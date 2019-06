DGAP-News: EVAN Group plc.: EVANGroup veröffentlicht Finanzergebnisse und Prognose: Geschäftsentwicklung im Plan (deutsch)

EVAN Group plc.



EVANGroup veröffentlicht Finanzergebnisse und Prognose: Geschäftsentwicklung im Plan

19.06.2019

- Investitionsphase gut angelaufen

- GuV geprägt von Vorlaufkosten für hochwertige Projekt-Pipeline

- Bilanz weist hohe Eigenkapitalquote auf

- Zinsen für Bond 2017/2022 aus laufenden Zahlungsmittelströmen bedient

Valletta, 19. Juni 2019: EVANGroup plc (EVAN) (ISIN DE000A19L426 / WKN

A19L42) gibt die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017 bekannt, die sich im

Rahmen der Prognosen entwickelten. Das in 2017 vom heutigen Aktionariat

übernommene Unternehmen wurde in dem Jahr mit einer Reihe an initialen

Investments völlig neu aufgestellt, die zu einer vollumfänglich geänderten

Bilanzstruktur führten und die einen Vorjahresvergleich obsolet machen.

EVAN ist ein Immobilienunternehmen, das sich dem Bedarf moderner

Mietergruppen an Immobilien und Dienstleistungen in Metropolregionen in

Deutschland verschrieben hat. Wachstum wird durch wertschöpfende

Investitionen, Bau, Entwicklung und Sanierung des substantiellen eigenen

Portfolios sowie durch den Erwerb von Immobilien und

Immobiliengesellschaften erreicht. Derzeit befindet sich EVAN mit einer

attraktiven Projekt-Pipeline und geleitet von der Vision, Communities von

morgen zu schaffen, in der Investitionsphase. In diesem Zusammenhang

anfallende Verwaltungskosten führten im Gesamtjahr 2017 zu einem erwarteten

Nettoverlust von 1.902 TEuro.

Die Bilanzsumme von EVAN belief sich zum 31. Dezember 2017 auf 114.003

TEuro, dabei lag die Eigenkapitalquote bei 86 Prozent.

Der am 31. Juli 2017 begebene Bond 2017/2022 erlaubte EVAN, weitere auch

kurz- und mittelfristig interessante Objekte zu erwerben. Wie gemeldet,

konnte eines dieser Objekte bereits im Jahre 2018 wieder sehr gewinnbringend

verkauft werden, wobei der Hauptanteil des Gewinnes im Jahre 2019 anfallen

wird. Dies erlaubt EVAN, weitere Investitionen sowie auch die Zinszahlungen

für den Bond aus den laufenden Erträgen zu bedienen. Das Hauptziel des

Kapitalmanagements des Unternehmens ist es, eine hohe Bonität und gesunde

Kapitalquoten aufrechtzuerhalten, um das Geschäft zu unterstützen und den

Wert zu steigern.

"Wir sind mit dem Anlauf der Geschäfte und dem Ergebnis der EVANGroup sehr

zufrieden. Die Verzögerung bei der Veröffentlichung unserer Resultate für

2017 ist ausschließlich durch verwaltungstechnische Engpässe verursacht, die

außerhalb unseres Einflussbereichs lagen", kommentiert Dr. Michael Nave,

Director und CEO der EVANGroup. "Da wir in 2018 weiter in

ertragsversprechende Entwicklungsprojekte investiert haben, wird sich auch

für dieses Jahr ein ähnliches Bild ergeben wie in 2017. Die ersten

Veräusserungsgewinne erwarten wir im laufenden Jahr. Wir sehen uns einem

Markt gegenüber, der sich laufend professionalisiert. Unsere drei

Immobilien-Konzepte livinit, shopinit und sleepinit bieten uns die dafür

nötigen starken Alleinstellungsmerkmale."

