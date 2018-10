DGAP-News: EVOTEC UND SANOFI UNTERZEICHNEN VEREINBARUNG ZUR ENTWICKLUNG NEUARTIGER WIRKSTOFFKANDIDATEN AUS AKADEMISCHER FORSCHUNG (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

EVOTEC UND SANOFI UNTERZEICHNEN VEREINBARUNG ZUR ENTWICKLUNG NEUARTIGER WIRKSTOFFKANDIDATEN AUS AKADEMISCHER FORSCHUNG

EVOTEC UND SANOFI UNTERZEICHNEN VEREINBARUNG ZUR ENTWICKLUNG NEUARTIGER

WIRKSTOFFKANDIDATEN AUS AKADEMISCHER FORSCHUNG

04.10.2018 / 07:29

* LAB031 ÜBERFÜHRT AKADEMISCHE FORSCHUNG IN WIRKSTOFFFORSCHUNGS-KANDIDATEN

* EVOTEC VERFOLGT DAS ZIEL, INNERHALB VON DREI JAHREN MEHRERE

WIRKSTOFFKANDIDATEN IN VERSCHIEDENEN THERAPEUTISCHEN INDIKATIONEN FÜR

SANOFI ZU ENTWICKELN

Hamburg, 04. Oktober 2018:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, MDAX/TecDAX, ISIN:

DE0005664809) gab heute bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit Sanofi

eine Initiative in Form einer neu geschaffenen BRIDGE mit dem Namen LAB031

gestartet hat, um die Entwicklung neuer Wirkstoffe in verschiedenen

Therapiebereichen zu beschleunigen.

Die BRIDGE LAB031-Kollaboration ermöglicht es Evotec, mit vereinten

Ressourcen Forschungspartnerschaften mit akademischen Einrichtungen weltweit

einzugehen, um an frühen translationalen Projekten in Krankheitsbereichen

mit hohem ungedeckten medizinischen Bedarf zu arbeiten. Die Zusammenarbeit

beider Unternehmen wird in den kommenden drei Jahren auf die Generierung

mehrerer niedermolekularer Programme und deren Entwicklung durch die Phase

der Leitstrukturoptimierung fokussiert sein.

Evotec wird in diesen Projekten seine branchenführenden

Wirkstoffforschungs-Technologien einsetzen, um eine schnelle und effiziente

Wirkstoffentdeckung und -entwicklung zu ermöglichen. Sanofi erhält die

Option, jedes im Rahmen dieser Zusammenarbeit entwickelten Projekte beim

Erreichen bestimmter, vorab definierter Meilenstein-Kriterien in ihre eigene

Entwicklungsverantwortung zu übernehmen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Die heute

bekannt gegebene BRIDGE ist ein weiterer strategischer Schritt die Beziehung

zwischen Evotec und Sanofi zu erweitern. Die globale Förderung akademischer

Initiativen durch BRIDGEs ermöglicht es Evotec, translationale Ideen sehr

viel effizienter als bisher zu validieren."

"Wir freuen uns über die Erweiterung unserer Partnerschaft mit Evotec und

die Gründung von LAB031. Sanofi konzentriert sich darauf, die besten

verfügbaren Ressourcen zu identifizieren, um akademische Innovationen in

klinische Therapieansätze zu überführen", sagte Shiv Krishnan, Head of

Technology Platforms, Global Business Development & Licensing, von Sanofi.

Der Name der BRIDGE "LAB031" wurde in Anlehnung an die Nummer des

Départements Haute Garonne gewählt. In diesem Département liegt auch die

Stadt Toulouse, die Geburtsstätte vieler erfolgreicher Kooperationen von

Sanofi und Evotec.

ÜBER BRIDGES

Evotec startete seine BRIDGE-Initiativen im Jahr 2016: innovative

öffentlich-private Partnerschaften, die die Kernkompetenzen von Akademia,

Biotech und Risikokapitalgesellschaften mit engen Verbindungen zur

Pharmaindustrie "unter einem Dach" verbinden. BRIDGEs sind Initiativen, die

darauf ausgerichtet sind, mehrere translationale Projekte aus verschiedenen

Therapiebereichen bis zum präklinischen Wirksamkeitsstudien oder anderen

signifikanten Entwicklungsetappen der Wertsteigerung voranzubringen. Die

erste BRIDGE, LAB282, wurde gemeinsam mit der University of Oxford und

Oxford Sciences Innovation gegründet. Es folgten LAB150 in Toronto, Kanada

mit MaRS Innovation und dem dazugehörigen Verbund aus 15 Krankenhäusern und

Universitäten, sowie LAB591 gemeinsam mit Arix Bioscience und dem Fred

Hutchinson Cancer Research Center. Für weitere Informationen zu Evotecs

BRIDGE-Initiativen besuchen Sie bitte www.evotec.com/de/innovate/bridges.

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und unsere mehr als 2.400 Mitarbeiter bieten unseren Kunden

qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der

Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten

vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an

Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen

zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen

Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,

Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.

Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned

Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT

Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,

Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,

Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer

Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

