DGAP-News: EVOTEC BILDET AKADEMISCHE BRIDGE 'LAB591' MIT ARIX BIOSCIENCE UND FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER (deutsch)

EVOTEC BILDET AKADEMISCHE BRIDGE 'LAB591' MIT ARIX BIOSCIENCE UND FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER

DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EVOTEC BILDET AKADEMISCHE BRIDGE 'LAB591' MIT ARIX BIOSCIENCE UND FRED

HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER

31.05.2018 / 07:30

* KOMBINATION EINES ERSTKLASSIGEN KREBSFORSCHUNGSZENTRUMS MIT EINEM

ERFAHRENEN UNTERNEHMENSGRÜNDER UND EVOTECS KOMPETENZ IN DER

WIRKSTOFFFORSCHUNG ZUR GRÜNDUNG NEUER UNTERNEHMEN, DIE AUF

THERAPEUTISCHE DURCHBRÜCHE IN DEN BEREICHEN ONKOLOGIE UND

INFEKTIONSKRANKHEITEN AUSGERICHTET SIND

* ERWEITERUNG DER AKADEMISCHEN 'BRIDGE'-INITIATIVE UNTER EVT INNOVATE

* LAUFZEIT VON LAB591 BETRÄGT ZUNÄCHST FÜNF JAHRE

Hamburg, 31. Mai 2018:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab

heute die Gründung der akademischen BRIDGE LAB591 mit Arix Bioscience plc

("Arix", London Stock Exchange: ARIX ) und dem Fred Hutchinson Cancer

Research Center ("Fred Hutch") bekannt.

Das Ziel von LAB591 ist es, die wissenschaftliche Forschung bei Fred Hutch

voranzutreiben, um auf ihren Entdeckungen aufbauend neue Unternehmen

auszugründen, die sich auf die Entwicklung von Wirkstoffen gegen Krebs und

Infektionskrankheiten spezialisieren. Evotec, Arix und Fred Hutch wählen

gemeinsam vielversprechende LAB591- Forschungsprojekte aus den Laboren von

Fred Hutch aus. Nach Ausarbeitung eines Forschungsplans zur Validierung

führt Evotec in Zusammenarbeit mit Fred Hutch weitere Forschungsarbeiten

durch, die von Arix finanziert werden. Im Anschluss daran haben Evotec und

Arix in Abhängigkeit der Forschungsergebnisse die exklusive Option, neue

Unternehmen auszugründen. Mit LAB591 erweitert Evotec ihr BRIDGE-Modell

innerhalb des Segments EVT Innovate, das von Akademikern, Investoren und

Biopharmaunternehmen mit großem Interesse verfolgt wird.

Jonathan Peacock, Vorstand von Arix, sagte: "Wir freuen uns auf die

Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Krebsforschungszentrum in Kombination

mit Evotecs Erfahrung in der Wirkstoffforschung. Diese neue strategische

Zusammenarbeit bietet uns eine exzellente Forschungsplattform, um neue

Projekte zu entdecken und Unternehmen mit validierten neuartigen

wissenschaftlichen Ansätzen aufzubauen, die therapeutische Durchbrüche für

Patienten bedeuten könnten, die an Krebs oder Infektionskrankheiten leiden."

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, ergänzte: "Wir

freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fred Hutch, einem erstklassigen

wissenschaftlichen Partner mit großer Erfahrung in der Erforschung von Krebs

und Infektionskrankheiten, und basierend auf Arix umfassender Erfahrung

möchten wir Möglichkeiten identifizieren und neue Unternehmen gründen, die

sich auf dringend benötigte Therapien konzentrieren. Diese BRIDGE beweist

einmal mehr Evotecs starkes und anhaltendes Engagement hinsichtlich

Zusammenarbeit und Innovation. Wir sind überzeugt, dass wir mit diesem

Modell den Ansprüchen von Universitäten und kommerziellen Partnern

gleichermaßen gerecht werden, und dass wir mit diesem Modell eine

entscheidende Lücke schließen."

Hilary Hehman, Fred Hutch Director of Partnerships and Alliances, fügte

hinzu: "Diese Partnerschaft ist ein Beispiel von Fred Hutchs Einsatz für die

Gestaltung einflussreicher strategischer Partnerschaften, die eine

schnellere Übersetzung von Fred Hutchs wissenschaftlicher Innovation in

Therapeutika ermöglichen, die schließlich Patienten zugutekommen. Wir sind

zuversichtlich, dass diese Partnerschaft unsere Mission, Krebs zu heilen,

voranbringt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Evotec und Arix in

den nächsten fünf Jahren."

Der Name der BRIDGE, "LAB591", wurde in Gedenken an den Bruder von Dr.

William Hutchinson, den Gründer von Fred Hutch, gewählt. Sein Bruder, Fred

Hutchinson, starb in jungen Jahren an Krebs, während er sich auf dem

Höhepunkt seiner sportlichen Karriere im Profi-Baseball befand. Fred war ein

erfolgreicher Pitcher in der amerikanischen Major League, der im Laufe

seiner Karriere 591 Strikeouts warf. Ihm zu Ehren entschieden sich die

Partner für den Namen "LAB591".

ÜBER ARIX BIOSCIENCE PLC

Arix Bioscience plc ist ein weltweites Gesundheits- und Life

Science-Unternehmen, das medizinische Innovation unterstützt. Von seinem

Hauptsitz in London und einem Büro in New York aus unterstützt, finanziert

und gestaltet Arix Bioscience erstklassige Gesundheits- und Life

Science-Unternehmen, die den medizinischen Fortschritt in allen

Entwicklungsstadien unterstützen. Das Unternehmen verfügt über

privilegierten Zugang zu neuester akademischer Wissenschaft und strategische

Partnerschaften mit führenden Pharmaunternehmen und Institutionen, die den

wissenschaftlichen Fortschritt beschleunigen.

Arix Bioscience plc ist am Main Market des London Stock Exchange gelistet.

ÜBER FRED HUTCHINSON CANCER RESEARCH CENTER

Am Fred Hutchinson Cancer Research Center, das drei Nobelpreisträger

beschäftigt, arbeiten interdisziplinäre Teams erstklassiger Wissenschaftler

an der Erforschung neuer und innovativer Ansätze zur Vorsorge, Diagnose und

Behandlung von Krebs, HIV/AIDS und weiteren lebensbedrohlichen Krankheiten.

Fred Hutchs Pionierleistung in der Knochenmarktransplantation führte zur

Entwicklung der Immuntherapie, die die Kraft des Immunsystems zur Behandlung

von Krebs einsetzt. Fred Hutch ist eine unabhängige gemeinnützige

Einrichtung mit Sitz in Seattle und beherbergt das erste vom National Cancer

Institute finanzierte Krebsvorsorge-Forschungsprogramm, ein klinisches

Koordinationszentrum der Women's Health Initiative sowie den internationalen

Sitz des HIV Vaccine Trials Networks.

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige

und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken

wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem

Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung

begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel

Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute

einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline

bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi

oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über

Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer

auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der

neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese Aussagen geben die Meinung von

Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wieder. Derartige

zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, sondern

hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von denen sich viele der

Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies könnte dazu führen,

dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Prognosen in diesen

zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

