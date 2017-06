DGAP-News: EQUITS GmbH: Jahresstart bei Viscom gelungen - 'Post-HV-Schwäche' nutzen (deutsch)

EQUITS GmbH: Jahresstart bei Viscom gelungen - 'Post-HV-Schwäche' nutzen

Ein beeindruckender Jahresauftakt ist dem Spezialmaschinenbauer gelungen. Wir bestätigen in unserem jüngstzeb Research-Update unser Kursziel für die Viscom-Aktie und empfehlen die typische "Post-HV-Schwäche" des Aktienkurses zu Aufstockungen zu nutzen. Aufgrund der sehr erfreulichen Aktienkurs-Entwicklung, bis zum neuen historischer Höchstkurs mit EUR 22,89 am 30.05.2017, ist jüngst unser Kursziel überschritten worden. Die EQUI.TS-Schätzung lautet also Halten.

Unsere Erwartungen wurden teils noch übertroffen. Auch wenn spektakuläre Großorders nicht zu vermelden waren, Marktanteilsgewinne dürften gleichwohl erzielt worden sein. Das sehen wir als Bestätigung des eingeschlagenen Weges als Innovations- und Qualitätsführer die Internationalisierung voranzutreiben. Nach dem geradezu stürmischen Jahresstart dürfte u.E. auch Q2/17 - wenn auch weniger kräftig - spürbar wachsen. Der Rekord-Orderzugang in Höhe von EUR 20,2 Mio. und der hohe Arbeitsvorrat von EUR 18,7 Mio. sind Hinweise darauf. Nach dem sehr guten Q4/16 konnte das Orderwachstum auch im Q1/17 mit 36 % ggü. Vj. überraschend kräftig ausgebaut werden. Die "Book-to-bill-Ratio" deutet mit 103,1 % auf eine anhaltende Expansion in 2017 hin. Wir passen die EQUI.TS-Schätzung noch nicht an, sind weiterhin optimistischer als die offizielle Finanzplanung und erwarten unverändert für 2017 ein Umsatzwachstum von ca. +11 % auf EUR 86 Mio. Die Guidance 2017 wurde auch anlässlich der HV am 31.05.17 nicht nur bestätigt - das Management ist "zuversichtlich" die Pläne zu erreichen.

Die industriespezifischen Frühindikatoren deuten Wachstum an; auch die Megathemen "E-Mobility" bzw. "Connectivity". In 2017 können u.E. neue historische Bestmarken erreicht werden, wenn sich nicht die (politischen) Rahmenbedingungen dramatisch eintrüben. Die hohe Innovationsgeschwindigkeit der Kundenmärkte erzeugt eine schnelle Ausweitung der Prüfaufgaben. Gelänge es, die bekannte unterjährige Saisonalität - dank des breiteren Systemportfolios - abzumildern, könnten die Erlöse erneut nicht nur zweistellig wachsen, auch eine neue Ergebnisqualität wäre vorstellbar. Insbesondere dieser Aspekt dürfte u.E. im Spätsommer entschieden werden.

