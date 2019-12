DGAP-News: EVN AG: Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018/19 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "EVN":

EVN AG: Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018/19

EVN AG: Geschäftsverlauf im Geschäftsjahr 2018/19

12.12.2019

Highlights

- Konzernergebnis durch Wertaufholungen über Vorjahresniveau

- Gutes Winddargebot und Erweiterung der Windkraftkapazitäten auf rund 370

MW

- Investitionsschwerpunkte in Niederösterreich in den Bereichen

Netzinfrastruktur,

erneuerbare Erzeugung, Fernwärme und Trinkwasserversorgung

- Fertigstellung von zwei Kläranlagenprojekten und Auftragseingang für sechs

neue

Generalunternehmeraufträge im Abwasserbereich im internationalen

Projektgeschäft

- Dividendenvorschlag: 0,50 Euro je Aktie (0,47 Euro zuzüglich 0,03 Euro

Bonusdividende je Aktie)

Kennzahlen

- Umsatz: +6,0 % auf 2.204,0 Mio. Euro

- EBITDA: -6,0 % auf 631,7 Mio. Euro

- EBIT: +2,7 % auf 403,5 Mio. Euro

- Konzernergebnis: +18,8 % auf 302,4 Mio. Euro

- Nettoverschuldung: 999,5 Mio. Euro (30. September 2018: 963,7 Mio. Euro)

Energiewirtschaftliches Umfeld

Der temperaturbedingte Energiebedarf lag im Geschäftsjahr 2018/19 in allen

drei Kernmärkten der EVN unter dem langjährigen Niveau. In Österreich war es

zudem auch noch wärmer als im Vorjahr. Die Marktpreise für Strom und

CO2-Emissionszertifikate

stiegen im Berichtszeitraum signifikant an, während jene für Erdgas und vor

allem Kohle sanken.

EBITDA unter Vorjahresniveau; EBIT und Konzernergebnis über Vorjahresniveau

Die Umsatzerlöse der EVN stiegen im Geschäftsjahr 2018/19 gegenüber dem

Vorjahr um 6,0 % auf 2,2 Mrd. Euro. Getragen wurde dieser Anstieg u. a. von

deutlichen Zuwächsen in der erneuerbaren Erzeugung sowie positiven Impulsen

aus der Wärmeversorgung. Gegenläufig dazu wirkten Rückgänge in der

thermischen Stromerzeugung und im Segment Netze sowie eine geänderte, wenn

auch ergebnisneutrale Verrechnungsmethodik für den sogenannten

"Ökostrom-Zuschlag" in Bulgarien.

Auch die Entwicklung des Aufwands für Fremdstrombezug und Energieträger war

durch gegenläufige Effekte geprägt. So führten etwa vorgelagerte Netzkosten

zu einem Anstieg, während die erwähnte Änderung in der Verrechnung des

Ökostrom-Zuschlags in Bulgarien aufwandsmindernd wirkte.

Der Ergebnisanteil der at Equity einbezogenen Unternehmen mit operativem

Charakter sank im Jahresvergleich per Saldo um 30,6 % auf 130,5 Mio. Euro.

Während der im Berichtszeitraum durch höhere Beschaffungskosten und

stichtagsbedingt negative Bewertungseffekte aus Absicherungsgeschäften

belastete Geschäftsverlauf der EVN KG in Kombination mit einem geringeren

Ergebnisbeitrag der RAG zu einem Rückgang führte, verbesserte sich der

Ergebnisbeitrag der Verbund Innkraftwerke GmbH. Dies wiederum war durch

einen operativ besseren Geschäftsverlauf sowie eine infolge des gesunkenen

Marktzinsniveaus und gestiegener Strompreiserwartungen erforderliche

Wertaufholung der Beteiligung verursacht.

Auf Basis dieser Entwicklungen betrug das EBITDA für das Geschäftsjahr

2018/19 per Saldo 631,7 Mio. Euro (Vorjahr: 671,8 Mio. Euro). Während die

planmäßigen Abschreibungen investitionsbedingt zunahmen, führten die

Werthaltigkeitsprüfungen zu positiven Einmaleffekten durch Wertaufholungen.

Diese ergaben sich aufgrund des gesunkenen Marktzinsniveaus sowie

gestiegener Strompreiserwartungen und betrafen vor allem in der

Vergangenheit wertgeminderte erneuerbare Erzeugungsanlagen,

Strombezugsrechte, Fernwärmeanlagen sowie Kundenstöcke (in Bulgarien und

Nordmazedonien). Somit erzielte die EVN im Berichtszeitraum ein EBIT von

403,5 Mio. Euro (Vorjahr: 392,9 Mio. Euro).

Das Finanzergebnis verbesserte sich im Berichtszeitraum um 19,5 % auf -29,9

Mio. Euro. Per Saldo belief sich das Konzernergebnis auf 302,4 Mio. Euro.

Damit lag es um 18,8 % über dem Vorjahreswert.

Solide Bilanzstruktur

Die EVN verfügt über eine solide und stabile Kapitalstruktur, die als

Grundlage für die Umsetzung ihrer Investitionsschwerpunkte in

Niederösterreich in den nächsten Jahren dient. Die Nettoverschuldung der EVN

war in den letzten Jahren kontinuierlich reduziert worden und bewegt sich

nunmehr - mit stichtagsbedingten Schwankungen - auf einem Niveau von etwa 1

Mrd. Euro.

