DGAP-News: E.ON SE: E.ON treibt Integration von innogy erfolgreich voran - Solides operatives Geschäft (deutsch)

E.ON SE: E.ON treibt Integration von innogy erfolgreich voran - Solides operatives Geschäft

29.11.2019 / 07:30

- Starkes drittes Quartal unterstreicht die Stärke des operativen Geschäfts.

- Anhebung der Ergebnisprognose 2019 durch innogy Übernahme.

- Wirtschaftliche Nettoverschuldung steigt transaktionsbedingt an,

Rating-Ziel starkes "BBB" untermauert.

- Dividendenvorschlag von 0,46 Euro/Aktie bestätigt.

- Integration von innogy voll im Zeitplan, Synergien von 600 - 800 Millionen

Euro ab 2022 bekräftigt.

- UK-Geschäft soll insgesamt bereits ab 2022 ein deutlich positives Ergebnis

erreichen.

"Nur wenige Wochen nach der Übernahme von innogy haben wir bereits sichtbare

Fortschritte bei der Integration erzielt. Wir liegen in jeder Hinsicht voll

im Plan", sagte Johannes Teyssen, Vorstandsvorsitzender von E.ON, bei der

Vorlage der Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2019, die er gemeinsam

mit Finanzvorstand Marc Spieker erläuterte. In das Quartalsergebnis ist

erstmals anteilig auch das Ergebnis von innogy eingeflossen. Teyssen

erläuterte zudem Vorschläge zur Restrukturierung der britischen

innogy-Tochtergesellschaft npower.

Drittes Quartal deutlich über Vorjahr

In den ersten neun Monaten 2019 entwickelte sich das operative Geschäft von

E.ON wie erwartet. Im Vergleich zum Berichtszeitraum 2018 stieg der Umsatz

um 1,9 Milliarden auf 23,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT für den

Konzern sank gegenüber dem Berichtszeitraum 2018 um 6 Prozent auf 2,2

Milliarden Euro. Das isolierte dritte Quartal lag rund 20 Prozent über

Vorjahr, so dass E.ON wie erwartet den schwachen Start des ersten Quartals

im Jahresverlauf aufholen wird. Entsprechend lag der bereinigte

Konzernüberschuss mit knapp 1,2 Milliarden Euro nur noch um 3 Prozent unter

dem Vorjahreswert.

In diesen Kennzahlen sind die an RWE übertragenen Geschäftsaktivitäten in

den Bereichen Erneuerbare Energien bis zum 18. September 2019 enthalten. Ab

diesem Zeitpunkt trägt innogy als eigenständiges Segment - im Wesentlichen

mit dem Netz- und Vertriebsgeschäft - zur Geschäftsentwicklung bei.

"Das Ergebnis nach neun Monaten entspricht unserer Planung. Aufgrund des

vollzogenen Erwerbs von innogy haben wir unsere Prognose angepasst. Wir

erwarten für das Jahr 2019 jetzt ein bereinigtes Konzern-EBIT im Bereich von

3,1 bis 3,3 Milliarden Euro und einen bereinigten Konzernüberschuss von 1,45

bis 1,65 Milliarden Euro. Zuvor waren wir von 2,9 bis 3,1 Milliarden beim

bereinigten EBIT und von 1,4 bis 1,6 Milliarden Euro beim bereinigten

Konzernüberschuss ausgegangen. Auch unseren Dividendenvorschlag von 0,46

Euro/Aktie bestätigen wir. Der durch den Abgang wesentlicher Teile des

Erneuerbare-Energien-Geschäfts verursachte Ergebnisrückgang wird durch den

Beitrag des neuen Segments innogy mehr als kompensiert", sagte Spieker.

Im Geschäftsfeld Energienetze lag das bereinigte EBIT nach neun Monaten mit

1,42 Milliarden Euro insgesamt auf dem Niveau des Vorjahres (1,47 Milliarden

Euro). In Deutschland ging das Ergebnis vor allem durch den Entfall

positiver Einmaleffekte aus dem Vorjahr zurück. Zusätzlich belastete der

Rückgang des kalkulatorischen Eigenkapitalzinssatzes mit dem Beginn der

dritten Regulierungsperiode Strom das bereinigte EBIT. Diese Effekte konnten

jedoch vor allem durch die hohe Investitionstätigkeit überwiegend

kompensiert werden. In Schweden profitiert E.ON weiterhin von einer

positiven Geschäftsentwicklung.

Bei den Kundenlösungen sank das bereinigte EBIT auf 224 Millionen Euro

gegenüber dem Berichtszeitraum 2018 mit 360 Millionen Euro. In Deutschland

lag das bereinigte EBIT unter dem hohen Vorjahresniveau. Grund war vor allem

die gesunkene Bruttomarge im Strom- und Gasvertriebsgeschäft. Dieser

Rückgang wird sich im Jahresverlauf weitgehend ausgleichen. Das bereinigte

EBIT in Großbritannien sank gegenüber dem Vorjahr ebenfalls deutlich. Dies

ist vor allem auf die im Jahr 2019 eingeführten regulatorischen

Preisobergrenzen zurückzuführen.