Über die EVANGroup plc:

Die EVANGroup plc ist ein institutioneller Eigentümer und Betreiber

gewerblicher Immobilien in den Top-10-Städten Deutschlands, der mit seiner

langjährigen Erfahrung Wertsteigerungen in unterversorgten Marktnischen wie

Micro-Living für Studenten und Berufstätige, Unterkünfte für Monteure und

Arbeiter sowie speziellen Gewerbeimmobilien erzielt. EVAN tritt in die

Fußstapfen der UNIMO Real Estate Holding AG, mit der die Eigentümer von EVAN

in den vergangen zwei Jahrzehnten zahlreiche Transaktionen erfolgreich

abgeschlossen haben.

Mit einem "Best-in-Class"-Ansatz bei Unternehmensführung und Konzernstruktur

fokussiert sich EVAN auf die Entwicklung und das Management von

Immobilienprojekten, die speziell auf die Bedürfnisse institutioneller

Anleger angelegt sind. Ein Beispiel ist hierfür das IMOTEX in Düsseldorf (

www.imotex.de), dem größten und bekanntesten Pronto Moda Center in Europa,

mit einer Gesamtmietfläche von mehr als 55.000 Quadratmetern.

Die EVANGroup plc baut das aktuelle und zukünftige Portfolio gewerblicher

und wohnwirtschaftlich genutzter Immobilien in Deutschland auf einer

Drei-Säulen-Strategie auf: livinit (Entwicklung und Verwaltung gewerblich

genutzter Wohnimmobilien), shopinit (Entwicklung und Verwaltung von

Nischenformaten des Einzelhandels) sowie sleepinit (Entwicklung und

Betreiber von Unterkünften für Monteure).

Kontakt für weitere Informationen:

Dr. Charlotte Brigitte Looß

NewMark Finanzkommunikation GmbH

Walther-von-Cronberg-Platz 16

D-60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0) 69 94 41 80 63

Fax: +49 (0) 69 94 41 80 19

E-Mail: IR@evan-group.com

oder www.evan-group.com

Important Information / Disclaimer:

This publication shall not constitute an offer to sell or a solicitation of

an offer to buy or subscribe of any securities of EVANGroup Plc in any

jurisdiction. Potential users of this information are requested to inform

themselves about and to observe any such restrictions.

This publication and the information contained therein are not directed at

or to be accessed by persons who are residents of the United States, who are

physically present in the United States, who are otherwise "U.S. persons" as

defined in Section 902 of Regulation S under the United States Securities

Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or who are located in Canada,

Australia or Japan or any jurisdictions in which the distribution of this

publication or release of such information would be unlawful.

Securities of EVANGroup plc cannot be offered or sold in the United States

without registration under the Securities Act or pursuant to an exemption

from such registration. EVANGroup plc has not registered, and does not

intend to register, any of its securities under the Securities Act or to

conduct a public offering of securities in the United States.

This publication shall not be regarded as an investment advice or

recommendation within the meaning of German Securities Prospectus Act or

Directive 2003/71 /EC of the European Parliament and may not be used for an

offering requiring such prospectus. EVAN Group Plc will not be responsible

for the content of this document in relation to any offering which requires

such a prospectus.

This publication contains 'forward-looking statements'. Forward-looking

statements are all statements, which do not describe facts of the past, but

containing the words "believe", "estimate", "expect", "anticipate",

"assume", "plan", "intend", "could", and words of similar meaning. These

forward-looking statements are subject to inherent risks and uncertainties

since they relate to future events and are based on current assumptions and

estimates of EVANGroup plc, which might not occur at all or occur not as

assumed. They therefore do not constitute a guarantee for the occurrence of

future results or performances of EVANGroup plc The actual financial

position and the actual results of EVANGroup plc, as well as the overall

economic development and the regulatory environment may differ materially

from the expectations, which are assumed explicitly or implicitly in the

forward-looking statements and do not comply to them. Therefore, investors

are warned to base their investment decisions with respect to EVANGroup plc

on the forward-looking statements mentioned in this publication.

°