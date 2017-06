DGAP-News: EYEMAXX mit weiterem Wohnprojekt in Wien (deutsch)

EYEMAXX mit weiterem Wohnprojekt in Wien

EYEMAXX mit weiterem Wohnprojekt in Wien

* Grundstück zur Errichtung von 13 Eigentumswohnungen und 7 "Town Houses" erworben * Objekte entstehen in einer der besten Wohngegenden Wiens, im 13. Wiener Bezirk "Hietzing" * Baubeginn im 4. Quartal 2017 geplant, Fertigstellung im 2. Quartal 2019 vorgesehen * Projektvolumen von rund 10 Mio. Euro

Aschaffenburg, den 12.06.2017 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94), ein Immobilienunternehmen mit den Schwerpunkten Wohnen, Pflege und Gewerbe sowie langjährigem Track Record, startet ein weiteres Neubau-Wohnimmobilienprojekt in Österreich, dem zweiten Kernmarkt im Bereich Wohnen neben Deutschland. Der Kaufvertrag für ein über 2.000 Quadratmeter großes Grundstück im 13. Wiener Gemeindebezirk Hietzing wurde nun unterschrieben. Bis zum zweiten Quartal 2019 sollen auf dem neuerworbenen Gelände drei Wohngebäude mit insgesamt 13 hochwertigen Eigentumswohnungen sowie weitere sieben "Town Houses", ebenfalls im gehobenen Wohnsegment, entstehen. Der Baustart der Immobilien mit einer geplanten Wohnnutzfläche von insgesamt 1.736 Quadratmetern soll im vierten Quartal 2017 erfolgen. Das gesamte Projektvolumen liegt bei rund 10 Mio. Euro.

Der Bezirk Hietzing liegt im Westen Wiens und gilt als eine der exklusivsten Wohngegenden mit einer sehr guten Infrastruktur sowie Verkehrsanbindung in die Wiener Innenstadt und einem hohen Grünflächenanteil. Teile des Wienerwaldes sowie das Schloss Schönbrunn mit dem angeschlossenen Tiergarten gehören zum Bezirk Hietzing.

Die von EYEMAXX geplanten Eigentumswohnungen werden eine Größe zwischen 38 bis 127 Quadratmeter aufweisen und mit Ausnahme einer Wohnung über Eigengärten, Balkone oder Dachterrassen verfügen. Bei den Town Houses mit einer Fläche zwischen 82 und 165 Quadratmetern sind ebenfalls eigene Gärten geplant. Im Rahmen des Projektes sollen auch 15 Tiefgaragenplätze entstehen.

Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, kommentiert: "Dieses neue Projekt realisieren wir in einer der gefragtesten Wohngegenden Wiens mit einer sehr attraktiven Lage. Durch die hohe Nachfrage nach Wohnraum im gehobenen Segment am Standort Hietzing erwarten wir einen zügigen Verkauf der geplanten Objekte. Wir werden die Wohneinheiten einzeln veräußern, um das Ertragspotenzial vollständig bei EYEMAXX zu heben."

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnten die Projektpipeline auf mittlerweile rund 400 Mio. Euro ausgebaut und die jährlichen Mieteinnahmen des Bestandsportfolios auf 3,9 Mio. Euro erhöht werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

Presse/ Anfragen Dipl.-Ing. Veronika Eisert EYEMAXX Real Estate Group v.eisert@eyemaxx.com

