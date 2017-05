DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX schließt weitere Projektentwicklung erfolgreich ab (deutsch)

EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX schließt weitere Projektentwicklung erfolgreich ab

^ DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG / Schlagwort(e): Immobilien EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX schließt weitere Projektentwicklung erfolgreich ab

29.05.2017 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

CORPORATE NEWS

EYEMAXX schließt weitere Projektentwicklung erfolgreich ab

* Pflegeheim in Klein Lengden, Niedersachsen, an Betreiber übergeben * Baumaßnahmen des 11-Mio.-Euro-Projektes verliefen planmäßig * Verkauf erfolgte bereits vor Baubeginn in 2016 * Weitere Pflegeheim-Projekte geplant

Aschaffenburg, den 29.05.2017 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General Standard; ISIN DE000A0V9L94), ein Immobilienunternehmen mit den Schwerpunkten Wohnen, Pflege und Gewerbe sowie langjährigem Track Record, hat ihr Pflegeheim-Projekt in Niedersachsen erfolgreich abgeschlossen. Die Immobilie mit einer Bruttogeschossfläche von rund 5.900 Quadratmetern in Klein Lengden wurde nach planmäßiger Fertigstellung nun an den Betreiber und Mieter "carpe diem Gesellschaft für den Betrieb von Sozialeinrichtungen mbH" übergeben. EYEMAXX hatte bereits vor Baubeginn in 2016 einen Mietvertrag über 20 Jahre plus Verlängerungsoption mit dieser renommierten Betreibergesellschaft abgeschlossen.

Das Pflegheim mit einem Projektvolumen von 11 Mio. Euro umfasst 71 stationäre und 14 Tagespflege-Plätze sowie 22 Einheiten für betreutes Wohnen. Die Immobilie war 2016 - ebenfalls vor Baubeginn - im Rahmen eines Forward Sale an einen institutionellen Investor aus Deutschland verkauft worden.

Dr. Michael Müller, CEO der EYEMAXX Real Estate AG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über diesen weiteren Meilenstein in unserem Projektentwicklungsgeschäft. Der deutsche Pflegeimmobilienmarkt ist ein wachstumsstarkes Segment, in dem wir auch künftig aktiv sein werden und weitere Projekte realisieren. Der steigende Bedarf an Pflegeplätzen in Deutschland und das große Interesse von Investoren an dieser Asset-Klasse machen dieses Segment auch für uns sehr attraktiv."

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem, erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa.

Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So konnten die Projektpipeline auf mittlerweile rund 400 Mio. Euro ausgebaut und die jährlichen Mieteinnahmen des Bestandsportfolios auf 3,9 Mio. Euro erhöht werden.

Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus edicto GmbH eyemaxx@edicto.de Telefon: +49 69 90550556

Presse/ Anfragen Dipl.-Ing. Veronika Eisert EYEMAXX Real Estate Group v.eisert@eyemaxx.com

---------------------------------------------------------------------------

29.05.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG Auhofstraße 25 63741 Aschaffenburg Deutschland Telefon: +43. 2235. 81 071 -0 Fax: +43. 2235. 81 071 715 E-Mail: office@eyemaxx.com Internet: www.eyemaxx.com ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1MLWH7, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , WKN: A0V9L9, A1MLWH, A1TM2T, A12T37 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------

577427 29.05.2017

°