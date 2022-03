DGAP-News: E-Commerce & Delivery: Valora lanciert Lieferdienst avec now in Basel (deutsch)

E-Commerce & Delivery: Valora lanciert Lieferdienst avec now in Basel

^

E-Commerce & Delivery: Valora lanciert Lieferdienst avec now in Basel

09.03.2022 / 07:00

Lieferdienste sind eng mit dem Foodvenience-Trend verbunden. Deshalb

forciert Valora neben der Autonomous-Store-Initiative auch Einkaufslösungen

im Bereich E-Commerce und Delivery. Neben Zürich operiert der Lieferdienst

avec now ab Mittwoch, 9. März 2022, neu auch in Basel.

Während avec now in Zürich aus dem avec Store am Hardplatz liefert, testet

Valora in Basel eigene Lagerräumlichkeiten als Ausgangspunkt der

Bestellungen. Davon verspricht sich Valora mehr Effizienz bezüglich

Lagerlogistik. Zudem kann sich das Personal vollumfänglich auf die

Abfertigung der Bestellungen konzentrieren.

In grundsätzlich nur 15 Minuten und per E-Bike erhalten Haushalte und Büros

in der Stadt Basel und der Gemeinde Binningen ihre Bestellungen, die von

Montag bis Samstag, jeweils von 08.00 - 22.00 Uhr, aufgegeben werden können.

Eine Mindestbestellmenge gibt es nicht, die Lieferkosten belaufen sich auf

CHF 2.90 pro Einkauf. Zum Start werden die ersten 200 Bestellungen mit einem

Mystery Bag belohnt.

Sowohl in Zürich als auch in Basel können die Bestellungen neu auch über die

avec now App aufgegeben werden, die im App Store von Apple und bei Google

Play downloadbar ist.

Das Convenience-Sortiment von avec now umfasst rund 1'700 Produkte und ist

auf kleinere Einkäufe zwischendurch ausgelegt - also auf Dinge, die einem

gerade noch fehlen («Top-ups») oder auf die man plötzlich Lust hat

(«Cravings») und die schnell geliefert werden müssen.

Über Valora

Tagtäglich engagieren sich rund 15'000 Mitarbeitende im Netzwerk von Valora,

um den Menschen unterwegs mit einem umfassenden Foodvenience-Angebot das

kleine Glück zu bringen - nah, schnell, praktisch und frisch. Die rund 2'700

kleinflächigen Verkaufsstellen von Valora befinden sich an Hochfrequenzlagen

in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg und den Niederlanden. Zum

Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch,

Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und die beliebte Eigenmarke ok.- sowie

ein stetig wachsendes Angebot an digitalen Services. Ebenso betreibt Valora

eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im

Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Valora

erwirtschaftete im Jahr 2021 einen Aussenumsatz von CHF 2.2 Mrd. Firmensitz

der Gruppe ist Muttenz in der Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG

(VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Media Relations

Martin Zehnder

Fon +41 61 467 24 53

media@valora.com

°