeitangestellter von Intermine Engineering und erstellte die Schätzung

der Bergbaureserven auf der Grundlage von Daten und geologischen

Informationen, die von Herrn Williams bereitgestellt wurden. Herr O'Grady

verfügt über ausreichende Erfahrungen, die für die Schätzung, Bewertung,

Evaluierung und wirtschaftliche Gewinnung der Erzreserve, die er vornimmt,

relevant sind, um als kompetente Person gemäß der Definition in der Ausgabe

2012 des "Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Minerals

Resources and Ore Reserves" zu gelten. Steve O'Grady erklärt sich damit

einverstanden, dass die auf seinen Informationen basierenden Sachverhalte in

der Form und in dem Zusammenhang, in dem sie erscheinen, in diese Meldung

aufgenommen werden.