Verschuldung aufgrund der Innogy-Übernahme erwartungsgemäß gestiegen

Im Vergleich zum 31. Dezember 2018 (16,6 Milliarden Euro) stieg die

wirtschaftliche Netto-Verschuldung um 23,0 auf 39,6 Milliarden Euro. Diese

Entwicklung ist im Wesentlichen durch die Erstkonsolidierung der

innogy-Aktivitäten geprägt. Gegenläufig wirkt sich die Entkonsolidierung der

zum 31. Dezember 2018 noch enthaltenen umgegliederten Aktivitäten in den

Bereichen Erneuerbare Energien und PreussenElektra aus.

"Aufgrund des deutlich wachsenden Anteils unseres regulierten Netzgeschäftes

im Gesamtportfolio, haben die Rating Agenturen bereits im letzten Jahr klar

signalisiert, dass sie der neuen E.ON eine höhere Schuldentragfähigkeit

zumessen. Wir können auf Basis der guten operativen Entwicklung sowie der

erwarteten Synergien aus der Integration von innogy unser Ziel eines starken

"BBB" Rating bereits heute bekräftigen", so Spieker.

Integration mit hohem Tempo

Die Integration von innogy in den E.ON-Konzern verläuft planmäßig. Die

künftigen Führungspositionen in der ersten und zweiten Ebene unterhalb des

Vorstands sind nahezu vollständig besetzt - zu fast gleichen Teilen mit

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von E.ON und innogy. Der Anteil weiblicher

Führungskräfte auf der ersten Ebene unterhalb des Vorstands konnte auf rund

25 Prozent gesteigert werden.

Auch wichtige Standortentscheidungen sind inzwischen getroffen: Essen ist

Sitz des Konzerns und aller nationalen und internationalen

Netzsteuerungsfunktionen. Von Essen aus wird E.ON auch die Entwicklung von

Innovationen für alle Märkte in Europa vorantreiben. Dortmund bleibt unter

anderem mit der "Westnetz" Standort des mit Abstand größten

Verteilnetzbetreibers von E.ON in Deutschland. Dort wird zudem das

vertriebliche Zukunftsgeschäft "City Energy Solutions" gestärkt. München

wird weiterhin ein wichtiger Vertriebsstandort von E.ON sein, an dem

wichtige Funktionen des deutschlandweiten Strom- und Gasgeschäfts

zusammengefasst sind.

Spieker betonte darüber hinaus: "Wir sind fest entschlossen, 600 bis 800

Millionen Euro Synergien bis 2022 zu heben. Die ersten Maßnahmen sind

bereits erfolgreich umgesetzt. Weitere werden folgen. Darauf können sich

unsere Aktionäre verlassen."

Vorschläge für Restrukturierung der npower-Geschäfte

"Der Markt in Großbritannien ist derzeit besonders herausfordernd. Wie wir

wiederholt betont haben, werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen das

Geschäft nachhaltig wieder in die Gewinnzone zu führen. Dazu haben wir

Vorschläge entwickelt und bereits begonnen, diese mit den britischen

Gewerkschaften zu beraten", erklärte Teyssen.

Zu den Vorschlägen gehört unter anderem, dass die Privat- und kleineren

Gewerbekunden von npower künftig von E.ON UK auf einer gemeinsamen

IT-Plattform betreut werden. Die großen Industrie- und Gewerbekunden der

npower werden weiter separat bedient. Die verbleibenden Aktivitäten von

npower werden im Laufe der nächsten zwei Jahre restrukturiert. Diese

Maßnahmen ermöglichen vor allem in der IT Infrastruktur und im Kundenservice

erhebliche Vorteile.

Auch E.ON UK intensiviert die eigenen anspruchsvollen

Kostensenkungs-anstrengungen weiter, ohne den Kunden aus den Augen zu

verlieren. Basis hierfür sind schlankere, zunehmend digitale Prozesse, die

zugleich das Kundenerlebnis verbessern. In diesem Jahr hat E.ON UK die

Marktstellung mit innovativen und attraktiven Produkten verteidigt. Seit

Mitte des Jahres beliefert E.ON UK nur noch mit grünem Strom und hat seitdem

die Kundenbasis stabilisiert. Diese Restrukturierungen werden mit einem

Aufwand von 500 Millionen Britischen Pfund verbunden sein. Insgesamt strebt

E.ON eine Trendwende in der operativen Entwicklung des Unternehmens an. Das

kombinierte UK-Geschäft soll ab 2022 mindestens 100 Millionen Britischen

Pfund EBIT und damit einen positiven Free Cash Flow erzielen.

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung des E.ON-Konzerns und anderen derzeit verfügbaren

Informationen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken und

Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass die

tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung

der Gesellschaft wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen

abweichen. Die E.ON SE beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei

Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren und an

zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

