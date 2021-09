DGAP-News: ESGTI AG: publiziert Prospekt für geplante Kotierung an der BX Swiss per 01. Oktober 2021 (deutsch)

ESGTI AG: publiziert Prospekt für geplante Kotierung an der BX Swiss per 01. Oktober 2021

^

DGAP-News: ESGTI AG / Schlagwort(e): Sonstiges

ESGTI AG: publiziert Prospekt für geplante Kotierung an der BX Swiss per 01.

Oktober 2021

03.09.2021 / 07:53

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Hünenberg, 03. September 2021 - Der Verwaltungsrat der ESGTI AG (Ticker:

02TP), einer Investmentgesellschaft mit Fokus auf Investments in den

Bereichen AgTech & Sustainable Agriculture, Life Sciences und Clean

Technology & Energy unter Einhaltung von entsprechenden ESG-Prinzipien, gab

heute die Absicht des Unternehmens für eine künftige Kotierung der ESGTI AG

an der BX Swiss in der Schweiz bekannt. Der erste Handelstag in Bern ist für

den 01. Oktober 2021 geplant.

"Da ESGTI als ESG-Investmentgesellschaft aus der Schweiz operiert, stellt

die bevorstehende Notierung in Bern einen wichtigen Meilenstein für unser

Unternehmen und das gesamte Team dar. Wir freuen uns sehr über die Rückkehr

in unser Heimatland, da die Schweiz das Ursprung und die Standards von ESGTI

voll und ganz repräsentiert." kommentiert Andreas R. Bihrer, Chairman von

ESGTI. "Darüber hinaus ist die Partnerschaft mit BX Swiss der strategische

Schritt für ESGTI, um unseren eingeschlagenen Wachstumskurs zu unterstützen,

von dem wir erwarten, dass er von dem speziellen Fokus der BX Swiss auf

Small & Midcap- und Impact-getriebene Unternehmen profitieren wird."

Der letzte Handelstag von ESGTI an der Berliner Börse ist für den 30.

September 2021 vorgesehen. Der Schlusskurs dieses Tages, umgerechnet in

Schweizer Franken, wird den Eröffnungskurs am ersten Handelstag in Bern am

01. Oktober 2021 darstellen.

Der entsprechende Kotierungsprospekt für das Listing von ESGTI an der BX

Swiss steht im Downloadbereich der Webseite des Unternehmens zur Verfügung

und gibt einen detaillierten Überblick über die Positionierung, das

Portfolio und die aktuelle Bewertung der ESGTI.

Über ESGTI AG

ESGTI AG ist eine schweizerische Aktiengesellschaft, die sich auf

Investments mit Environmental-, Social- und Governance-Prinzipien (ESG)

konzentriert. ESGTI investiert oder finanziert, direkt oder über

Beteiligungsgesellschaften, Frühphasenunternehmen oder Projekte mit

transformativen Auswirkungen in den Bereichen AgTech & Sustainable

Agriculture, Life Sciences Clean Technology & Energy.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens

www.esgti.com.

Kontaktinformationen

Investors@esgti.com

---------------------------------------------------------------------------

03.09.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: ESGTI AG

Bösch 37

6331 Hünenberg

Schweiz

Telefon: +41 41 500 9983

E-Mail: investor-relations@esgti.com

Internet: www.esgti.com

ISIN: CH0298294981

WKN: A1409X

Börsen: Freiverkehr in Berlin

EQS News ID: 1230899

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1230899 03.09.2021

°