DGAP-News: EVOTECS BETEILIGUNGSPARTNER HAPLOGEN GEHT ZUSAMMENARBEIT MIT BAYER EIN (deutsch)

EVOTECS BETEILIGUNGSPARTNER HAPLOGEN GEHT ZUSAMMENARBEIT MIT BAYER EIN

DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

EVOTECS BETEILIGUNGSPARTNER HAPLOGEN GEHT ZUSAMMENARBEIT MIT BAYER EIN

14.08.2018 / 08:30

* FOKUS AUF LUNGENERKRANKUNGEN MIT HOHEM MEDIZINISCHEN BEDARF

* INTEGRIERTE HAPLOGEN/BAYER-KOOPERATION BAUT AUF DEM GEMEINSAMEN

PORTFOLIO VON EVOTEC UND HAPLOGEN IM BEREICH LUNGENERKRANKUNGEN AUF

* EVOTEC ERHÄLT BETEILIGUNG AN VORAB- UND MEILENSTEINZAHLUNGEN SOWIE AN

UMSATZBETEILIGUNGEN

Hamburg, 14. August 2018:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) gab

heute bekannt, dass Haplogen GmbH ("Haplogen"), ein Wiener

Biotechunternehmen und Partner von Evotec, eine mehrjährige

Wirkstoffforschungs- und -entwicklungskooperation mit Bayer eingegangen ist.

Ziel dieser Allianz ist es, neue Wirkstoffkandidaten im Bereich

Lungenerkrankungen, wie z. B. chronisch obstruktive Lungenerkrankung

("COPD"), zu identifizieren.

Evotec und Haplogen haben seit Beginn der Partnerschaft im Jahr 2012

basierend auf ihren führenden Wirkstoffforschungsplattformen und Kompetenzen

gemeinsam ein robustes Portfolio an therapeutischen Programmen auf dem

Gebiet der Lungenerkrankungen aufgebaut. Der auf Zielstrukturen basierte

Ansatz wird nun im Rahmen der neuen Zusammenarbeit von Haplogen mit Bayer

erweitert.

COPD ist eine häufige, heterogene Atemwegserkrankung, die zu Atemnot führt

und meist mit schubförmigen, schweren Krankheitsepisoden einhergeht. Häufige

Ursache für diese COPD-Exazerbationen sind Virusinfektionen der Atemwege.

Ein möglicher Therapieansatz besteht darin, die Verbreitung des

verantwortlichen Virus durch Hemmung seiner Vermehrung zu unterbinden. Die

Forschungsallianz von Haplogen und Bayer hat zum Ziel, neue antivirale

Wirkstoffe zu entwickeln, um die Frequenz der COPD-Schübe zu reduzieren und

Patienten mit diesem hohen medizinischen Bedarf zu helfen.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Unsere

Allianz mit Haplogen hat gezeigt, dass beide Unternehmen und Teams dieselben

Ziele verfolgen und im Rahmen eines hocheffizienten, virtuellen und

erfolgsabhängigen Geschäftsmodells eng zusammenarbeiten. Durch die

umfangreiche Expertise von Bayer haben wir hohe Erwartungen an diese

Partnerschaft, mit dem Ziel neue und bessere Behandlungsmöglichkeiten für

Patienten mit Lungenerkrankungen zu entwickeln."

Dr. Georg Casari, Chief Executive Officer von Haplogen, kommentierte: "Diese

Partnerschaft mit Bayer wird unsere Forschungserkenntnisse in Therapien für

betroffene Patienten überführen. Wir bei Haplogen sind sehr stolz darauf, zu

sehen, dass unsere Arbeit in der Forschung und Entwicklung von Bayer

validiert und in diese Partnerschaft umgesetzt wurde. Das ist das Ergebnis

einer exzellenten und professionellen Zusammenarbeit mit unserem Partner

Evotec."

Als Teil dieser Zusammenarbeit erhält Bayer eine exklusive Lizenz an

weltweiten Rechten für alle Programme, die gemeinsam von Haplogen und Evotec

entwickelt wurden. Evotec erhält eine nicht genannte Vorabzahlung und hat

Anspruch auf potenzielle Meilensteinzahlungen sowie Umsatzbeteiligungen von

Haplogen.

Weitere finanzielle Details der Haplogen/Bayer-Zusammenarbeit wurden nicht

bekannt gegeben.

ÜBER HAPLOGEN GMBH

Haplogen ist ein privates Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Wien,

Österreich, das aktive Programme zur Bekämpfung viraler

Infektionskrankheiten sowie weiteren Erkrankungen betreibt. Haplogens

therapeutische Programme basieren auf neue Mechanismen, die mit Hilfe einer

funktionalen Genomik-Plattform entdeckt wurden und auf haploider

menschlicher Zelllinien basiert. Haplogen wurde 2010 als Spin-out der CeMM,

the Research Center for Molecular Medicine of the Austrian Academy of

Sciences gegründet. Für weitere Informationen, besuchen Sie Haplogens

Website: www.haplogen.com.

ÜBER EVOTEC AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige

und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken

wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem

Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung

begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel

Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute

einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline

bestehend aus mehr als 80 verpartnerten Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi

oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über

Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer

auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene auf dem Gebiet der

neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf

unserer Homepage www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGENDiese Pressemitteilung enthält bestimmte

vorausschauende Angaben, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Diese

Aussagen geben die Meinung von Evotec zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung

wieder. Derartige zukunftsbezogene Aussagen sind weder Versprechen noch

Garantien, sondern hängen von vielen Risiken und Unwägbarkeiten ab, von

denen sich viele der Kontrolle des Managements von Evotec entziehen. Dies

könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den

Prognosen in diesen zukunftsbezogenen Aussagen abweichen. Wir übernehmen

ausdrücklich keine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich

geänderter Erwartungen der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse,

Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu

aktualisieren oder zu revidieren.

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

14.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

