DGAP-News: ESG-Report 2021: SYNLAB definiert High-Impact-Felder, um ehrgeizige Umwelt-, Sozial- und Governance-Agenda voranzutreiben (deutsch)

ESG-Report 2021: SYNLAB definiert High-Impact-Felder, um ehrgeizige Umwelt-,

Sozial- und Governance-Agenda voranzutreiben

29.04.2022 / 08:00

29.04.2022

SYNLAB International GmbH

Moosacher Straße 88

80809 München

Deutschland

* SYNLAB veröffentlicht zweiten ESG-Bericht und definiert

High-Impact-Felder, um den eigenen Fortschritt im Bereich ESG weiter

voranzutreiben

* Der Bericht baut auf den klar definierten ESG-Prioritäten SYNLAB Green,

SYNLAB Care und SYNLAB Citizenship auf und unterstreicht SYNLABs

Bekenntnis zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten

Nationen

* SYNLAB Green: SYNLAB strukturiert wesentliche Teile der Logistikdienste

um und erweitert den Energiebezug aus nachhaltigen Quellen, um die

Bekämpfung des Klimawandels zu unterstützen, Abfall zu verringern und

umweltschonende Maßnahmen auszubauen

* SYNLAB Care: Mit dem Ziel, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen

Gesundheitsversorgung weltweit zu verbessern und Mitarbeitende zu

fördern, implementiert SYNLAB hohe Qualitätsstandards im gesamten SYNLAB

Netzwerk und führt jährlich eine globale Mitarbeiterbefragung durch, um

Mitarbeitende in Entscheidungsfindungsprozesse und Prozessoptimierungen

zu involvieren

* SYNLAB Citizenship: SYNLAB verpflichtet sich zur Einhaltung einer

strikten und richtungsweisenden Geschäftsethik, stärkt

verantwortungsvolles Lieferkettenmanagement und führt eine ESG-Charta

für Lieferanten ein

SYNLAB, Europas führender Anbieter medizinischer Diagnostikdienstleistungen

und Spezialtests, veröffentlichte heute seinen zweiten Environmental, Social

and Governance (ESG) Report - Living our Purpose. In dem Report definiert

SYNLAB drei High-Impact-Felder, durch welche SYNLAB seine ehrgeizige

ESG-Agenda mit konkreten Maßnahmen weiter vorantreibt: der Kampf gegen den

Klimawandel, Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung sowie die

Geschäftsethik. Diese drei High-Impact-Felder und die Mitgliedschaft von

SYNLAB in der UN Global Compact Initiative - einer freiwilligen

Führungsplattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung

verantwortungsvoller Geschäftspraktiken - zahlen ein auf die globalen

ESG-Prioritäten von SYNLAB:

SYNLAB Green - Verringerung der Umweltauswirkungen durch jeden von uns

durchgeführten Test und das ständige Bemühen um den Schutz der Umwelt:

SYNLAB hat das Ziel, bis 2025 zu einem klimaneutralen Unternehmen zu werden.

Wir werden den Bezug von Energie aus erneuerbaren Quellen ausweiten und

unser klimafreundliches Logistiksystem weiterentwickeln, um dem Klimawandel

entgegenzuwirken und Emissionen zu reduzieren. Wir haben den Ökostromanteil

in unseren Laboren bereits deutlich erhöht und suchen kontinuierlich nach

Möglichkeiten, den Strommix weiter zu verbessern. In Ländern und Regionen

wie Deutschland, der Schweiz und der Iberischen Halbinsel haben wir bereits

in E-Mobilität investiert und werden diese Investitionen konsequent

fortführen.

