DGAP-News: EYEMAXX Real Estate AG: EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe (deutsch)

19.04.2018

EYEMAXX Real Estate startet Zeichnungsfrist für neue Unternehmensanleihe

- 5,50 % Prozent Zinsen p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung und 5 Jahren

Laufzeit

- Zeichnungsfrist läuft bis 24. April 2018 (vorbehaltlich vorzeitiger

Schließung)

- Anleihe dient zur Wachstumsfinanzierung bei einer Projektpipeline von über

800 Mio. Euro

- "Überdurchschnittlich attraktiv" und "3,5 Sterne" als Einstufung von

Anleihespezialisten

- Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS hat die EYEMAXX-Anleihe bereits

gezeichnet

Aschaffenburg, den 19. April 2018 - Die EYEMAXX Real Estate AG (General

Standard) startet die Zeichnungsfrist für die Emission ihrer neuen

Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN DE000A2GSSP3). Ab sofort können Anleger

das Rentenpaper zeichnen. Die Anleihe bietet einen Kupon von 5,50 Prozent

p.a. bei halbjährlicher Zahlung der Zinsen und einer Laufzeit bis April

2023. Darüber hinaus ist der Bond mit verschiedenen Covenants ausgestattet,

wie beispielsweise Beschränkungen bei der Gewinnausschüttung des

Unternehmens.

Die Anleihe wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und

Österreich sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei institutionellen

Anlegern zur Zeichnung angeboten werden. Das öffentliche Angebot endet am

24. April 2018 (15:00 Uhr) vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die

Inhaber-Schuldverschreibungen können ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro

gezeichnet werden. Die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Open

Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

ist zum 26. April 2018 geplant.

Dr. Michael Müller, CEO und Gründer von EYEMAXX: "Wir haben im Rahmen

unserer Investoren-Roadshow bereits sehr positive Rückmeldungen zu unserer

neuen Anleihe erhalten. Die Mittel aus dem Bond werden einen Baustein zur

Finanzierung unserer wertorientierten Wachstumsstrategie sein."

Im Rahmen der Privatplatzierung der Anleihe hat der Deutsche

Mittelstandsanleihen FONDS bereits eine verbindliche Zeichnung für die neue

EYEMAXX-Anleihe abgegeben. Die Analysten der GBC AG stufen die

EYEMAXX-Anleihe 2018/2023 in einem Credit Research als "überdurchschnittlich

attraktiv" ein, im KFM Mittelstandsanleihen-Barometer erhält der Bond 3,5

von 5 möglichen Sternen. EYEMAXX hat im vergangenen Geschäftsjahr sein

Betriebsergebnis (EBIT) um 39,2 Prozent auf 14,3 Mio. Euro gesteigert, die

Eigenkapitalquote belief sich zum Ende des abgelaufenen Geschäftsjahres auf

33,4 Prozent. Die aktuelle Projektpipeline für Immobilienentwicklungen in

Deutschland und Österreich summiert sich auf mehr als 800 Mio. Euro.

EYEMAXX Real Estate will den Mittelzufluss aus der Anleiheemission von

brutto bis zu 30 Mio. Euro einsetzen, um zusätzliche Wachstumschancen durch

zum Teil bereits gesicherte Projekte im Immobilienbereich zu nutzen. Im

Fokus steht dabei die Entwicklung von Projekten mit den Schwerpunkten Wohn-

und Gewerbeimmobilien sowie Serviced-, Mikro- und Studentenapartments.

Daneben sollen die Mittel zur Erweiterung und Modernisierung einzelner

eigener Bestandsimmobilien dienen.

Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt steht zum Download auf der

Website der EYEMAXX Real Estate AG unter www.eyemaxx.com zur Verfügung. Die

Transaktion wird von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG und der

equinet Bank AG als Joint Bookrunners und Joint Global Coordinators

begleitet.

Über die EYEMAXX Real Estate AG

Die EYEMAXX Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,

erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland

und Österreich. Darüber hinaus realisiert EYEMAXX Pflegeheime in Deutschland

und Gewerbeimmobilien in Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte

sind Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil der

Unternehmensstrategie. Die Geschäftstätigkeit von EYEMAXX basiert auf zwei

Säulen. Dazu gehören zum einen renditestarke Projekte und zum anderen ein

fortschreitender Aufbau eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der

laufende Mieterträge und damit stetige Zahlungsströme generiert. EYEMAXX

baut dabei auf die Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit

einem starken Team von Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites

Netzwerk, das zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten

eröffnet. So konnte die Projektpipeline auf aktuell über 800 Mio. Euro

ausgebaut werden. Die Aktien der EYEMAXX Real Estate AG notieren im General

Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Das Unternehmen hat außerdem

mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse

Peggy Kropmanns, Axel Mühlhaus

edicto GmbH

eyemaxx@edicto.de

Telefon: +49 69 90550556

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein etwaiges

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten und

bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hinterlegten

Wertpapierprospekts. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den

gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger. Der

Wertpapierprospekt ist zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Emittentin

kostenfrei erhältlich sein.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe

oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der

Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und

Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt

und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities

Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)

oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten

Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese

Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen

Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und

werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen

in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung

unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder

ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft

oder zum Kauf angeboten werden.

Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im

Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

19.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

Sprache: Deutsch

Unternehmen: EYEMAXX Real Estate AG

Auhofstraße 25

63741 Aschaffenburg

Deutschland

Telefon: +43. 2235. 81 071 -0

Fax: +43. 2235. 81 071 715

E-Mail: office@eyemaxx.com

Internet: www.eyemaxx.com

ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 ,

WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,

Tradegate Exchange

