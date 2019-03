DGAP-News: EVOTEC UND GARDP GEBEN NEUE PARTNERSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG NEUARTIGER ANTIBIOTIKA BEKANNT (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

EVOTEC UND GARDP GEBEN NEUE PARTNERSCHAFT ZUR ENTWICKLUNG NEUARTIGER ANTIBIOTIKA BEKANNT

19.03.2019 / 07:30

* ZUSAMMENARBEIT BIETET MÖGLICHKEITEN FÜR DEN AUFBAU EINER ANTIBIOTIKA

FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPLATTFORM SOWIE EINE GEMEINSAME PIPELINE AN

NEUARTIGEN ANTIBIOTIKA

* FORSCHUNG FOKUSSIERT SICH AUF KRANKHEITSERREGER AUS DER PRIORITÄTENLISTE

DER WELTGESUNDHEITSORGANISATION ("WHO")

Hamburg, Deutschland und Genf, Schweiz, 19. März 2019: Evotec AG

(Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) und die

Global Antibiotic Research and Development Partnership ("GARDP") gaben heute

bekannt, dass beide Organisationen eine neue, strategische

öffentlich-private Partnerschaft geschlossen haben, die auf die zunehmende

Bedrohung durch Antibiotikaresistenz ("AMR") abzielt. Evotec und GARDP

werden ihre Kapazitäten und Netzwerke gezielt gegen resistente bakterielle

Infektionen einsetzen. Dies beinhaltet GARDPs klinische Expertise und ihren

Einsatz für nachhaltigen Zugang sowie Evotecs führende

Wirkstoffforschungsplattform und Expertise in der Medizinalchemie und

Pharmakologie. Darüber hinaus wird Evotec ihre umfangreiche Sammlung aus

bakteriellen Krankheitserregern zur Verfügung stellen.

Aktuell befinden sich nur wenige Antibiotika in der Entwicklung, daher ist

AMR eine ernste und wachsende Bedrohung für die Weltgesundheit, die die

Behandlung von ehemals einfach zu beherrschenden Infektionen signifikant

erschwert. Etwa 700.000 Menschen sterben weltweit jedes Jahr an resistenten

Infektionen und es wird erwartet, dass die Zahl in Zukunft noch weiter

zunehmen wird.1 Schwere bakterielle Infektionen, insbesondere gramnegative

Erreger wurden von der WHO identifiziert und haben eine weltweite Priorität

in der öffentlichen Gesundheit.2

Diese strategische Partnerschaft fokussiert sich auf eine schnelle

Entwicklung von first-in-class antibiotischen Therapien für schwer

behandelbare bakterielle Infektionen, indem eine Plattform, die die gesamte

Wertschöpfungskette der Wirkstoffforschung umfasst, etabliert wird sowie

eine gemeinsame Medikamentenpipeline aufgebaut werden soll. Hierbei ist es

von entscheidender Bedeutung, dass alle neuartigen Antibiotika preisgünstig

und global für alle Patienten, die sie benötigen, zugänglich sind.

"Partnerschaften sind für GARDPs Geschäftsmodell von zentraler Bedeutung.

Die Zusammenarbeit mit Evotec stärkt ohne Zweifel unsere Bestrebungen,

neuartige Antibiotika zu entwickeln und den Bedarf eines nachhaltigen

Zugangs zu gewähren. Evotecs Expertise ergänzt GARDPs Ansatz optimal. Es

erlaubt beiden Partnern, nun ein Medikament von der Entdeckung über die

präklinische Forschung bis hin zu klinischen Studien und zum Patienten zu

entwickeln," sagte Dr. Seamus O'Brien, Research and Development Director von

GARDP. "Die Entwicklung von Behandlungen gegen resistente bakterielle

Infektionen ist der Schlüssel, um eine flächendeckende Gesundheitsversorgung

zu erreichen."

Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, kommentierte: "Die

Entwicklung der Resistenzen gegen antimikrobielle Substanzen wird sich mit

hoher Wahrscheinlichkeit weiter beschleunigen und neue Antibiotika werden

äußerst dringend benötigt. Leider ziehen sich immer mehr Unternehmen

aufgrund von wissenschaftlichen und kommerziellen Herausforderungen aus der

antimikrobiellen Wirkstoffforschung zurück. Evotec und GARDP setzen neue

Modelle und modernste Forschungsplattformen zur Entwicklung

vielversprechender und innovativer Projekte ein, die potenziell neuartige

Antibiotikaklassen hervorbringen können. GARDP ist eine hervorragende

Ergänzung für Evotecs Vision und Strategie und wir sind äußerst stolz sie

als strategischen Partner gewonnen zu haben."

ÜBER GARDP

GARDP ist eine nicht gewinnorientierte Forschungs- und

Entwicklungsorganisation, die sich auf globale Gesundheitsbedürfnisse

fokussiert, indem sie neue oder neuartige Antibiotikabehandlungen

entwickelt, sowie einen nachhaltigen Zugang sicherstellt. Initiiert von der

World Health Organization (WHO) und der Drugs for Neglected Disease

initiative (DNDi) ist GARDP ein wichtiger Bestandteil des Global Action Plan

on Antimicrobial Resistance der WHO, wo neue öffentlich-private

Partnerschaften erforderlich sind und neue antimikrobielle Wirkstoffe und

Diagnostik in der Entwicklung gefördert werden müssen. www.gardp.org

Kontakt:

GARDP

Susan Frade, sfrade@dndi.org +41 79 640 00 99

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und unsere mehr als 2.600 Mitarbeiter bieten unseren Kunden

qualitativ hochwertige, unabhängige und integrierte Lösungen im Bereich der

Wirkstoffforschung und -entwicklung an. Dabei decken wir alle Aktivitäten

vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem Bedarf der Branche an

Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung und -entwicklung begegnen

zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel neuronalen

Erkrankungen, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie, Infektionskrankheiten,

Atemwegserkrankungen und Fibrose ist Evotec heute einzigartig positioniert.

Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline bestehend aus ca. 100 co-owned

Programmen in klinischen, präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT

Innovate). Evotec arbeitet in langjährigen Allianzen mit Partnern wie Bayer,

Boehringer Ingelheim, Celgene, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi,

Takeda, UCB und weiteren zusammen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer

Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Quellen:

1 O'Neill, J. (Chair) (2016). Tackling drug-resistance globally: Final

Report and recommendations. Verfügbar unter:

https://amr-review.org/sites/default/files/160525_Final%20paper_with%20cover.pdf

2 WHO. (2017). Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to

guide research, discovery, and development of new antibiotics. World Health

Organization. Verfügbar unter:

https://www.who.int/medicines/publications/global-priority-list-antibiotic-resistant-bacteria/en/

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

°