SYNLAB Care - Schaffung der größten positiven Ergebnisse in den Gemeinden,

in denen wir arbeiten, durch innovative, qualitativ hochwertige Diagnostik

und die Förderung unserer vielfältigen Mitarbeiterschaft: SYNLAB legt die

Messlatte für eine qualitativ hochwertige Diagnostik immer höher. Unser Ziel

ist es, bis zum Jahr 2025 80% unserer Labore nach ISO 15189 oder

gleichwertigen, lokal geltenden Qualitätsstandards zu zertifizieren. Zudem

engagieren wir uns für die Vielfalt der Belegschaft und die stetige

Weiterentwicklung aller Mitarbeitenden bei SYNLAB. Um dieser Verpflichtung

nachzukommen, hören wir unseren Kollegen und Kolleginnen aktiv zu: Mit der

jährlichen, konzernweiten Mitarbeitendenbefragung SYNLAB Dialogue beziehen

wir die Stimmen unserer Kolleginnen und Kollegen in

Entscheidungsfindungsprozesse und Prozessoptimierungen mit ein. So können

wir effektiv auf die unterschiedlichen Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden

eingehen und SYNLAB zu einem noch besseren Arbeitgeber machen.

SYNLAB Citizenship - Wir arbeiten nach den höchsten Standards der

Unternehmensführung und Compliance: Unser starkes Engagement für

verantwortungsvolle Geschäftspraktiken ist nicht verhandelbar. In diesem

Sinne stellt SYNLAB sicher, dass alle unsere Lieferanten und Dienstleister

unsere ESG-Standards einhalten. Für unsere Partner und Lieferanten haben wir

einen umfassenden Code of Conduct und ein Beschwerdesystem eingeführt.

Darüber hinaus haben wir damit begonnen, bis 2023 mehr als 50% unserer

Lieferanten für Reagenzien einer detaillierten ESG-Risikoprüfung zu

unterziehen.

"SYNLAB bleibt seinen ehrgeizigen ESG-Zielen und seiner Agenda treu. Wir

verpflichten uns dazu, unser Vorgehen, unsere Strategie und unser

Stakeholder-Engagement kontinuierlich zu verbessern, insbesondere durch die

Prüfung unserer für 2022 geplanten ESG-Wesentlichkeitsanalyse. Wir sind

stolz, bereits so viele Fortschritte gemacht zu haben. Gleichzeitig freuen

wir uns auf die nächsten Meilensteine, um unseren positiven Einfluss auf die

Gesellschaft und alle unsere Stakeholder weiter zu stärken", sagte Harry

Papageorgiou, Head of ESG der SYNLAB-Gruppe.

Für weitere Informationen:

Kontakt für die Medien: +49 (0) 151 46693856

Diana Tabor, FTI Consulting media-contact@synlab.com

Kontakt für Investoren: +49 (0) 170 118 3753

Mark Reinhard, SYNLAB [1]ir@synlab.com

1. mailto:mark.reinhard@synlab.com

Über SYNLAB

* Die SYNLAB-Gruppe ist das führende Unternehmen für medizinische

Diagnostik und Spezialtests in Europa. Die Gruppe bietet Patienten,

niedergelassenen Ärzten, Krankenhäusern und Kliniken, Regierungen und

Unternehmen eine umfassende Palette innovativer und zuverlässiger

medizinischer Diagnostik.

* SYNLAB ist der Partner der Wahl für Routine- und Spezialdiagnostik in

der Human- und Veterinärmedizin und bietet ein branchenweit führendes

Serviceniveau. Die Gruppe entwickelt kontinuierlich innovative

medizinische Diagnostikdienste zum Nutzen von Patienten und Kunden.

* SYNLAB ist in 36 Ländern auf vier Kontinenten tätig und nimmt auf den

meisten Märkten eine führende Position ein, wobei es sein Netzwerk durch

eine bewährte Akquisitionsstrategie regelmäßig ausbaut. Mehr als 30.000

Mitarbeitende, darunter über 2.000 medizinische Experten, tragen jeden

Tag zum weltweiten Erfolg der Gruppe bei.

* SYNLAB führte rund 600 Millionen Labortests durch und erzielte im Jahr

2021 einen Umsatz von 3,76 Milliarden Euro.

* Weitere Informationen finden Sie unter www.synlab.com.

