DGAP-News: ERSTE-SPARINVEST legt nachhaltigen Dividenden-Aktienfonds auf (deutsch)

* Weltweite Anlage in Aktien ethisch und nachhaltig agierender Unternehmen * Fokus auf Titel mit niedriger Volatilität sowie hoher Marktkapitalisierung und Dividendenrendite * ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND liegt bis 28. Februar 2017 zur Zeichnung auf. Der Fondsstart ist am 1. März 2017

Die Suche nach stabilen Erträgen bei gleichzeitig geringem Schwankungsniveau gestaltet sich für Investoren bei anhaltenden Niedrigzinsen immer schwieriger. In diesem Umfeld erfreuen sich sogenannte defensive Aktien zunehmend an Beliebtheit: Sie zeichnen sich durch hohe Dividendenausschüttungen, hohe Marktkapitalisierung und niedrige Volatilität aus. Insbesondere große und etablierte Unternehmen mit einem stabilen Geschäftsmodell sind in der Lage, ihren Aktionären laufend attraktive Dividenden aus den erwirtschafteten Gewinnen auszuschütten.

Strenge Nachhaltigkeits-Kriterien Im neuen Fonds ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND werden sämtliche Unternehmen auf Basis der strengen Nachhaltigkeitskriterien der Erste AM systematisch gefiltert. Sichergestellt wird dies von einem hauseigenen Research-Team bestehend aus vier Analysten. Jede einzelne Aktie wird auf die Einhaltung ethischer Standards und ihre Nachhaltigkeit aus ökologischer, sozialer und Governance-Sicht geprüft.

Regelgebundene Auswahl von defensiven Aktien Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND verfolgt eine regelgebundene Anlagepolitik auf der Basis von klar definierten Kennzahlen. Neben dividendenstarken und nachhaltig ausgerichteten Unternehmen setzt der Fonds vorrangig auf großkapitalisierte Aktien, deren Kurse in der Vergangenheit im Vergleich weniger stark schwankten als Aktien des übergeordneten Anlageuniversums. Dieses wird in einem dreistufigen Investmentprozess analysiert, aus dem sich ein konzentriertes Aktienportfolio von etwa 50 Titeln ergibt.

Geografischer Schwerpunkt im Portfolio des ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND wird die USA sein, aber auch Titel aus Kanada und europäischen Ländern werden prominent gewichtet sein. Im geplanten Startportfolio des nachhaltigen Dividendenfonds sind beispielsweise Unternehmen wie MAN, Coca Cola oder Procter & Gamble enthalten. Der Fonds strebt eine Ausschüttungsrendite von drei Prozent an.

ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND - Eckdaten ISIN: AT0000A1QA61 - Ausschüttend AT0000A1QA79 - Thesaurierend AT0000A1QA87 - Vollthesaurierend Zeichnungsfrist: 16. Januar - 28. Februar 2017 Fondsstart: 1. März 2017 Erster Rechenwert: EUR 100,- am 1. März 2017 Ausgabeaufschlag: 3,50 % Verwaltungsgebühren: Bis zu 1,20% Rücknahmepreis: Errechneter Wert Geschäftsjahr: 1. März - 28. Februar Ausschüttungsdatum: jeweils zum 1. Juni., erstmals ab 1.Juni 2018 Depotbank: Erste Group Bank AG KESt-Kategorie: Endbesteuert für österreichische Privatanleger; die steuerliche Behandlung hängt von der individuellen Situation des jeweiligen Anlegers ab und bezieht sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Unterlage. Emittent: ERSTE-SPARINVEST KAG

Hinweis: Die Verwaltungsgesellschaft behält sich das Recht vor, den Investmentfonds nicht aufzulegen, sofern das Fondsvolumen auf Basis der während der Zeichnungsfrist vorliegenden Zeichnungen zu gering ist, um ein kosteneffizientes Management gewährleisten zu können.

Vorteile des Fonds * Breit gestreute, weltweite Anlage in Aktien ethisch und nachhaltig agierender Unternehmen * Chance auf nachhaltige, attraktive laufende Erträge beziehungsweise Wertsteigerungen

Risiken des Fonds * Der Fondspreis kann stark schwanken (hohe Volatilität) * Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Anteilswert in Euro durch Wechselkursänderungen belastet werden * Kapitalverlust ist möglich

Rückfragen an:

Erste Asset Management, Communications & PR

Nathalie Boyke Tel. +43 (0)50 100 19781 E-Mail: nathalie.boyke@erste-am.com

Paul Severin Tel. +43 (0)50 100 19982 E-Mail: paul.severin@erste-am.com

Erste Asset Management GmbH Am Belvedere 1, 1100 Wien www.erste-am.com Sitz Wien, FN 102018b, Handelsgericht Wien, DVR 0468703

Edelman.ergo

Alexander Schmidt Tel. +49 (0)69 271 389 26 E-Mail: alexander.schmidt@edelmanergo.com

David.Beckmann Tel.: +49 (0)69 91 28 87 51 E-Mail: david.beckmann@edelmanergo.com

Die Erste Asset Management GmbH (www.erste-am.com) koordiniert und verantwortet die Asset-Management-Aktivitäten (Vermögensverwaltung mit Investmentfonds und Portfolio-Lösungen) innerhalb der Erste Group Bank AG. An ihren Standorten in Österreich sowie Deutschland, Kroatien, Rumänien, der Slowakei, Tschechien und Ungarn verwaltet sie ein Vermögen von 57,2 Milliarden Euro (per 30.12.2016). Die ERSTE-SPARINVEST ist Teil der Erste Asset Management und mit einem Fondsvolumen von 31,5 Milliarden Euro (per 30.12. 2016) Marktführerin in Österreich.

Zu beachtende Hinweise:

Hierbei handelt es sich um eine Werbemitteilung. Sofern nicht anders angegeben, Datenquelle ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Unsere Kommunikationssprachen sind Deutsch und Englisch. Die Prospekte (sowie dessen allfällige Änderungen) wurden entsprechend den Bestimmungen des InvFG 2011 in der jeweils geltenden Fassung im "Amtsblatt zur Wiener Zeitung" veröffentlicht und stehen - ebenso wie die "Wesentliche Anlegerinformation/KID" - Interessenten kostenlos am Sitz der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie am Sitz der jeweiligen Depotbank zur Verfügung. Das genaue Datum der jeweils letzten Veröffentlichung des Prospekts, die Sprachen, in denen die "Wesentliche Anlegerinformation" erhältlich ist sowie allfällige weitere Abholstellen der Dokumente sind auf der Homepage der betreffenden Verwaltungsgesellschaft, insbesondere www.erste-am.com ersichtlich.

Diese Unterlage dient als zusätzliche Information für unsere Anleger und basiert auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen zum Redaktionsschluss. Unsere Analysen und Schlussfolgerungen sind genereller Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse unserer Anleger hinsichtlich des Ertrags, steuerlicher Situation oder Risikobereitschaft. Die Wertentwicklung der Vergangenheit lässt keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Fonds zu. Das Finanzprodukt sowie die dazugehörenden Produktunterlagen dürfen weder direkt noch indirekt natürlichen bzw. juristischen Personen angeboten, verkauft, weiterverkauft oder geliefert bzw. veröffentlicht werden, die ihren Wohnsitz/Sitz in einem Land haben, in dem dies gesetzlich verboten ist. Dies gilt insbesondere für folgende Länder: Australien, Großbritannien, Japan, Kanada, und die USA (einschließlich "US-Person" wie in der Regulation S unter dem Securities Act 1933 idjgF definiert). Stand: 10.1.2017