Entwicklungen im Energie- und Umweltgeschäft

Energiegeschäft

Unterstützt durch ein deutlich höheres Windaufkommen als im Vorjahr und die

laufende Erweiterung der Windkraftkapazitäten der EVN stieg die

Stromerzeugung aus erneuerbarer Energie im Geschäftsjahr 2018/19 um 4,6 %

auf 2.315 GWh. Die EVN beschleunigte den Windkraftausbau im Berichtszeitraum

mit der Fertigstellung von fünf Projekten und konnte dadurch ihr

mittelfristiges Ausbauziel auch ein Jahr früher als geplant erreichen: Per

30. September 2019 belief sich die installierte Windkraftkapazität auf 367

MW (30. September 2018: 318 MW). Bis Ende 2023 soll sie bei entsprechenden

Rahmenbedingungen auf rund 500 MW ausgebaut werden.

Für die Wärmekraftwerke der EVN brachte das Geschäftsjahr 2018/19 markante

Änderungen. So führte die Trennung der deutsch-österreichischen

Strompreiszone per 1. Oktober 2018 dazu, dass die thermischen Kraftwerke

nicht mehr zur Netzstabilisierung im süddeutschen Raum bereitgestellt werden

können. Dadurch verringerte sich die von der EVN zur Engpassvermeidung

vertraglich bereitgestellte Reservekapazität merklich: Im Berichtszeitraum

standen 430 MW als Reservekapazität für den österreichischen

Übertragungsnetzbetreiber unter Vertrag (Vorjahr: insgesamt 1.090 MW für den

süddeutschen Raum). Jene thermischen Kraftwerkskapazitäten in den

Kraftwerken Theiß und Korneuburg, für die derzeit kein Vertrag zur

Engpassvermeidung besteht, wurden angesichts des Marktumfelds per Anfang

Oktober 2018 konserviert. Anfang August 2019 hat die EVN unter dem Eindruck

einer Verdreifachung der Preise für CO2-Emissionszertifikate innerhalb der

letzten eineinhalb Jahre zudem die Stromproduktion im Steinkohlekraftwerk

Dürnrohr beendet. Vor diesem Hintergrund reduzierte sich die thermische

Erzeugung der EVN im Geschäftsjahr 2018/19 um 1,0 % auf 3.279 GWh.

Der Energiestandort Dürnrohr wird weiterentwickelt. Derzeit errichtet die

EVN hier einen zusätzlichen Gaskessel zur Dampfproduktion für

Industriekunden. Eine Klärschlammverbrennungsanlage und eine großflächige

Photovoltaik-Anlage sind in Planung.

Einen deutlichen Anstieg verzeichneten die Investitionen in die

Netzinfrastruktur in Niederösterreich, die in der Unternehmensstrategie der

EVN einen zentralen Schwerpunkt bilden und einen wesentlichen Beitrag zu

verlässlicher Versorgungssicherheit und -qualität leisten sollen. Das

bereits sehr hohe Investitionsvolumen im Bereich Stromnetze wird im

Geschäftsjahr 2019/20 weiter zulegen, denn durch die Ausrollung der Smart

Meter in Niederösterreich beginnt hier ein zusätzlicher Investitionszyklus.

Umwelt- und Wassergeschäft

Im Einklang mit ihrem strategischen Fokus liegt ein weiterer

Investitionsschwerpunkt der EVN auf der Verbesserung der

Versorgungssicherheit und -qualität der Trinkwasserversorgung in

Niederösterreich. Vor diesem Hintergrund wird die EVN bis 2030 insgesamt

rund 165 Mio. Euro in die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich

investieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde beispielsweise in den der

Bau neuer Transportleitungen im Wiener Umland, dessen Bevölkerungszahlen

seit Jahren steigen, investiert. Zudem wurde im Berichtszeitraum die neue

Naturfilteranlage auf dem Brunnenfeld Wienerherberg - sie versorgt 18

Gemeinden mit hochwertigem Trinkwasser - in Betrieb genommen. Für eine

weitere solche Naturfilteranlage zur natürlichen Reduktion der Wasserhärte

erfolgte im September 2019 in Petronell der Spatenstich.

Im internationalen Projektgeschäft konnte die für dieses Geschäftsfeld

zuständige Tochtergesellschaft WTE Wassertechnik im Geschäftsjahr 2018/19

ein Kläranlagenprojekt in Vodice in Kroatien und ein weiteres in Koani in

Nordmazedonien planmäßig fertigstellen und den Auftraggebern übergeben.

Zusätzlich erhielt das Unternehmen im Berichtszeitraum den Zuschlag für

sechs neue Projekte. Zum Stichtag 30. September 2019 arbeitete die WTE

Wassertechnik damit an insgesamt acht Generalunternehmeraufträgen in

Litauen, Polen, Rumänien, Kroatien und Bahrain.

Ausblick für das Geschäftsjahr 2019/20

Unter der Annahme von durchschnittlichen energiewirtschaftlichen

Rahmenbedingungen erwartet die EVN für das Geschäftsjahr 2019/20 ein

Konzernergebnis in einer Bandbreite von 200 bis 230 Mio. Euro. Der Rückgang

gegenüber dem Vorjahr ist auf die im Geschäftsjahr 2018/19 berücksichtigten

positiven Bewertungseffekte im Ausmaß von rund 110 Mio. Euro nach Steuern

zurückzuführen. Für das Ergebnis aus der operativen Geschäftstätigkeit wird

damit eine konstante Entwicklung erwartet.

Den Ganzheitsbericht über das Geschäftsjahr 2018/19 finden Sie unter

www.investor.evn.at.

°