DGAP-News: E.I. Sturdza Strategic Management Limited: Eric Sturdza Investments ernennt neues Fondsmanagement-Team für Strategic Europe Quality Fonds (deutsch)

Eric Sturdza Investments ernennt neues Fondsmanagement-Team für Strategic

Europe Quality Fonds

Frankfurt, 02. November 2021 - Eric Sturdza Investments hat für ihren

Europa-Flaggschifffonds Strategic Europe Quality Fonds ein neues

Investmentteam ernannt. Mit Phileas Asset Management ("Phileas") übernimmt

ein erfahrenes und auf europäische Aktien spezialisiertes

Portfoliomanagementteam unter der Leitung der Phileas-Gründer Ludovic Labal

und Cyril Bertrand mit Sitz in Paris das Fondsmanagement. Der bisher für den

Strategic Europe Quality Fonds verantwortliche Portfoliomanager Willem Vinke

von Lofoten Asset Management hat sich aus privaten Gründen von seiner

Position zurückgezogen. Eric Sturdza Investments hat das neue Team nach

einem gründlichen Selektions- und Due Diligence-Prozess im Rahmen einer

geplanten Nachfolgeregelung ausgewählt.

Die Anlagestrategie von Phileas Asset Management sieht für den Strategic

Europe Quality Fonds weiterhin ein konzentriertes Portfolio mit 30 bis 40

Qualitätstiteln von europäischen Unternehmen vor. Das Anlageteam verfolgt

einen Fundamentaldaten-basierten Bottom-up Selektionsprozess, um

unterbewertete Aktien mit positivem Wachstumspotenzial und einer soliden

Finanzbasis zu identifizieren.

Nachhaltigkeit wird im Strategic Europe Quality Fonds zukünftig ein größeres

Gewicht einnehmen. Der von Eric Sturdza Investments verfolgte ESG-Ansatz

soll durch eine weitere von Phileas entwickelte ESG-Strategie ergänzt

werden. Das Phileas-Anlageteam versteht sich dabei als aktiver Teilhaber,

der Engagement und Stimmrechte auch bei ESG-Themen im Blick hat.

Im Zuge der Neubesetzung wird Eric Sturdza Investments die Research Fee in

Höhe von 5 Basispunkten streichen und die minimale Investmenthöhe für die

institutionelle Tranche von 25 Millionen Euro auf 10 Millionen Euro

reduzieren.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit dem Phileas-Team", so Andrew

Fish, Managing Director von Eric Sturdza Investments. "Ihre Ernennung stellt

eine Weiterentwicklung der Positionierung unserer Flaggschiff-Strategie für

europäische Aktien innerhalb des Marktes dar, wobei die Gesamtstrategie und

der Investitionsansatz beibehalten werden. Die langjährige Erfolgsbilanz von

Ludovic Labal und Cyril Bertrand bei der Erzielung von Renditen und der

gleichzeitigen Integration eines robusten und zukunftsorientierten

ESG-Ansatzes in ihren Anlageprozess entspricht genau dem, was unseren

Anlegern wichtig ist, und der Philosophie, die heute im Mittelpunkt unserer

Geschäftstätigkeit steht."

Ludovic Labal, Partner und Fondsmanager bei Phileas Asset Management: "Wir

freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Eric Sturdza Investments und

darauf, unseren eigenen robusten ESG-Ansatz in den Fonds zu integrieren, mit

dem Ziel, überdurchschnittliche Renditen zu generieren, die der Strategic

Europe Quality Fund bereits in der Vergangenheit für seine Anleger erreicht

hat."

Über E.I. Sturdza

E.I. Sturdza Strategic Management Limited (EISSML) wurde im November 1999

gegründet und gehört zur Eric Sturdza Group mit Hauptsitz in Genf. Insgesamt

verwaltet die Gruppe 6,2 Mrd. USD (Stand Dezember 2020). EISSML ist

verantwortlich für die Fondsaktivitäten der Gruppe, wobei sie sich

gegenwärtig auf exklusive Partnerschaften mit ausgewählten Portfoliomanagern

stützt, die allesamt in ihrem Bereich führend sind und eine solide und

langfristige Erfolgsbilanz aufweisen. Dabei stellt EISSML ihren

Portfoliomanagern eine umfassende Infrastruktur zur Verfügung, die es ihnen

erlaubt, sich auf das reine Portfoliomanagement zu konzentrieren. Seit der

Gründung vor über 20 Jahren hat die Investmentgesellschaft zahlreiche

Auszeichnungen gewonnen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://ericsturdza.com/de/

---------------------------------------------------------------------------

